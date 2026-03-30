Ilaria Salis tende la mano a Elly Schlein e si schiera dalla sua parte





L’europarlamentare Ilaria Salis, esponente di Alleanza Verdi e Sinistra, ha espresso la propria opinione sulle Primarie del centrosinistra, intervenendo in un momento di forte dibattito pubblico. La Salis ha dichiarato che le Primarie non sono attualmente una priorità, affermando che la scelta del candidato premier del campo largo dovrebbe basarsi sulle proporzioni dei voti ottenuti dai partiti. In risposta alla domanda su quale candidato preferisca tra la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, l’europarlamentare ha indicato la Schlein.





Questa posizione, espressa dall’esponente di Avs, risulta particolarmente delicata, considerando che i leader del suo stesso partito, che l’hanno candidata, potrebbero decidere di partecipare alle Primarie e di sostenere tale competizione. Il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ha sottolineato la necessità di evitare una discussione interna eccessiva, evidenziando l’importanza del risultato del referendum, che ha visto una significativa partecipazione della generazione più giovane. Fratoianni ha inoltre ribadito l’urgenza di elaborare un programma politico che risponda ai bisogni della maggioranza del Paese, piuttosto che concentrarsi su accordi interni tra i partiti. La Salis, invece, sembra privilegiare la discussione sulle Primarie.

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