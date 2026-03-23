Ilaria Salis torna da Cuba, posta la foto dal seggio e finisce nel mirino degli insulti





Ilaria Salis torna al voto: polemica social dopo il post pubblicato al seggio





Il ritorno in Italia di Ilaria Salis ha riacceso il dibattito sui social dopo la pubblicazione di un messaggio relativo al voto. L’europarlamentare ha condiviso sui propri canali una foto scattata al seggio, accompagnata da un testo con cui invitava gli utenti a recarsi alle urne. Il contenuto, diffuso poco dopo il suo rientro da Cuba, ha innescato in tempi rapidi una lunga serie di reazioni online, molte delle quali dai toni fortemente critici.

Nel post pubblicato sui social, Ilaria Salis ha scritto: “Eccomi, sono rientrata in tempo per votare! È molto importante il tuo contributo, anche se di solito scegli di non recarti alle urne. I seggi oggi restano aperti fino alle 15. Ogni voto conta!”. Il messaggio era accompagnato da una fotografia che la ritraeva al seggio nel giorno della consultazione. L’intento del post, almeno sul piano formale, era quello di incoraggiare la partecipazione elettorale, richiamando l’attenzione sull’importanza del voto anche da parte di chi normalmente tende all’astensione.

La pubblicazione ha però provocato una risposta immediata da parte di numerosi utenti. Sotto il contenuto condiviso sono comparsi in breve tempo commenti molto duri, in alcuni casi apertamente offensivi. Tra i messaggi riportati figurano frasi come: “Potevi almeno lavarti prima di uscire di casa…”, “Te lo potevi risparmiare”, “Essere inutile”, “Potevi restare dov’eri”, “Almeno hai fatto in tempo anche per una doccia?”, “Complimenti ti sei fatta le vacanze a Cuba a spese nostra.”, “Ricordati che ti aspetta il carcere”, “Grazie di avermi avvertita che sei rientrata così attivo l’allarme a casa non si sa mai”, “Potevi rimanere a Cuba siamo dispiaciuti”, “L’inutilità in persona…..”, “Imbarazzante” e “Il suo cervello è come la sua minigonna sempre più corto”.

Tra i commenti apparsi online ce n’è stato anche uno che, pur mantenendo un tono ironico, faceva esplicito riferimento alla consultazione elettorale: “Ok Ilaria, anche se non vado a votare da tanto tempo, fra poco mi recherò al mio seggio e voterò per il SI, convinto di farti cosa gradita. Un caro saluto”. Un altro intervento, invece, ha toccato direttamente il tema del percorso politico e giudiziario dell’europarlamentare, domandandosi: “Che valore può avere il voto di una persona che, pur di evitare un processo, si candida alle elezioni europee per ottenere l’immunità parlamentare?”.

La vicenda si inserisce in un contesto in cui il nome di Ilaria Salis continua a polarizzare fortemente l’opinione pubblica, soprattutto sulle piattaforme digitali. Il semplice invito al voto, pubblicato in occasione del rientro da Cuba, è stato letto da una parte degli utenti come un messaggio politico ordinario, mentre da un’altra come un’occasione per rilanciare contestazioni già emerse in precedenza nei suoi confronti. La reazione social, infatti, non si è concentrata soltanto sul contenuto del messaggio elettorale, ma anche sulla sua immagine pubblica, sul viaggio a Cuba e sul suo recente percorso istituzionale.



