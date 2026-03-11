Ilary Blasi su Sal Da Vinci: “Doveva venire ai 18 anni di Chanel, con Selvaggia potremmo dividerlo al matrimonio”





Ilary Blasi ha scelto le pagine del settimanale Chi per presentare il suo ritorno alla guida del Grande Fratello Vip 2026. La conduttrice, chiamata a inaugurare una nuova fase del reality, ha annunciato un’impostazione che punta su uno studio con un cast di opinioniste interamente al femminile: sulle poltrone bianche ci saranno Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Nell’intervista, Blasi ha spiegato di aspettarsi una dinamica vivace, anche per il temperamento delle due commentatrici, e ha raccontato quale aspetto del modo di intervenire di Lucarelli la incuriosisca di più: “Di Selvaggia mi fa impazzire il suo umorismo cinico, mi diverte quando ‘inzuppa il biscotto’ nelle storie. Se lo dovesse fare anche con me, mi divertirei ad ascoltarla”.





La partenza del programma arriva dopo mesi segnati dalle tensioni e dall’esposizione mediatica che hanno accompagnato la gestione di Alfonso Signorini, poi uscito sia dal Grande Fratello sia dal settimanale Chi. Blasi ne prende atto e, sempre nell’intervista, fa capire di voler cambiare ritmo, pur senza alterare la struttura di base del format. La conduttrice sintetizza così la cornice del reality, ribadendo che la materia prima resta la convivenza forzata: “Sono pur sempre persone chiuse in una casa per tot giorni”. L’obiettivo dichiarato è lavorare su un tono diverso, lasciando però che la narrazione nasca comunque dalla quotidianità dei concorrenti e dalle loro interazioni.

Nel delineare il suo approccio, Blasi conferma di non essere attratta dalle trame eccessivamente drammatiche e di non amare l’idea di forzare confessioni o ricostruzioni troppo intime se percepisce un limite da parte di chi ha davanti. Su questo punto, nell’intervista riconosce una postura più prudente: “su questo sono più trattenuta”. È un’indicazione che si riflette anche sul modo in cui immagina di gestire i momenti più delicati del racconto televisivo, senza rinunciare all’osservazione dei caratteri ma evitando di insistere oltre una soglia di disponibilità dei protagonisti.

Alla domanda sul ritorno in un contesto così esposto, Blasi dice di essere felice di rimettersi al timone e si lascia andare anche a una battuta sul ruolo di concorrente, ipotesi che ogni tanto, racconta, le capita di immaginare. In quel caso, spiega con ironia, non avrebbe dubbi sul risultato: “Cosa farei? Vincerei, ovvio”. Un’affermazione che richiama il registro leggero con cui la conduttrice ha costruito negli anni parte della sua presenza pubblica, e che nell’intervista viene usata per dare il senso di un ritorno senza esitazioni.

Tra i temi toccati, spazio anche al rapporto con Selvaggia Lucarelli e alle conversazioni che intrecciano televisione e vita privata. Parlando dei rispettivi matrimoni e dell’eventualità di avere Sal Da Vinci come cantante, Blasi scherza sulla possibilità di condividere l’organizzazione: “Si sposa nella primavera del 2027? Lo faremo insieme, così divideremo le spese e abbiamo anche già il cantante”. La frase arriva nel contesto di un ragionamento più ampio, in cui la conduttrice commenta con leggerezza il fatto che Lucarelli (già volto di Ballando) entrerà ora anche nel team del GF Vip.

Il tema di Sal Da Vinci viene arricchito da un retroscena personale legato alla famiglia di Blasi. La conduttrice racconta che l’artista avrebbe dovuto partecipare a un evento importante per lei, ma che l’occasione non si è concretizzata: “Avrebbe dovuto essere presente alla festa di 18 anni di mia figlia Chanel, poi non c’è stata occasione. A Battiti Live, la scorsa estate, gliel’ho ricordato e mi ha promesso di esserci per un altro evento. Quindi c’è una promessa, ma dipende da chi si sposa per prima tra me e Selvaggia”. Nella ricostruzione, l’incontro a Battiti Live riapre quindi un contatto e lascia in sospeso un impegno, con la variabile delle priorità dettate dal calendario delle nozze.

Quando nell’intervista viene citata l’ipotesi che il matrimonio di Lucarelli con Lorenzo Biagiarelli si collochi in primavera 2027, Blasi chiude il ragionamento tornando alla battuta sulla divisione delle spese, chiarendo però il tono: “Vedi che alla fine ci sposiamo insieme, così dividiamo spese buffet e abbiamo anche il cantante. Scherzo ovviamente”. Nel complesso, l’intervista offre così una doppia fotografia: da un lato la costruzione del GF Vip 2026 con un’inedita coppia di opinioniste accanto alla conduttrice, dall’altro un profilo di Blasi che rivendica un’impronta più leggera e controllata nella gestione delle storie, pur dentro un format che vive di esposizione e convivenza prolungata.



