Immunità a Ilaria Salis, colpo di scena: dopo le indagini dalla Germania, chiesta la revisione al Parlamento europeo





Il caso di Ilaria Salis arriva al Parlamento europeo: un’interrogazione formale chiede chiarimenti sull’immunità dopo le indagini tedesche sulla presunta “Hammerbande”.





Il caso di Ilaria Salis torna al centro del dibattito politico europeo, con nuovi sviluppi che coinvolgono direttamente le istituzioni dell’Unione. L’eurodeputata eletta nel 2024 è ora al centro di un’iniziativa formale presentata da Isabella Tovaglieri, esponente della Lega al Parlamento europeo, che ha chiesto chiarimenti alla Commissione europea in merito alla sua immunità parlamentare.

La vicenda si inserisce in un contesto già complesso, legato alle indagini condotte dalla magistratura tedesca sulla cosiddetta “Hammerbande”, gruppo di estrema sinistra accusato di aggressioni ai danni di militanti di destra. Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, il nome di Ilaria Salis comparirebbe più volte nei fascicoli degli inquirenti come presunto “membro estero” del gruppo.

Un elemento che ha contribuito a riaccendere il confronto politico attorno alla figura dell’eurodeputata, già al centro dell’attenzione mediatica dopo l’arresto avvenuto in Ungheria nel 2023, nell’ambito di un’inchiesta su episodi di violenza politica. Successivamente, l’elezione al Parlamento europeo le ha garantito l’immunità parlamentare, come previsto dalle norme dell’Unione.

L’iniziativa di Isabella Tovaglieri segna un passaggio rilevante: attraverso un’interrogazione formale, la questione viene portata all’attenzione della Commissione europea, chiamata a esprimersi su un tema che intreccia profili giudiziari e istituzionali. Non si tratta di una semplice presa di posizione politica, ma di un atto che apre un confronto ufficiale a livello europeo.

Al centro della richiesta vi è il funzionamento del sistema di immunità parlamentare. L’interrogazione solleva interrogativi sulla sua applicazione in presenza di indagini relative a fatti gravi, ponendo l’accento sulla necessità di chiarire i limiti e le finalità di questo strumento.

Il tema si inserisce in un dibattito più ampio che riguarda anche la sicurezza e il fenomeno dell’estremismo politico in Europa. L’attenzione si concentra in particolare sui movimenti riconducibili all’area Antifa e sulla loro eventuale classificazione, questione che potrebbe avere implicazioni rilevanti sul piano normativo e politico.

Per Ilaria Salis, la situazione si presenta articolata. Da un lato, l’immunità parlamentare garantisce una tutela giuridica legata al mandato elettivo; dall’altro, il dibattito pubblico resta acceso e continua a evolversi sulla base delle informazioni provenienti dalle indagini e dalle iniziative politiche.

L’interrogazione presentata da Isabella Tovaglieri pone dunque il tema all’interno delle istituzioni europee, aprendo un confronto destinato a proseguire nelle prossime settimane. La Commissione europea sarà chiamata a fornire una risposta ufficiale, contribuendo a chiarire i contorni di una vicenda che coinvolge aspetti giudiziari, politici e istituzionali.

In questo scenario, il caso assume un rilievo che va oltre la singola figura, toccando questioni più ampie legate al funzionamento delle garanzie democratiche nell’Unione europea e al rapporto tra immunità parlamentare e responsabilità individuale.

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