Incendio all’ospedale Sacco di Milano: fiamme in un padiglione, pazienti e medici evacuati in sicurezza





Alle 10.00 di oggi, un incendio ha preso piede nel padiglione 16 dell’ospedale Sacco di Milano. Le fiamme si sono propagate rapidamente, interessando parte dell’archivio diagnostico e alcuni spazi in cui, in quel momento, i sanitari stavano effettuando esami e visite a decine di pazienti. La situazione ha destato preoccupazione, ma fortunatamente non ci sono stati feriti né intossicati.





L’intervento dei vigili del fuoco è stato decisivo per contenere e spegnere l’incendio. Grazie alla collaborazione tra il personale dell’ospedale e i trenta vigili del fuoco accorsi sul posto, è stata garantita la sicurezza dei pazienti e del personale. Tutti i pazienti presenti nel padiglione sono stati evacuati in modo tempestivo e ordinato, evitando così conseguenze gravi.

Le operazioni di bonifica sono attualmente in corso, con i vigili del fuoco che stanno lavorando per assicurare che non ci siano focolai residui e che l’area possa essere dichiarata sicura. La rapidità dell’intervento ha impedito che il fuoco potesse propagarsi ulteriormente, limitando i danni e garantendo la continuità delle operazioni sanitarie.

L’ospedale Sacco, noto per la sua eccellenza nel settore sanitario, ha affrontato la situazione con grande professionalità. Il personale interno ha dimostrato grande prontezza e coordinazione nel gestire l’emergenza, sottolineando l’importanza della formazione e della preparazione in contesti ad alto rischio come quelli ospedalieri.



