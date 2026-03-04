Donald Trump suscita nuove preoccupazioni per la salute con l’eruzione cutanea sul collo





È solo l’ultimo di una lunga serie di sintomi che hanno afflitto il presidente nell’ultimo anno.

Il presidente Donald Trump ha suscitato ancora una volta preoccupazione tra gli americani per la sua salute dopo essere stato visto con un’eruzione cutanea rabbiosa e crostosa sul collo durante una cerimonia della medaglia d’onore lunedì.





Dalle caviglie gonfie alle mani misteriosamente contuse, si può affermare con certezza che la salute di Trump è un tema caldo tra gli americani da quando è tornato in carica per un secondo mandato, sigillando il suo posto nei libri dei record come il presidente degli Stati Uniti più anziano di sempre.

Ma nonostante i suoi medici e la Casa Bianca insistano sul fatto che lui sia l’immagine perfetta della sua salute, ciò non ha impedito all’opinione pubblica di notare l’arrivo di un altro nuovo sintomo – questa volta sotto forma di un’eruzione cutanea rossa e rabbiosa.

Le immagini del nuovo dettaglio sanitario sono venute alla luce per la prima volta durante una cerimonia della Medaglia d’Onore alla Casa Bianca lunedì 2 marzo e mostravano quella che sembrava essere una grande eruzione cutanea rossa e croste sul lato destro del collo di Trump che si estendeva da dietro l’orecchio fino alla parte posteriore dell’attaccatura dei capelli.

Sebbene le cause dietro la misteriosa eruzione cutanea del Presidente possano essere molteplici, il medico della Casa Bianca, il dottor Sean Barbabella, ha minimizzato ogni motivo di preoccupazione, affermando in una nota: “Il Presidente Trump sta utilizzando una crema molto comune sul lato destro del collo, un trattamento preventivo per la pelle prescritto dal medico della Casa Bianca.”

“Il presidente sta utilizzando questo trattamento per una settimana e si prevede che il rossore durerà per alcune settimane”, ha aggiunto Barbabella. Non ha spiegato il motivo per cui è stata prescritta la crema.

Oltre all’eruzione cutanea sul collo, anche la mano destra di Trump è stata vista presentare lo stesso livido che aveva da mesi, ancora una volta coperto da uno strato di trucco.

Per oltre un anno, il Presidente è stato continuamente visto con lividi sulla mano destra, spesso coperto di trucco mentre svolgeva i suoi compiti quotidiani. In passato, molti americani avevano ipotizzato che i lividi potessero essere il risultato di molteplici prelievi di sangue; tuttavia, la Casa Bianca stessa ha respinto questa ipotesi, spiegando che i lividi lo erano ‘perché lui lavora costantemente e si stringe la mano tutto il giorno, tutti i giorni’

Anche lo stesso Trump ha offerto qualche spunto sui suoi insoliti lividi, confessando a gennaio al Wall Street Journal di assumere 325 mg di aspirina al giorno, anziché gli 81 mg raccomandati per un regime di salute cardiaca.

“Dicono che l’aspirina fa bene a fluidificare il sangue e io non voglio che il sangue denso mi scorra nel cuore”, ha detto Trump. “Voglio che il sangue bello e sottile mi scorra nel cuore. Ha senso?”

Oltre ai lividi, a Trump era stata precedentemente diagnosticata anche un’insufficienza venosa cronica, una condizione comune in cui le pareti o le valvole delle vene delle gambe sono indebolite, causando l’accumulo di sangue anziché il suo ritorno al cuore. Ciò può causare gambe pesanti, dolorose e gonfie – o talvolta anche cambiamenti della pelle come scolorimento o ulcere.



