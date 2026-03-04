Media iraniani: il figlio di Khamenei, Mojtaba, sarebbe stato scelto come nuovo leader supremo dell’Iran





Nuovi scontri si sono verificati in Medio Oriente, con Teheran e Beirut colpite da raid che hanno provocato un bilancio di oltre 700 morti tra Iran e Libano. Questa mattina, le forze di difesa israeliane (IDF) hanno avviato un’operazione terrestre in territorio libanese, intensificando il conflitto in corso nella regione.





In risposta agli attacchi, l’ambasciata statunitense a Riad, capitale dell’Arabia Saudita, è stata presa di mira e colpita. Inoltre, una base militare americana situata in Bahrein è stata incendiata e un porto nell’Oman è stato attaccato. La situazione ha portato a un’escalation della tensione, con il presidente statunitense Donald Trump che non ha escluso la possibilità di un intervento militare più ampio. In una dichiarazione rilasciata oggi, Trump ha affermato: “Siamo pieni di munizioni, possiamo far guerra per sempre. Mi hanno chiesto di trattare, troppo tardi.”

Le conseguenze economiche di questa crisi non si sono fatte attendere: le borse internazionali hanno registrato un netto calo e i prezzi di petrolio e gas sono aumentati vertiginosamente, riflettendo l’incertezza generata dagli scontri. Nel frattempo, i media iraniani hanno riportato che il figlio del defunto leader supremo dell’Iran, Alì Khamenei, è stato scelto come suo successore.

Secondo quanto riferito dalla stampa iraniana, Mojtaba Khamenei, figlio del leader supremo ucciso durante i primi attacchi congiunti di Israele e degli USA contro l’Iran, ha assunto il ruolo di nuova Guida Suprema del Paese. Questa nomina segna un passaggio cruciale nella leadership iraniana durante una fase di acuta crisi politica e militare.

La situazione si è ulteriormente complicata in serata, quando un drone ha colpito il consolato statunitense a Dubai e la sede della CIA a Riad, aumentando il livello di allerta tra le forze americane nella regione. Questi attacchi rappresentano una risposta diretta alle operazioni condotte da Israele e Stati Uniti contro l’Iran.

Gli sviluppi recenti hanno messo in evidenza la complessità della crisi mediorientale, con numerosi attori coinvolti e un’escalation che rischia di avere ripercussioni globali. La nomina di Mojtaba Khamenei potrebbe avere implicazioni significative per il futuro politico dell’Iran, mentre l’intensificarsi degli attacchi tra le parti in conflitto solleva preoccupazioni per la stabilità regionale.

Le prossime ore saranno cruciali per comprendere se vi sarà un’apertura diplomatica o se il conflitto continuerà a espandersi. Nel frattempo, le autorità internazionali osservano attentamente gli sviluppi, mentre cresce la pressione per una soluzione che possa evitare ulteriori spargimenti di sangue e ripercussioni economiche su scala globale.



