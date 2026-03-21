Incidente choc nella notte: taxi e moto si scontrano, due vittime





Due giovani di 20 e 23 anni sono morti in un incidente notturno a Milano tra moto e auto. Ferito lieve un 61enne. Polizia locale ricostruisce dinamica.





Due giovani, una ragazza di 20 anni e un ragazzo di 23, hanno perso la vita nella notte a Milano in seguito a un incidente stradale avvenuto intorno alle 4. Lo scontro ha coinvolto la motocicletta sulla quale i due viaggiavano e un’auto, in viale Mugello. Il conducente della vettura, un uomo di 61 anni, è rimasto ferito in maniera non grave.

Secondo quanto riferito, l’allarme è scattato nelle prime ore del mattino. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale, impegnati sia nelle operazioni di assistenza sia nei rilievi necessari a ricostruire l’accaduto e a definire eventuali responsabilità.

I mezzi di soccorso, inviati dal 118 Areu, sono arrivati in pochi minuti. La centrale operativa ha disposto l’invio di più risorse, tra cui automediche e diverse ambulanze, in considerazione della gravità segnalata. All’arrivo dei sanitari, le condizioni dei due giovani sono apparse immediatamente critiche.

Nonostante le manovre di rianimazione, per i due ragazzi non c’è stato nulla da fare. Come riportato, “tutti i tentativi di rianimazione – scrive Milano Today – si sono rivelati vani”. I ventenni risultavano in arresto cardiaco e avrebbero riportato traumi gravissimi in diverse parti del corpo, incompatibili con la sopravvivenza.

Ferito invece il conducente dell’auto coinvolta. L’uomo di 61 anni è stato assistito sul posto e successivamente accompagnato in ospedale in codice giallo al Policlinico. Le sue condizioni non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Parallelamente agli interventi sanitari, la Polizia locale ha avviato gli accertamenti per definire con precisione la dinamica. In base alle prime informazioni, uno degli aspetti al vaglio riguarda il rispetto delle precedenze semaforiche. Gli agenti stanno procedendo con i rilievi, l’analisi dei punti d’urto e delle traiettorie, oltre alla raccolta di eventuali testimonianze utili a chiarire la sequenza dei fatti.

Nella ricostruzione preliminare emergono elementi ancora da verificare: dai primi riscontri, il mezzo a due ruote potrebbe aver viaggiato a velocità elevata e potrebbe aver impegnato un incrocio con il semaforo rosso. Si tratta tuttavia di una prima ipotesi investigativa, che dovrà essere confermata o smentita dagli approfondimenti tecnici e dalle verifiche incrociate sui tempi semaforici e sulle condizioni della circolazione in quel momento.

Nel testo disponibile compare anche un riferimento a un altro punto della zona est della città: si parla infatti di un urto tra taxi e moto avvenuto intorno alle 3 e mezza all’incrocio tra viale Campania e viale Corsica. Questo elemento viene indicato come approfondimento e rientra tra i dettagli che le forze dell’ordine dovranno chiarire, anche per definire se si tratti dello stesso episodio descritto o di un diverso intervento ravvicinato nel tempo. In ogni caso, i rilievi proseguono per mettere ordine tra le informazioni e ricondurre ogni dato al corretto contesto.

Le attività di verifica comprendono, oltre alla raccolta delle dichiarazioni, anche la ricerca di eventuali immagini registrate da telecamere presenti nell’area (impianti di videosorveglianza pubblici o privati, oltre a eventuali sistemi a circuito chiuso). Le immagini, se disponibili, potranno contribuire a chiarire la velocità dei mezzi, le fasi dell’impatto e la presenza di altri veicoli che potrebbero aver assistito o che potrebbero essere stati coinvolti indirettamente.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, chiamati a supporto per le operazioni necessarie a mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti e per consentire i rilievi in condizioni di sicurezza. La circolazione nella zona ha potuto subire rallentamenti durante le operazioni di soccorso e gli accertamenti, in un orario comunque caratterizzato da traffico ridotto.

Le indagini della Polizia locale proseguono per definire l’esatta dinamica e ricostruire la cronologia dei fatti, con particolare attenzione ai segnali semaforici e alle regole di precedenza. Tutte le ipotesi restano al vaglio fino alla conclusione degli accertamenti tecnici e all’eventuale acquisizione di ulteriori elementi, comprese testimonianze e immagini utili alla ricostruzione.



