



Lo scontro tra due auto è avvenuto in via per Como alle 3.44. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.





L’allarme per l’incidente in via per Como, a Lurago d’Erba, è scattato alle 3.44. Due automobili si sono scontrate: a bordo c’erano quattro persone, due per ciascun veicolo. Un giovane di Cantù, nato nel 1997, è morto. I vigili del fuoco intervenuti sul posto hanno confermato il decesso. Gli altri tre occupanti sono rimasti feriti: si tratta di due uomini di 23 e 28 anni e di una donna di 27 anni. Non sono stati diffusi i nomi delle persone coinvolte.

La centrale operativa di Areu ha disposto l’invio di cinque ambulanze, tre automediche e dell’elisoccorso di Como. Intorno alle quattro sono arrivate anche le squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Cantù ed Erba. I pompieri hanno raggiunto gli occupanti e li hanno estratti dalle vetture, mentre il personale sanitario si occupava dei soccorsi. Per il giovane di Cantù non è stato possibile intervenire con esito positivo. Le operazioni hanno coinvolto più squadre, impegnate nello stesso momento nell’assistenza alle persone e nella gestione dell’area interessata dall’impatto.

I tre feriti sono stati trasportati in ospedale con codice giallo. Le destinazioni indicate sono il Sant’Anna, il San Gerardo di Monza e l’ospedale di Lecco. La fonte non precisa quale persona sia stata accompagnata in ciascuna struttura e non riporta aggiornamenti sulle condizioni cliniche dei feriti. Non sono quindi disponibili ulteriori elementi sul loro stato di salute. I trasferimenti sono stati organizzati dai sanitari dopo le prime cure sul posto, mentre proseguivano le attività di soccorso e la messa in sicurezza del tratto stradale coinvolto.

Dopo aver estratto tutte le persone dagli abitacoli, i pompieri hanno continuato a operare sulle automobili e sulla carreggiata. Sono arrivati sul posto anche Carabinieri e Polizia locale, incaricati dei rilievi e della circolazione stradale. Le verifiche serviranno a ricostruire da dove provenissero le vetture e in quale quadro sia avvenuto l’urto. Per ora i dati disponibili non permettono una ricostruzione puntuale della sequenza dell’incidente. Non vi sono inoltre elementi che consentano di assegnare una responsabilità a uno dei conducenti, allo stato attuale delle verifiche.

Il quadro dell’incidente resta dunque incompleto per quanto riguarda ciò che è avvenuto prima dell’urto e le cause dello scontro. Le verifiche delle forze dell’ordine sono in corso e dovranno ricostruire la posizione dei veicoli e i momenti che hanno preceduto la collisione. Anche eventuali responsabilità restano da accertare. I dati finora resi noti stabiliscono che le auto coinvolte Erano due e che su ciascuna viaggiavano due persone, ma non forniscono dettagli ulteriori sulla dinamica. Non sono disponibili informazioni su una possibile ricostruzione conclusiva.

Nel contributo pubblicato il 28 novembre vengono ripresi l’ora della richiesta, i quattro presenti sulle due auto, l’intervento dei soccorritori e il ricovero dei tre feriti in codice giallo. Anche quel testo precisa che le cause dello scontro restavano da chiarire. Una seconda ricostruzione dello stesso episodio attribuisce alla vittima 29 anni e conferma la presenza di tre feriti; la fonte riporta invece soltanto l’anno di nascita 1997, senza indicarne l’età. Poiché non sono stati resi pubblici né il nome né altri riscontri ufficiali, il giovane viene indicato originario di Cantù e nato nel 1997.



