Il lato inedito di Jimmy Ghione a Ballando con le Stelle tra lacrime e ricordi del matrimonio





Il concorrente del talent show si è mostrato senza filtri parlando della fine della relazione con la ex moglie Tania Paragoni





Il percorso di Jimmy Ghione nel programma televisivo condotto da Milly Carlucci sta mettendo in luce una dimensione totalmente inaspettata del personaggio pubblico. Noto al grande pubblico per la sua lunga esperienza come inviato di Striscia la Notizia, caratterizzata da una costante energia e da un sorriso sempre pronto davanti alle telecamere, il concorrente ha scelto di spogliarsi dei panni televisivi. Sul palco dello show di Rai 1, affiancato dalla maestra Anastasia Kuzmina, non si esibisce soltanto attraverso la danza, ma condivide frammenti intimi della propria esistenza, mostrando una vulnerabilità che colpisce i telespettatori.

Durante una delle ultime puntate, il concorrente si è lasciato andare alle lacrime rievocando la fine del matrimonio con Tania Paragoni. Una separazione avvenuta oltre dieci anni fa, dopo un legame durato complessivamente tredici anni. L’addio è arrivato in modo improvviso quando la compagna gli ha comunicato di non provare più sentimenti, spingendolo a lasciare immediatamente l’abitazione coniugale per affrontare la chiusura inaspettata di un progetto di vita in cui credeva profondamente.

L’aspetto più doloroso di quella fase è stato il mutamento radicale nel rapporto con i figli Gabriele e Federico, che all’epoca avevano rispettivamente cinque e undici anni. Il distacco dalla convivenza quotidiana e la necessità di salutarli ogni domenica hanno rappresentato una ferita profonda. Nonostante il dolore per la rottura sentimentale, Jimmy Ghione ha sempre mantenuto un profilo di grande equilibrio, elogiando le qualità della madre dei suoi ragazzi e ribadendo che la felicità dei figli ha continuato a rappresentare la priorità assoluta.

Questo atteggiamento riflette la maturità raggiunta oggi dal protagonista, attualmente legato sentimentalmente alla compagna Maria Laura Devitis. La partecipazione al programma del sabato sera di Rai 1 non costituisce soltanto una sfida artistica sulla pista da ballo, ma rappresenta l’occasione per mostrare al pubblico la persona reale che si cela dietro il volto noto del piccolo schermo, capace di trasformare le difficoltà del passato in una profonda empatia con gli spettatori.



