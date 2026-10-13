Jonathan Kashanian minaccia l’addio al Grande Fratello Vip: tensione con Andreas e accuse sulle nomination





Jonathan Kashanian minaccia l’addio al Grande Fratello Vip: nella Casa la sua posizione è diventata centrale dopo giorni di tensione, accuse legate alle nomination e uno sfogo che apre la possibilità di un ritiro anticipato. L’ex vincitore del 2005, tornato nel reality dopo oltre vent’anni dalla sua vittoria, ha manifestato un malessere profondo che mette in discussione la sua permanenza nel gioco.





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Jonathan Kashanian minaccia l’addio al Grande Fratello Vip

La settimana all’interno del programma condotto da Ilary Blasi, con Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli come opinioniste, è stata segnata da scontri che hanno inciso sull’equilibrio del gruppo. Al centro delle polemiche c’è stato soprattutto lo scontro con Andreas Muller, uno scontro che ha lasciato strascichi e acceso i riflettori sui rapporti interni. A questi contrasti si è aggiunto un video mostrato durante l’ultima diretta: le immagini, secondo alcuni spettatori e coinquilini, suggerivano un possibile ruolo di Kashanian nell’influenzare le nomination dei concorrenti più giovani.

Per un approfondimento sul contesto, è disponibile anche la voce dedicata a Jonathan Kashanian.

Kashanian ha respinto la lettura che alcuni hanno dato delle immagini sostenendo che il montaggio e il contesto non rendessero correttamente il senso delle conversazioni riprese. Tuttavia il confronto pubblico e la visibilità del filmato hanno amplificato il suo disagio e riacceso discussioni tra i compagni di gioco.

Lo sfogo nella notte, il televoto e le possibili conseguenze

In una fase di confronto notturno, Jonathan ha espresso chiaramente la sua posizione: non è disposto “a tutto per la fama e i soldi” e non accetterà di scendere “a un livello così basso”. Ha ribadito il valore di quanto costruito nella sua carriera — ricordando la vittoria nel 2005 e gli anni di lavoro in televisione e moda — e ha detto di non voler compromettere quell’immagine per restare nel gioco. Ha anche affermato che, se gli fosse richiesto di “scendere nell’arena e lottare”, preferirebbe andarsene; in termini figurativi ha paragonato il confronto nella Casa a una partita al casinò, sostenendo che l’unica strategia per non restare “sotto il banco” sarebbe andarsene.

Lo sfogo ha riacceso il dibattito tra i coinquilini, mettendo sotto i riflettori il rischio di un ritiro volontario che, al momento, non è stato ufficializzato. Sul piano del gioco permane inoltre il televoto: Jonathan è infatti tra i nominatit insieme ad Andreas Muller e a Moreno Morello. Alcuni sondaggi online, privi di valore ufficiale, indicano una maggiore esposizione al rischio per Kashanian rispetto agli altri due nominati, ma non esiste al momento alcun dato ufficiale diffuso dalla produzione.

La convivenza forzata del reality amplifica le tensioni: abitudini, discussioni e frizioni personali si intrecciano con le dinamiche di gioco e con le scelte che i concorrenti devono compiere. Le produzioni spesso introducono sorprese o confronti che possono riaccendere vecchie divergenze o creare nuovi attriti; tutto questo contribuisce a rendere più fragile la serenità necessaria a sostenere l’esperienza nella Casa.

Per Kashanian la posta in gioco sembra avere anche una componente di principio: più che un semplice momento di stanchezza, il suo atteggiamento appare legato alla volontà di restare solo se verranno rispettate certe regole di comportamento e coerenza personale. Questo elemento lo rende diverso da una reazione puramente emotiva e indica che, qualunque decisione prenderà, sarà modellata anche dal bilancio tra immagine pubblica e obiettivi personali.

Le prossime dirette e i confronti in studio potrebbero cambiare gli scenari: un chiarimento con Andreas o interventi della conduttrice e delle opinioniste potrebbero condurre a un riavvicinamento, così come ulteriori tensioni potrebbero rafforzare la sua intenzione di abbandonare il gioco. In caso di uscita anticipata di Kashanian, si tratterebbe di un evento destinato a modificare gli equilibri interni e a incidere sulle dinamiche del televoto e sulle alleanze tra concorrenti.

Per ora, il malessere dell’ex vincitore resta evidente e continua a essere oggetto di discussione tra gli altri inquilini e tra il pubblico. Nelle prossime puntate si capirà se le parole di Kashanian saranno uno sfogo destinato a rientrare o se porteranno a un addio definitivo alla Casa del Grande Fratello Vip.

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