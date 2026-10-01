Grande Fratello Vip, Guendalina Tavassi affonda Jonathan Kashanian

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Tensione altissima nella Casa del Grande Fratello Vip tra Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian. Lei lo accusa di non volersi schierare e dietro il suo comportamento vede una strategia precisa





Il clima nella Casa del Grande Fratello Vip comincia a diventare decisamente più acceso. Dopo i primi giorni trascorsi tra conoscenze, battute e qualche inevitabile incomprensione, adesso stanno emergendo le prime vere fratture tra i concorrenti. E al centro di una delle discussioni più forti sono finiti Guendalina Tavassi e Jonathan Kashanian.

Tutto è esploso dopo uno scontro che ha coinvolto anche Federica Morello. Ma quello che inizialmente sembrava un semplice battibecco sulla chirurgia estetica ha finito per mettere in discussione il comportamento di Jonathan all’interno della Casa.

Guendalina non ha gradito quello che è successo e, durante uno sfogo con gli altri concorrenti, ha espresso senza troppi filtri ciò che pensa del coinquilino.

Secondo la Tavassi, Jonathan sarebbe troppo attento a non prendere posizione, soprattutto quando una discussione potrebbe compromettere i rapporti con gli altri concorrenti e avere conseguenze durante le nomination.

Un’accusa pesante che Jonathan ha immediatamente respinto.

Grande Fratello Vip, tutto parte dalla lite tra Guendalina e Federica

L’origine dello scontro è una conversazione apparentemente innocua sulla chirurgia estetica.

Federica Morello racconta di essersi sottoposta a un intervento al seno. Guendalina, però, manifesta alcuni dubbi e sostiene che anche il naso della concorrente potrebbe essere stato ritoccato.

Federica nega.

La discussione prosegue e la situazione diventa progressivamente più tesa.

A un certo punto Federica accusa Guendalina di aver parlato di lei precedentemente e di aver fatto riferimento proprio al presunto intervento al naso.

La Tavassi contesta la ricostruzione.

Ed è qui che entra in gioco Jonathan Kashanian.

Guendalina chiede aiuto a Jonathan, ma la sua reazione la fa infuriare

Jonathan era presente durante alcune delle conversazioni precedenti e Guendalina si aspetta quindi che confermi immediatamente la sua versione.

Ma Kashanian non reagisce nel modo che lei sperava.

Secondo Guendalina, Jonathan avrebbe temporeggiato evitando di schierarsi nettamente nella discussione.

È proprio questo atteggiamento a far esplodere la concorrente.

Dopo lo scontro con Federica, Guendalina raggiunge il giardino e comincia a raccontare quanto accaduto.

Il problema, a quel punto, non è più il naso di Federica.

Diventa Jonathan.

Guendalina Tavassi “smaschera” Jonathan: l’accusa nella Casa

Guendalina esprime un concetto molto chiaro: nella Casa ci sarebbero concorrenti troppo preoccupati di mantenere buoni rapporti con tutti.

La ragione?

Secondo lei potrebbe esserci la paura delle nomination.

La Tavassi non comprende perché, davanti a determinate situazioni, alcuni coinquilini cerchino continuamente di evitare uno scontro.

Per Guendalina, invece, vivere il Grande Fratello significa anche esporsi, dire ciò che si pensa e accettare le conseguenze delle proprie posizioni.

Ed è proprio questo il comportamento che rimprovera a Jonathan.

Non si tratta però di un fatto accertato o di una strategia ammessa dal concorrente: è l’interpretazione di Guendalina sul suo atteggiamento.

Jonathan scopre lo sfogo e va da Guendalina

La questione non rimane confinata alle confidenze in giardino.

Jonathan viene a sapere che Guendalina sta parlando dell’accaduto e decide di affrontarla direttamente.

Il confronto parte immediatamente in salita.

Jonathan le contesta il fatto di aver raccontato agli altri una situazione che riguardava loro due.

Guendalina, però, non arretra.

Per lei il problema rimane lo stesso: quando avrebbe potuto confermare quanto accaduto davanti a Federica, Jonathan non avrebbe preso una posizione sufficientemente netta.

La tensione sale.

“Non volevi schierarti”

È questa, in sostanza, l’accusa principale rivolta da Guendalina a Jonathan.

La Tavassi ritiene che il concorrente abbia preferito non esporsi.

Jonathan fornisce però una spiegazione completamente diversa.

Secondo Kashanian, non esiste alcuna regola secondo cui debba necessariamente schierarsi in ogni discussione della Casa.

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