La cliente sposata voleva portarmi a letto: era una trappola contro il marito

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I passi pesanti delle scarpe di cuoio di Gavin sul pavimento di gomma della sala pesi scandivano un ritmo funereo nella penombra di Scottsdale. L’odore acre di ferro, magnesio e profumo costoso creava un’atmosfera asfissiante, mentre le grandi vetrate della palestra riflettevano le luci lontane dei fari sulla statale del deserto. Serena era rimasta immobile vicino alla rastrelliera dei pesi, con il respiro mozzato e il telefono stretto convulsamente tra le dita laccate di rosso, incapace di emettere un solo suono sensato.





Gavin ha fatto tre passi avanti, fermandosi al centro della sala e aprendo la cartellina di cuoio sotto la luce del faretto principale. Aveva i lineamenti scavati dalla stanchezza e gli occhi duri di chi è abituato a smontare le bugie nei tribunali penali, ma nei suoi movimenti c’era una freddezza millimetrica che non concedeva alcuno spazio all’improvvisazione emotiva.

«Gavin… cosa ci fai qui a quest’ora?» ha balbettato Serena con la voce che tremava di pura isteria, provando a raddrizzare la schiena per darsi un contegno che si era già sbriciolato. «Stavo solo terminando la mia ultima sessione con Tyler prima della sua partenza per la California… non puoi pedinarmi in questo modo umiliante sul posto di lavoro!»

«Non sono qui per pedinarti, Serena,» ha risposto Gavin con una calma che faceva venire i brividi, senza degnarla di un solo sguardo d’affetto. «Sono qui per raccogliere l’ultimo verbale di flagranza dell’investigatore privato che ho assunto tre mesi fa per documentare ogni singola mossa del tuo piano criminoso.»

L’avvocato si è voltato verso di me, abbassando lo sguardo sul mio borsone a terra e sulla mia postura rigida: «Tyler, ragazzo mio, rilassati. Non hai nulla da temere. So perfettamente che non hai mai toccato mia moglie e che hai rifiutato ogni singolo messaggio osceno che ti ha inviato nelle ultime quattro settimane.»

Ho guardato Gavin con la gola secca, incapace di trattenere il tremito delle mani: «Signor Vance… le giuro che non ho mai voluto mancarle di rispetto. Le ho ripetuto decine di volte che era sposata e che non avrei mai oltrepassato il limite professionale.»

«Lo so benissimo,» ha confermato Gavin estraendo dalla cartellina le stampe dei tabulati telefonici e i backup cloud delle chat di messaggistica istantanea. «Ho avuto accesso al server dell’applicazione fin dal primo giorno grazie all’autorizzazione del magistrato inquirente della contea di Maricopa. Serena credeva di comunicare in segreto, ma ogni sua minaccia, ogni sua foto provocatoria e ogni suo tentativo di estorsione sono stati archiviati nel fascicolo probatorio per la causa di decadenza della potestà genitoriale.»

Serena ha emesso un urlo soffocato, scagliandosi contro il marito con gli occhi fuori dalle orbite e la bava alla bocca: «Sei un mostro viscido, Gavin! Mi hai controllata come una prigioniera per anni! Quell’accordo prematrimoniale era una gabbia dorata creata per lasciarmi senza un soldo dopo aver dedicato la mia giovinezza a crescere tuo figlio!»

«Quell’accordo prematrimoniale tutelava il patrimonio della mia famiglia dai debiti di gioco e dalle truffe societarie che tuo fratello ha accumulato a Las Vegas, Serena,» ha replicato l’avvocato senza scomporsi di un millimetro, sfilando un secondo documento con il timbro della corte federale del Nevada. «Debiti che tu stavi cercando di ripianare orchestrando una falsa causa per danni morali contro la palestra e contro di me, simulando una molestia sessuale subita all’interno di questa struttura per estorcere tre milioni di dollari alla compagnia assicurativa del fondo.»

Il puzzle si è ricomposto davanti ai miei occhi con una lucidità spietata e devastante: il socio di minoranza di Gavin, complice di Serena, aveva acquistato quote della catena di palestre due mesi prima. Se Serena fosse riuscita a farsi trovare in una situazione ambigua con me, avrebbe denunciato la direzione per mancata vigilanza e costretto la società a un risarcimento milionario concordato sottobanco, ripulendo i debiti della sua famiglia e rovinando la mia vita senza farsi alcuno scrupolo.

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