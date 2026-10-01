Frank Matano racconta la gioia della paternità: «Marcello ha cambiato la mia vita»





Frank Matano, attore e comico molto amato dal pubblico italiano, condivide le sue emozioni da papà dopo la nascita del piccolo Marcello, avvenuta lo scorso 28 agosto. L’artista 37enne, protagonista del nuovo film di Fausto Brizzi “Quasi vera” e attualmente impegnato sul set di una commedia horror in Calabria, racconta come l’arrivo del figlio abbia rivoluzionato la sua vita, regalando a lui e alla compagna Ylenia Azzurretti una felicità quotidiana.





Legato sentimentalmente a Ylenia dal 2020, Matano sottolinea come la nuova famiglia viva in quella che definisce una ‘bolla’ di gioia. Pur con le sfide della paternità, fra cui notti insonni e nuove responsabilità, l’attore si mostra entusiasta della sua nuova routine familiare.

Una nuova prospettiva di vita

In un’intervista concessa al settimanale Oggi, Frank Matano si confida sulla trasformazione portata dalla paternità:

«Sono un papà molto presente. Ho la fortuna di fare un lavoro che mi tiene impegnato solo per brevi periodi e non mi costringe a tournée, così posso godermi mio figlio. È un vero privilegio vederlo crescere giorno dopo giorno.»

L’attore spiega come la nascita di Marcello abbia modificato le sue priorità e il suo modo di vivere il quotidiano.

«Mi sono iscritto al club dei papà. Ho scoperto che, quando nasce un figlio, sparisce l’ego e cala improvvisamente il rumore di fondo della vita. In casa, ora, si parla a bassa voce.»

Le sfide della paternità

Non manca l’ironia nel racconto di Matano:

«Ogni giorno è una conquista. A volte si dorme poco e mi sveglio con la faccia di un cantante indie pronto per il Concerto del Primo Maggio. Ma sentire piangere mio figlio mi dà piacere, perché è il suo unico modo per comunicare.»

Anche quando è costretto a stare lontano per lavoro, Frank resta connesso alla famiglia grazie ai video che la compagna gli invia:

«Forse sono solo video in cui lui si muove, apparentemente banali, ma io li guardo e li riguardo, non mi stancano mai.»

Un esempio per le famiglie giovani in Italia

La testimonianza di Frank Matano offre uno sguardo autentico sulla paternità vissuta tra vita privata e impegni professionali. In un paese come l’Italia, dove spesso si discute della conciliazione tra affetti familiari e carriera, il racconto di Matano rappresenta un esempio positivo per tanti genitori.

L’attore mostra che è possibile, anche per chi lavora nel mondo dello spettacolo, ritagliarsi momenti veri e preziosi da dedicare alla famiglia. Marcello è già diventato, nel cuore del papà, il progetto più importante di tutti.

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