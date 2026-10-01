La conduttrice e il marito festeggiano il matrimonio con una fuga romantica a Capri





Dopo aver celebrato il loro matrimonio il 23 settembre, la nota presentatrice televisiva e suo marito hanno scelto Capri come meta per la loro luna di miele, godendosi alcuni giorni all’insegna del relax e dell’amore.





La coppia ha preferito una breve pausa in una delle destinazioni più suggestive d’Italia, famosa non solo per la sua bellezza paesaggistica ma anche per la sua atmosfera esclusiva, particolarmente apprezzata da vip e personaggi pubblici italiani e internazionali.

Secondo quanto riportato da fonti vicine, i due sposi hanno soggiornato in una suite con vista panoramica sui Faraglioni, approfittando delle giornate miti di fine settembre per passeggiare tra le stradine dell’isola e gustare specialità locali.

Capri, meta storica del jet set europeo e facilmente raggiungibile dal resto d’Italia, offre spesso privacy e tranquillità a chi vuole trascorrere qualche giorno lontano dai riflettori. La scelta ricade frequentemente su quest’isola anche per eventi speciali come matrimoni, anniversari o fughe romantiche.

La coppia, ancora nel pieno della loro felicità, ha voluto mantenere la discrezione senza eccessi né comunicazioni ufficiali, privilegiando momenti di intimità. Un viaggio che resterà nel cuore dei neosposi e che segna l’inizio della loro nuova vita insieme.

Visualizzazioni: 7



