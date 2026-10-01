Deva Cassel incanta alla Paris fashion week con un look trasparente e sofisticato





Deva Cassel, figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, continua a brillare nel panorama della moda internazionale. Alla Paris Fashion Week 2026, la ventiduenne attrice e modella, ormai icona di stile e global ambassador per la maison Dior, ha catturato tutti gli sguardi con un outfit audace, sofisticato e ricco di personalità.





Presente in prima fila alla sfilata della collezione primavera-estate 2027 di Dior, Deva Cassel si è distinta con un tailleur sartoriale dalla fantasia pied-de-poule, nei toni del marrone, nero e panna. Il tessuto semi-trasparente ha aggiunto una nota sensuale a un completo caratterizzato da giacca ampia, ispirata ai tagli maschili, che lasciava scoperte le forme grazie a una scollatura profonda. I pantaloni, coordinati e fluidi, hanno esaltato ancora di più l’audacia di un look pensato per chi ama distinguersi senza rinunciare all’eleganza.

Gli accessori scelti, veri e propri protagonisti dello stile contemporaneo, hanno completato il look: occhiali cat-eye scuri con montatura tartarugata, sandali neri minimalisti e la nuova it-bag Dior Cigale. Deva ha lasciato i suoi lunghi capelli castani sciolti, dividendo la chioma al centro con morbide onde naturali, e ha optato per un make-up caldo e raffinato, sottolineato da labbra color mattone.

Focus sui riflettori e vita privata

L’apparizione di Deva Cassel a Parigi coincide con alcuni cambiamenti nella sua vita personale: secondo diverse fonti, la giovane sarebbe tornata single dopo la fine della storia con Saul Nanni. I due si erano conosciuti nel 2023 sul set della serie Netflix “Il Gattopardo”, interpretando Angelica e Tancredi, e avevano ufficializzato la relazione attraverso i social. Nessuna conferma, però, sulle recenti voci di rottura, e Deva si è mostrata distaccata sull’argomento durante l’evento.

«Nessun annuncio ufficiale, nessun lungo messaggio sui social e, soprattutto, nessuna conferma arrivata direttamente dai due interessati.»

La riservatezza di Deva Cassel, ereditata anche dalla madre Monica Bellucci, rimane una costante della sua vita pubblica, anche nei momenti di maggiore esposizione mediatica.

I prossimi appuntamenti italiani

Nei prossimi giorni, Deva sarà tra le protagoniste della Festa del Cinema di Roma con “L’amore immortale“, l’ultimo film del regista Alexandre Castagnetti, ispirato all’universo de “Il Fantasma dell’Opera”. Resta da vedere se, in occasione di questo importante evento culturale italiano, l’attrice sceglierà di svelare dettagli sulla propria situazione sentimentale o continuerà a privilegiare il silenzio.

L’ascesa di Deva Cassel nel mondo della moda e del cinema conferma la forte influenza delle celebrità italiane nel panorama internazionale. La sua immagine, tra tradizione e modernità, rappresenta un punto di riferimento per giovani e aziende del settore luxury sia in Italia sia all’estero.

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