Ho sedotto il capo supremo per fare carriera: ecco la sua trappola

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Le porte dorate del salone delle feste del Plaza Hotel si sono chiuse alle spalle della squadra speciale dell’FBI con un tonfo ovattato e irrevocabile. La luce scintillante dei candelabri di Boemia illuminava i volti pietrificati di centocinquanta figure di vertice della finanza di Wall Street, mentre l’odore acre del vino rosso rovesciato sulla tovaglia di lino di Victoria Prescott si diffondeva nell’aria carica di tensione.





Warren era rimasto aggrappato al leggio di cristallo con la schiena curva e il respiro affannoso, mentre la cravatta di seta gli stringeva la gola come un cappio. Il magnate che poche ore prima camminava con la tracotanza di un monarca assoluto, convinto di aver domato un’altra pedina femminile da sacrificare sul tavolo della corte fallimentare, sembrava ridotto a un fantoccio terrorizzato davanti ai flash impietosi dei cronisti finanziari.

«Victoria… tesoro, non dare retta a queste fandonie fabbricate da una contabile frustrata,» ha balbettato Warren, provando ad allungare una mano tremante verso la moglie nel disperato tentativo di salvare le apparenze davanti agli azionisti di maggioranza. «È solo un ricatto mediatico architettato per estorcere una buonuscita milionaria alla nostra fondazione prima della fusione bancaria.»

Victoria Prescott ha fatto due passi lenti e calcolati verso il palco, sistemandosi il collier di smeraldi con movimenti di una precisione chirurgica. Sul suo viso aristocratico non c’era traccia delle lacrime o della disperazione della consorte tradita: c’era soltanto una freddezza glaciale, implacabile e antica, maturata in anni di umiliazioni private e tradimenti consumati sotto gli occhi di tutta la buona società newyorkese.

«Non c’è alcun ricatto, Warren,» ha risposto Victoria con una voce chiara che ha tagliato il silenzio della sala come un bisturi affilato. «Sono stata io a consegnare a Bridget i codici di accesso per sbloccare la crittografia del tuo server privato sull’attico tre settimane fa. Sei stato tu l’idiota che pensava di essere un genio della seduzione, mentre stavi solo camminando dritto nella trappola che avevamo preparato per te.»

La stanza è sprofondata in un boato soffocato di puro shock. Warren ha sgranato gli occhi, guardando prima me e poi la donna con cui era sposato da venticinque anni, come se il terreno gli fosse appena sprofondato sotto i piedi: «Cosa… cosa hai detto? Tu e lei vi siete accordate alle mie spalle?»

La verità più devastante e metodica stava finalmente venendo a galla in tutta la sua potenza. Non ero andata nell’attico di Warren Prescott solo per ambizione professionale: sei anni prima, mio padre Arthur era stato un dirigente contabile senior presso la stessa holding. Quando scoprì le prime distrazioni di fondi dai conti pensione dei dipendenti, Warren lo ricattò minacciando di distruggere la nostra famiglia, costringendolo alle dimissioni forzate e portandolo a una depressione devastante che si concluse con un arresto cardiaco sul marciapiede della metropolitana.

Avevo studiato finanza, avevo superato gli esami di certificazione forense e mi ero fatta assumere nella sua azienda con il solo obiettivo di trovare le prove inconfutabili che la giustizia ordinaria non era riuscita a scovare. E sei mesi fa, quando Victoria scoprì che il marito stava pianificando di svuotare anche i fondi fiduciari dei loro stessi figli per coprire i buchi neri della sua società di scommesse speculative a Singapore, mi avvicinò privatamente nei corridoi della sede offrendomi l’unica cosa che mi mancava: l’accesso diretto alla stanza dei bottoni.

«Pensavi davvero che fossi attratta dal tuo fascino senile e dai tuoi discorsi pomposi, Warren?» gli ho detto avanzando fino ai gradini del palco e guardandolo dall’alto con un disprezzo che non lasciava spazio a compromessi. «Sapevo esattamente che mi consideravi la candidata ideale per il ruolo di vicepresidente fantoccio. Sapevo che volevi farmi firmare i bilanci delle Cayman per farmi arrestare dai federali al posto tuo. Ma mentre tu ti compiacevi della tua presunta conquista da predatore, io stavo duplicando ogni transazione segreta sul database dell’ispettorato tributario della contea di New York.»

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