Perché chiamano “demoniaca” North West? La risposta in live e la difesa di Kim Kardashian

Kim Kardashian difende North West dopo le accuse sul look: la risposta in una diretta TikTok del 14 ottobre e l’ipotesi su grillz nero e piercing.





La 13enne risponde alle accuse durante una live del 14 ottobre. Kim Kardashian interviene e indica grillz nero e piercing tra i dettagli che alimentano le critiche.





«Oh no, non sono demoniaca, ragazzi. Smettete di dire che sono demoniaca. No, non lo sono», ha detto North West, 13 anni, durante una diretta TikTok del 14 ottobre dal suo profilo. Accanto a lei è intervenuta anche Kim Kardashian, che ha difeso la figlia dalle critiche nate intorno al suo stile.

La risposta di North West in diretta TikTok

La replica alle accuse — secondo cui la ragazza si vestirebbe in modo “demoniaco” — è arrivata pubblicamente durante una live su TikTok datata 14 ottobre, trasmessa sull’account della stessa North West. Nel corso della diretta, la figlia maggiore di Kim Kardashian ha scelto un tono diretto per rispondere ai commenti ricevuti, negando l’etichetta che le veniva attribuita e chiedendo di non essere giudicata soltanto dall’apparenza.

Nello stesso intervento, North ha collegato le critiche al suo modo di vestirsi, rivendicando la libertà di esprimersi attraverso il look e invitando chi la segue a non fermarsi a ciò che vede “in copertina”, senza pretendere che il suo stile sia interpretato da tutti nello stesso modo.

L’intervento di Kim Kardashian: “non capiscono davvero”

Durante il video è intervenuta anche Kim Kardashian, schierandosi con la figlia e prendendo posizione contro i commenti. Secondo quanto riportato, Kardashian ritiene che molte persone non “capiscano davvero” quando discutono dell’aspetto di North e del modo in cui sceglie di presentarsi.

La star ha anche avanzato un’ipotesi su cosa possa aver alimentato l’accusa: a suo giudizio, a pesare sarebbero soprattutto alcuni dettagli estetici, come il grillz nero (un ornamento dentale) e i piercing indossati dalla ragazza. Non si tratta, dunque, di un singolo episodio isolato, ma del tipo di reazione che spesso si scatena quando un look esce dai canoni più comuni o attesi, soprattutto online.

Oltre il caso: look, canoni estetici e pressione sociale

Il tema sollevato dalla vicenda non riguarda soltanto una famiglia famosa. L’attenzione ossessiva per l’immagine — e l’idea che esista un modello “giusto” a cui adeguarsi — è un meccanismo che coinvolge persone di ogni età. Nel racconto proposto dalla fonte, il punto centrale è la difficoltà di accettare la varietà: un mondo in cui tutti si presentano allo stesso modo, con misure e standard identici, finirebbe per appiattire l’identità individuale.

In questo quadro, la pressione a conformarsi diventa quotidiana: messaggi, commenti e giudizi ripetuti ricordano continuamente ciò che verrebbe considerato “imperfetto”. La conclusione, però, resta personale: ognuno decide se e come cambiare — o non cambiare — il proprio aspetto. Il caso North West si inserisce in questa discussione come esempio di quanto rapidamente l’etichetta possa trasformarsi in attacco, specie quando i social amplificano ogni reazione.

Il peso dei giudizi sulle celebrità e la partita ancora aperta contro il body shaming

Quando a essere esposti sono personaggi noti, l’effetto si moltiplica. Le celebrità, per definizione, hanno un pubblico più vasto e un’attenzione costante: l’immagine diventa oggetto di osservazione continua, tra media e opinione pubblica. Ed è proprio in questo spazio che i commenti possono diventare particolarmente duri, soprattutto quando prendono di mira il corpo o l’estetica.

La fonte colloca l’episodio all’interno di un fenomeno più ampio: molte star, nel tempo, hanno risposto alle critiche sul proprio fisico, ma il problema non risulta risolto. Dalle persone giudicate “troppo magre” a quelle etichettate “troppo grasse”, fino alle infinite sfumature intermedie, il linguaggio usato per descrivere l’aspetto altrui continua a essere un terreno di scontro. E la reazione di Kardashian e della figlia, in questo senso, viene presentata come una presa di parola contro un giudizio percepito come ingiusto e riduttivo.

La notizia è stata pubblicata da StarsInsider il 16/10/2026 alle 10:25 e si concentra sulla risposta in diretta del 14 ottobre, evidenziando come, anche per una 13enne, l’esposizione online possa trasformare la scelta di un accessorio o di uno stile personale in un bersaglio di polemiche.

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