Michelle Hunziker: «Sono rimasta innamorata di Eros almeno fino al 2010»





La conduttrice ricostruisce la relazione con Eros Ramazzotti: separazione nel 2002, divorzio nel 2009 e un sentimento che, dice, è durato fino al 2010. Poi Tomaso Trussardi e il presente con Giulio Berruti.





«Sono rimasta innamorata di Eros almeno fino al 2010, poco prima di conoscere il papà di Sole e Celeste»: Michelle Hunziker torna a ripercorrere la relazione con Eros Ramazzotti e aggiunge un dettaglio che rilegge, con un’angolazione diversa, una delle separazioni più commentate dello spettacolo italiano.

La conduttrice racconta infatti che, nonostante la fine del matrimonio e le strade ormai diverse, il legame emotivo con il cantante non si sarebbe chiuso nel momento della rottura. Nella sua ricostruzione, i sentimenti sarebbero rimasti vivi per anni dopo la separazione del 2002, accompagnando un periodo in cui entrambi provavano a riorganizzare la quotidianità e gli equilibri familiari.

Michelle Hunziker: Un amore che, per lei, è andato oltre la separazione

Il punto centrale del racconto di Hunziker è temporale: la separazione con Ramazzotti arriva nel 2002, ma lei colloca la fine dell’innamoramento molto più avanti, indicando il 2010 come soglia. Un arco di tempo lungo, che secondo le sue parole attraversa anni in cui il rapporto coniugale era già concluso, ma il sentimento non si sarebbe spento con la stessa rapidità.

Si tratta di una precisazione che non cambia i passaggi ufficiali della loro storia, ma incide sul modo in cui viene percepito quel capitolo: non solo la conclusione di una relazione, bensì una fase di transizione emotiva durata a lungo. Nel suo racconto, la distanza formale tra “separazione” e “fine dell’amore” evidenzia quanto, almeno dal suo punto di vista, la chiusura sia stata più lenta e stratificata.

Le tappe della storia: dal 1995 al divorzio del 2009

La relazione tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti inizia nel 1995. Nel dicembre 1996 nasce Aurora Ramazzotti, passaggio che consolida la dimensione familiare della coppia. Il matrimonio viene celebrato nel 1998, con cerimonia al Castello Odescalchi di Bracciano.

Nel 2002 arriva la separazione. Il divorzio viene formalizzato nel 2009, ma nella narrazione della conduttrice la fine del vincolo legale non coincide automaticamente con una chiusura interiore. È qui che si inserisce l’elemento più personale: la convinzione di essere rimasta innamorata “almeno fino al 2010”, dunque anche dopo gli snodi giuridici della vicenda.

Nello stesso periodo, Hunziker richiama anche una fase difficile della propria vita: in seguito, ha raccontato di essere stata coinvolta in un gruppo al quale avrebbe demandato decisioni importanti sul piano personale. Un’esperienza che, sempre secondo quanto riferito, avrebbe avuto conseguenze profonde anche nei rapporti familiari. La fonte non fornisce ulteriori dettagli su tempi, modalità e contesto, ma colloca quel passaggio tra gli elementi che hanno segnato quegli anni.

Il rapporto recuperato: dialogo, serenità e nessun ritorno di coppia

Con il passare del tempo, Hunziker e Ramazzotti sarebbero riusciti a ritrovare un terreno comune, recuperando il dialogo e superando parte delle incomprensioni maturate durante la rottura. La ricostruzione sottolinea quindi un percorso di riavvicinamento sul piano umano e familiare: un clima più disteso, costruito gradualmente.

Questo riassetto, però, non viene presentato come un ritorno alla relazione sentimentale. Il fatto che il dialogo sia stato ricostruito non implica una riconciliazione di coppia: la fonte insiste sul punto che, pur essendo tornati a un rapporto sereno, non c’è stata una ripartenza amorosa.

Oggi Hunziker descrive il legame con Ramazzotti come una vicinanza profonda, ma non romantica: «Siamo una famiglia, ci vogliamo un bene dell’anima, siamo fratelli e siamo presenti l’uno per l’altra». Le parole mettono al centro la dimensione affettiva e la continuità familiare, in cui il perno resta la figlia Aurora e, più in generale, la rete di rapporti che si crea quando un matrimonio finisce ma la famiglia resta.

Dal 2011 con Tomaso Trussardi: matrimonio, figlie e separazione nel 2022

Nella cronologia ricostruita dalla conduttrice, la svolta successiva arriva nel 2011, quando incontra Tomaso Trussardi. L’imprenditore diventa il compagno con cui Hunziker costruisce una nuova famiglia: nascono due figlie, Sole nel 2013 e Celeste nel 2015.

Il matrimonio tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi viene celebrato nel 2014 a Bergamo. La coppia annuncia poi la separazione nel gennaio 2022. Anche qui la fonte mantiene un taglio essenziale: indica le tappe principali e lascia sullo sfondo le ragioni, senza aggiungere elementi non attribuiti.

Nel racconto, l’incontro con Trussardi si colloca dopo quel lungo periodo in cui il sentimento per Ramazzotti sarebbe rimasto presente, ma trasformandosi lentamente. L’idea espressa è che l’amore precedente non si sia “spento” di colpo: avrebbe cambiato forma con il tempo, fino a rendere possibile un nuovo inizio.

Nonni dal 2023 e la relazione con Giulio Berruti

Il rapporto disteso tra Hunziker e Ramazzotti si sarebbe rafforzato anche intorno alla figlia Aurora e al loro ruolo di nonni. La fonte ricorda la nascita di Cesare Augusto nel marzo 2023, un passaggio che, in molte famiglie allargate, ridefinisce priorità e presenza reciproca.

Sul presente sentimentale della conduttrice, viene citato Giulio Berruti: attore e medico odontoiatra, con cui Hunziker avrebbe una relazione da circa nove mesi. La stessa Hunziker, secondo quanto riportato, spiega di voler proteggere questo rapporto, lasciando però aperta la possibilità che in futuro possa arrivare una nuova promessa di matrimonio.

Nel complesso, la vicenda restituisce l’immagine di una famiglia che, pur avendo attraversato separazioni e nuovi percorsi, continua a mantenere legami stretti. E la confessione sul “fino al 2010” aggiunge un tassello personale: la differenza tra la fine di una storia sulla carta e la fine di un sentimento nella vita reale.

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