La bambina evitava tutti… ma il miliardario la scelse subito

Il cuore di María batteva così forte che riusciva a sentirlo nelle orecchie.
Tre uomini al cancello.
Non servivano altre spiegazioni.
Lei sapeva esattamente chi fossero.
Il passato.
Il passato che aveva cercato di lasciare alle spalle.
Uomini che non conoscevano pietà.
Uomini che non accettavano rifiuti.
Uomini che avevano giurato che un giorno sarebbero tornati a prendersi ciò che credevano fosse loro.
E quel “qualcosa” era Alina.
María corse verso la finestra.
Le mani tremavano mentre scostava la tenda.
Fuori, davanti al cancello della villa, tre uomini stavano parlando con le guardie.
Uno di loro indicava la casa.
Un altro teneva una mano dentro la giacca.
María sentì il sangue gelarsi.
Poi vide un’altra figura.
Adrienne Hail.
Era lì.
In piedi davanti a loro.
Da solo.
Il miliardario parlava con calma.
Come se stesse discutendo di affari.
Uno degli uomini tirò fuori qualcosa dalla giacca.
Il metallo brillò sotto il sole.
Una pistola.
“NO!” gridò María correndo verso la porta.
Ma prima che potesse uscire, qualcosa accadde.
Adrienne disse una frase.
Una sola frase.
E all’improvviso i tre uomini cambiarono espressione.
La sicurezza nei loro occhi sparì.
Uno di loro fece un passo indietro.
Un altro abbassò lentamente la pistola.
Poi accadde qualcosa che nessuno nella villa avrebbe mai immaginato.
I tre uomini… abbassarono lo sguardo.
Come se stessero davanti a qualcuno molto più potente di loro.
Più tardi María scoprì il motivo.
Adrienne non era solo un miliardario.
Prima di costruire il suo impero finanziario…
era stato un procuratore federale.
Un uomo che aveva distrutto intere organizzazioni criminali.
E quei tre uomini lo conoscevano molto bene.
Adrienne si avvicinò a loro lentamente.
“Se vi avvicinate di nuovo a quella donna o a sua figlia…”
disse con una calma glaciale,
“non perderete solo la libertà.”
I tre uomini non dissero nulla.
Salirono in macchina.
E sparirono.
Quando Adrienne tornò verso la casa, María lo stava aspettando.
Con Alina stretta tra le braccia.
La bambina allungò subito le braccia verso di lui.
Adrienne sorrise.
E per la prima volta dopo anni, María sentì qualcosa che aveva dimenticato.
Sicurezza.
Perché a volte…
la persona che sembra più fredda del mondo…
è proprio quella che può salvarti la vita.
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