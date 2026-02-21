La causa dell’Alzheimer potrebbe trovarsi nella tua bocca





L’Alzheimer è la causa più comune di demenza nel Regno Unito, come sottolinea l’NHS. La causa esatta non è ancora del tutto compresa, anche se i professionisti della salute indicano possibili fattori di rischio come l’età avanzata, la depressione non trattata, una storia familiare della malattia e fattori legati allo stile di vita e alle patologie cardiovascolari, tra gli altri.





Tuttavia, negli ultimi anni, un numero crescente di studi scientifici ha sostenuto l’ipotesi che l’Alzheimer non sia solo una malattia, ma anche un’infezione.

Uno studio del 2019 suggerisce che l’Alzheimer possa essere collegato alle malattie gengivali.

Secondo la ricerca, guidata dall’autore senior Jan Potempa, microbiologo dell’Università di Louisville, la presenza di Porphyromonas gingivalis – il patogeno responsabile della parodontite cronica (o malattia gengivale) – è stata riscontrata nel cervello di pazienti deceduti affetti da Alzheimer.

Le gingipaine di P. gingivalis (in rosso) tra i neuroni nel cervello di un paziente con Alzheimer. (Cortexyme) tramite ScienceAlert.

Un precedente esperimento sui topi, condotto da Cortexyme, Inc., ha mostrato che un’infezione orale da P. gingivalis portava a una maggiore produzione di beta-amiloide – Aβ – (le proteine appiccicose comunemente associate all’Alzheimer) nel cervello dei roditori.

«Agenti infettivi sono stati implicati nello sviluppo e nella progressione della malattia di Alzheimer anche in passato, ma le prove di causalità non sono state convincenti», ha spiegato il dottor Stephen Dominy, cofondatore di Cortexyme.

Analizzando le gingipaine, gli enzimi tossici di P. gingivalis, gli scienziati hanno scoperto che livelli elevati di gingipaine erano associati alla presenza di altre due proteine già collegate allo sviluppo dell’Alzheimer: tau e ubiquitina.

Tuttavia, il team ha anche identificato la presenza di queste gingipaine tossiche nel cervello di pazienti deceduti che non erano mai stati diagnosticati con l’Alzheimer. Questo solleva la domanda se sarebbero stati diagnosticati con la malattia se fossero rimasti in vita, oppure se sia stato l’Alzheimer a portare a una scarsa igiene orale.

«La nostra identificazione di antigeni delle gingipaine nel cervello di individui con Alzheimer e anche con patologia tipica dell’Alzheimer ma senza diagnosi di demenza suggerisce che l’infezione cerebrale da P. gingivalis non sia il risultato di una scarsa igiene dentale successiva all’insorgenza della demenza o una conseguenza della malattia in fase avanzata, ma un evento precoce che può spiegare la patologia riscontrata negli individui di mezza età prima del declino cognitivo», hanno spiegato gli autori nel loro articolo.

L’esperimento sui topi ha inoltre mostrato una riduzione della produzione di beta-amiloide e della neuroinfiammazione grazie a un composto sviluppato dall’azienda chiamato COR388.

Resta ancora da verificare se lo stesso effetto possa essere osservato negli esseri umani.

«I farmaci mirati alle proteine tossiche del batterio finora hanno mostrato benefici solo nei topi, tuttavia, con nessun nuovo trattamento per la demenza da oltre 15 anni, è importante testare il maggior numero possibile di approcci per affrontare malattie come l’Alzheimer», ha commentato il direttore scientifico David Reynolds di Alzheimer’s Research.



