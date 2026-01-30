La figlia di Federica Pellegrini torna a casa: dimessa dall’ospedale, la tenera foto con Matilde





La figlia di Federica Pellegrini e Matteo Giunta è stata dimessa. Con una foto pubblicata su Instagram, la coppia ha fatto sapere che la piccola Matilde è tornata a casa con loro dopo aver passato alcuni giorni in ospedale. La bambina, che ha da poco compiuto due anni, era stata ricoverata probabilmente per un altro episodio di convulsioni febbrili. Sui social, Giunta si era sfogato contro tutti quei genitori “irresponsabili” che scelgono di mandare a scuola i loro figli nonostante siano malati.





È con un post pubblicato sul suo profilo, nella serata del 29 gennaio, che la “Divina” ha annunciato le dimissioni della piccola Matilde. “Casa”, ha scritto ad accompagnare la foto che li ritrae tutti e tre insieme, con la bambina tra le braccia dei genitori. Un selfie scattato in ascensore in cui la coppia si mostra felice e sorridente. La bambina era stata ricoverata in ospedale per alcuni giorni e Pellegrini, sempre sul suo profilo Instagram, aveva pubblicato uno scatto che la ritraeva avvolta da una piccola coperta di colore rosa e sul piede un piccolo apparecchio che aiutava a monitorare le sue condizioni.

In passato, solo qualche mese fa, la bambina era stata ricoverata per febbre alta, convulsioni e difficoltà respiratorie. “Il problema di Matilde è che quando si alza la temperatura il suo sistema va in blocco. Gira gli occhi indietro, si irrigidisce e per pochi secondi non risponde.

Io sul momento sono lucida, però vivo con angoscia ogni volta che le si alza la temperatura”, aveva raccontato la nuotatrice ospite a Verissimo con il marito. E lo stesso Giunta, di recente, aveva accusato di irresponsabilità tutti quei genitori che scelgono di mandare all’asilo i figli anche con la febbre, scusandosi poi per i toni usati man ribadendo l’importanza di non sottovalutare anche i sintomi influenzali, che per molti possono essere pericolosi.



