“Urlavo aiuto, ma nessuno si fermava”: Pierpaolo Pretelli soccorre una donna colta da un malore





Attimi di grande paura e tensione hanno coinvolto Pierpaolo Pretelli, noto ex concorrente del Grande Fratello, durante una passeggiata per le vie di Milano. L’ex gieffino si è trovato a soccorrere una donna che ha accusato un malore improvviso, ma la sua esperienza è stata segnata dall’indifferenza delle persone che lo circondavano. Questo episodio lo ha profondamente colpito, tanto da spingerlo a condividere il suo sfogo sui social media, evidenziando il comportamento passivo dei passanti.





Mentre camminava, Pretelli ha notato una signora che si è accasciata a terra, evidentemente in difficoltà. La scena ha immediatamente attirato la sua attenzione. “La donna era immobile, con gli occhi sbarrati”, ha spiegato l’ex gieffino nel suo racconto. Ha cercato di interagire con lei, ponendole domande per verificare se fosse cosciente, ma senza ricevere alcuna risposta. In quel frangente, la paura ha preso il sopravvento su di lui, tanto che ha confessato di essere stato sul punto di svenire.

La situazione è diventata ancora più angosciante quando Pretelli ha iniziato a chiedere aiuto. “Chiedevo aiuto, ma nessuno si è fermato”, ha lamentato. L’indifferenza dei passanti lo ha sconvolto, poiché molti hanno continuato a camminare senza fermarsi, limitandosi a lanciare uno sguardo curioso senza intervenire. Solo l’intervento di un’altra ragazza, che ha deciso di aiutarlo, ha permesso di gestire l’attesa dei soccorsi, mentre la donna, in preda al panico, ha cominciato a pregare.

Dopo l’emergenza, Pretelli ha espresso la sua frustrazione per la mancanza di solidarietà tra le persone. “Ma ca**o fermati, cosa ti costa?”, ha esclamato nel video condiviso, rivolgendosi idealmente a coloro che avevano ignorato la situazione. Questo messaggio è un chiaro monito contro l’indifferenza, che può rivelarsi un’arma a doppio taglio in situazioni critiche come quella che ha vissuto.



