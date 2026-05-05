“La Meloni mi attizza” L’incredibile affermazione scoperta dagli investigatori scovata in una chat di qualche tempo fa





Un vecchio scambio di messaggi riemerso da un forum dedicato alla seduzione online riporta l’attenzione su un intervento firmato da Andrea Sempio, che all’epoca partecipava attivamente alla piattaforma con il nickname “Andreas”. Tra oltre tremila contributi attribuiti al profilo, uno in particolare ha attirato interesse per il contenuto diretto e inatteso: una dichiarazione sintetica che chiama in causa Giorgia Meloni.





Il messaggio risale al 30 marzo 2016 e si inserisce in una discussione avviata da un altro utente, identificato come “IlConteMascetti”. Quest’ultimo proponeva agli iscritti una riflessione su ciò che definiva “Complesso della Littizzetto”, invitando gli altri partecipanti a condividere quali caratteristiche, fisiche o mentali, risultassero per loro particolarmente attrattive, purché non convenzionali. Il tono della conversazione, in linea con il contesto del forum, era informale e provocatorio.

Nel suo intervento introduttivo, IlConteMascetti spiegava così il concetto: «Io soffro di quello che chiamo “Complesso della Littizzetto”, non nel senso che vorrei lavorare con Fazio. Questo complesso si può spiegare con tre affermazioni: Darei volentieri due botte (ma anche quattro) alla Littizzetto. Ai miei occhi Geppi Cucciari è un bel pezzo di fregna. Se potessi scegliere tra la Cortellesi e la Lima per una notte di sesso, Adriana resterebbe a casa».

L’utente proseguiva articolando ulteriormente il proprio pensiero: «Una donna col senso dell’umorismo mi attizza. Chiaramente ci sono altri fattori che aumentano la mia attrazione: dal cinismo spontaneo alla capacità di discutere di concetti iper-astratti fino al semplice suonare (si parla di strumenti: se una donna canta come Skin sticazzi). A volte ci sono persino ragazze che in teoria non hanno niente che spicca ma mi trasmettono una carica sessuale infinita (…). Nessuno dei fattori di cui sopra è potente come il sense of humour: la donna capace di ironia mi sale automaticamente due punti nella scala dell’attrattività. Così una Littizzetto, oggettivamente UG, mi diventa trombabile, una Cucciari un tocco di passera e la Cortellesi una specie di dea. Diciamo che è il mio X-Factor».

Dopo questa lunga premessa, l’utente concludeva con una domanda rivolta alla community: «E voi? C’è qualche caratteristica fisica o mentale che vi fa questo effetto? Intendo caratteristiche non banali, quindi astenersi tette, culi e faccine d’angelo».

È a questo punto che interviene Andrea Sempio, allora considerato uno dei membri più attivi del forum, tanto da aver ottenuto lo status di “élite”, riservato agli utenti con maggiore partecipazione. La sua risposta si distingue per brevità e chiarezza: «la Meloni». Due parole, senza ulteriori spiegazioni, che fanno riferimento diretto all’attuale presidente del Consiglio.

Il commento non passa inosservato tra gli altri utenti. Il messaggio riceve due “like” e genera alcune reazioni. Un partecipante chiede chiarimenti con un semplice: «A sto punto son curioso: perché?», mentre un altro aggiunge: «ARGHH!!! però è vero quella faccia un po’ così ce l’ha…». Nonostante le sollecitazioni, Sempio non interviene ulteriormente nella discussione per approfondire il proprio punto di vista.

L’episodio rappresenta uno dei tanti contributi presenti nell’archivio del forum, ma si distingue per il riferimento esplicito a una figura politica oggi di primo piano. Dopo quel periodo di intensa attività, il profilo “Andreas” smette progressivamente di partecipare alle conversazioni, fino a interrompere del tutto la propria presenza sulla piattaforma circa nove mesi dopo il messaggio.

La discussione, nel suo complesso, offre uno spaccato del linguaggio e delle dinamiche tipiche dei forum online della metà degli anni 2010, caratterizzati da toni diretti, anonimato e scambi spesso sopra le righe. In questo contesto, l’intervento di Andrea Sempio emerge come un esempio di risposta sintetica ma capace di suscitare curiosità e reazioni, soprattutto alla luce della notorietà successiva della persona citata.

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