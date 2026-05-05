L’aria che tira, Angelo Bonelli perde la testa: “Disgustoso! Sono inc***, si vergogni”





È vietato discutere della Flotilla e dei presunti legami con Hamas, pena l’ira di Angelo Bonelli. Ospite a “L’aria che tira”, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo, il co-portavoce dei Verdi è stato interrogato da Alessandro Gonzato. “Siamo di fronte a una situazione teatrale, la Flotilla – ha esordito il giornalista di Libero –. Questi individui si recano intenzionalmente per essere arrestati, creando così un circo mediatico. Non c’è alcun legame con gli aiuti umanitari, poiché, se tale legame esistesse, l’anno scorso avrebbero consegnato gli aiuti al cardinale Pizzaballa, che si era offerto di trasportarli nella Striscia di Gaza, anziché lasciarli deteriorare in mare”.





“Questa situazione è ripugnante – ha replicato Bonelli con veemenza –. Si vergogni, si guardi allo specchio e pronunci: ‘mi vergogno, mi vergogno, mi vergogno’. Hanno sterminato donne e bambini. Sono profondamente indignato, è evidente? Di fronte a un soggetto del genere, lei oscura e distorce la realtà di donne e bambini uccisi, di ospedali distrutti. Non avete menzionato nulla di tutto ciò. Sono veramente imbarazzato per lei. Sono profondamente indignato”.

“Si dedichi al consumo di sostanze stupefacenti (alludendo allo spinello fumato da Bonelli da Fedex e Mr. Marra a Pulp Podcast, ndr)”, lo ha deriso Gonzato. “Si astenga da comportamenti infantili”, ha concluso Bonelli, accecato dalla rabbia. (VIDEO)

Alessandro Gonzato, la Flotilla e il geometra Bonelli pic.twitter.com/UKeHYggXmx — DC News (@DNews60239) May 5, 2026

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