La mia ex ha finto una gravidanza per tenermi legato a lei. L’ho scoperto il giorno del matrimonio, mentre lei camminava verso l’altare. Quello che dissi davanti a tutti gli invitati la fece impallidire.

Più di un anno dopo quel giorno all’altare, cominciai a frequentare qualcuno di nuovo. Si chiamava Greta, e tutto in lei era diverso da Sienna — trasparente dove Sienna era stata evasiva, calma dove Sienna era stata drammatica, sicura di sé in un modo che non aveva bisogno di controllarmi. Le raccontai tutta la storia abbastanza presto, perché avevo bisogno che capisse perché a volte ero cauto, perché certi argomenti mi rendevano nervoso. Greta ascoltò con una compassione che mi commosse. — Mi dispiace che qualcuno ti abbia fatto questo, — disse. — Ma sono contenta che tu abbia avuto persone che ti volevano bene abbastanza da dirti la verità in tempo. Aveva ragione. Klara e Marta, due donne che avevano rischiato la mia rabbia e il mio rifiuto per salvarmi, erano state il vero dono di tutta quella storia.