“La mia prima notte con lu” Francesca Pascale, la rivelazione su Silvio Berlusconi: fu lei a baciare per la prima volta il Cavaliere una sera che erano ad Arcore a guardare la tv





Ospite del programma “Storie di donne al bivio”, Francesca Pascale ha rivelato di essere stata lei a baciare per la prima volta Silvio Berlusconi durante una serata trascorsa ad Arcore a guardare la televisione. Ha descritto il loro rapporto come caratterizzato da complicità e gioco, nonostante la sua forte gelosia.





Sono trascorsi due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi. Francesca Pascale, che ha condiviso una relazione di dieci anni con il Cavaliere (dal 2010 al 2020), ha raccontato la loro prima notte d’amore durante la sua partecipazione al programma. Ha descritto l’episodio in cui, dopo aver espresso il suo desiderio, Berlusconi le ha risposto con perplessità, sottolineando la notevole differenza di età. Nonostante ciò, hanno trascorso una notte appassionata. Il mattino seguente, Pascale ha trovato un brillante, simbolo dell’attenzione di Berlusconi, e un uomo che desiderava comprenderla e prendersi cura delle sue ferite emotive, tra cui quelle causate dal padre durante l’infanzia. Ha descritto la loro complicità e la sua gelosia, che Berlusconi placava con scherzosi biglietti indirizzati a “Sofia”, un’esistenza inventata per provocarla.

Nonostante la profonda connessione che li univa da dieci anni, il matrimonio non è mai stato un’opzione per la coppia. Pascale ha dichiarato che non avrebbe mai sposato Berlusconi, né con una cerimonia simbolica né con un rito civile, per rispetto nei confronti dei suoi figli. Ha sottolineato che Marina, Piersilvio e gli altri figli di Berlusconi venivano prima di tutto. Ha inoltre affermato di aver amato Silvio più di ogni altra cosa.

A seguito della scomparsa del Cavaliere, la signora, trentanovenne, ha ripetutamente espresso il profondo dolore provato. In un’intervista rilasciata a Le Iene lo scorso febbraio, ha dichiarato: «Ogni brindisi che faccio è dedicato a lui, costantemente. La sua mancanza è profonda e si fa sentire quotidianamente. In particolare, mi manca immensamente il mio migliore amico. Nessuno potrà mai offrirmi consigli migliori di quelli che mi forniva lui. Sarei disposta a rinunciare a tutti i privilegi della mia vita per avere un altro anno con lui». Ha inoltre sottolineato che il dolore più grande rimane quello di non aver potuto salutare Berlusconi: «Un’esperienza terribile, la più dolorosa della mia vita, che mi è stata negata dalla famiglia».

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