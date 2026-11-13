La notte delle nozze, mio marito mi sussurrò una confessione agghiacciante.





La confessione alla balaustra e la collana nella sua tasca





La notte delle nozze, mio marito si avvicinò e mi sussurrò: «Se sapessi che cosa ho fatto davvero prima del tuo incidente, non porteresti ancora quell’anello».

La mattina dopo scoprii qualcosa nascosto nella sua giacca da smoking che mi fece dubitare di tutto ciò che credevo di sapere dell’uomo che avevo appena sposato.

Mi chiamo Jenna. Due anni prima, un terribile incidente d’auto mi aveva cancellato ventiquattro mesi di ricordi. Quando ripresi conoscenza in ospedale, avevo la gamba sinistra rotta, la fronte solcata da punti di sutura e non ricordavo nulla di ciò che mi aveva portata lì.

I medici avevano un nome per quella condizione: amnesia retrograda. Nessuno di loro poteva promettere che i ricordi perduti sarebbero mai tornati.

Avevo perso entrambi i miei genitori a diciannove anni, perciò non c’era famiglia pronta ad aiutarmi a ricostruire il mio passato. Avevo soltanto le cartelle cliniche, qualche effetto personale e un taccuino di pelle in cui annotavo ogni dettaglio che scoprivo su me stessa.

Fu allora che Lucas entrò nella mia vita.

Era un infermiere del reparto di riabilitazione, e sembrava intuire di cosa avessi bisogno prima ancora che riuscissi a esprimerlo a parole. Mi portava il caffè esattamente come piaceva a me, ricordava quali cibi mi facevano star male e mi accompagnò con pazienza per mesi attraverso estenuanti sedute di fisioterapia.

Quando finalmente l’ospedale mi dimise, mi offrì una stanza libera nella sua casa in periferia, mentre continuavo a rimettermi.

Accettai, grata che qualcuno avesse abbastanza a cuore la mia sorte da aiutarmi.

Piano piano, la nostra amicizia si trasformò in qualcosa di più. Lucas era premuroso, attento e infinitamente paziente, soprattutto nelle notti in cui scoppiavo a piangere perché non riuscivo a ricordare la donna che ero stata.

Diciotto mesi dopo, mi chiese di sposarlo.

Accettai senza esitare un istante.

Ci sposammo su una splendida terrazza immersa nel verde, nel Connecticut, circondati da fiori bianchi e da delicate lucine. Mentre percorrevo la navata, ero certa che il capitolo più buio della mia vita fosse finalmente alle spalle.

Ma durante il ricevimento accadde qualcosa di strano.

Lucas era insolitamente taciturno sin dalla cerimonia. Bevve più champagne del solito, evitava di incrociare il mio sguardo e continuava a guardare il telefono.

Quando gli chiesi se stesse bene, insistette che era solo sopraffatto dall’emozione.

Poco prima di mezzanotte, lo vidi fuori, in piedi da solo, vicino alla balaustra del giardino.

Gli andai dietro.

«Lucas, che cosa c’è?»

Si voltò verso di me, con le lacrime che gli brillavano negli occhi.

«Jenna, c’è una cosa che avrei dovuto dirti prima che ci sposassimo.»

Mi si strinse lo stomaco.

«Di che cosa stai parlando?»

Abbassò lo sguardo sul mio anello nuziale.

«Se sapessi che cosa ho fatto davvero prima del tuo incidente, non lo porteresti ancora.»

Sentii il viso sbiancare.

«Che cosa hai fatto?»

«Mi dispiace», sussurrò. «Pensavo che, se avessi aspettato abbastanza a lungo, ormai non avrebbe più avuto importanza.»

Gli afferrai il braccio.

«Lucas, dimmi che cosa è successo.»

Ma prima che potesse rispondere, barcollò contro la balaustra e crollò a terra, sopraffatto da tutto l’alcol che aveva bevuto.

Con l’aiuto di un dipendente dell’hotel, lo portai al piano di sopra, nella suite nuziale. Quando fui certa che respirasse regolarmente, mi sedetti accanto al letto ad aspettare che si svegliasse.

Dormì per tutta la notte.

Io non chiusi occhio neanche per un istante.

Alle prime luci dell’alba cominciai a fare i bagagli. La sua giacca da smoking nera era appoggiata sul bracciolo di una poltrona e, quando la sollevai, qualcosa di pesante scivolò all’interno di una tasca interna.

Infilai la mano nella fodera e ne tirai fuori una catenina d’oro annodata.

Appeso alla catena c’era un piccolo ciondolo ovale.

La collana di mia madre.

Proprio la collana che indossavo la notte dell’incidente.

In ospedale mi avevano detto che si era persa tra i rottami.

Rimasi immobile, a fissare il ciondolo familiare, mentre Lucas dormiva a pochi passi da me.

Aveva sempre detto che ci eravamo conosciuti in ospedale, settimane dopo l’incidente.

Allora perché nascondeva l’unico gioiello scomparso dal mio collo quella notte?

E da quanto tempo se lo portava dietro?

Rimasi accanto al letto con la collana d’oro di mia madre in mano, mentre il mio novello sposo continuava a dormire. Per due anni Lucas aveva giurato che ci eravamo conosciuti in ospedale, dopo il mio incidente. Eppure, in qualche modo, aveva la collana scomparsa tra i rottami.

Esaminai il delicato ciondolo ovale, passandoci sopra il pollice e sfiorando la minuscola incisione sul retro. Mio padre lo aveva regalato a mia madre per il loro decimo anniversario di matrimonio, e lei lo aveva lasciato a me poco prima di morire.

Era l’unica cosa che desideravo riavere più di ogni altra dopo l’incidente.

«Lucas, svegliati.»

Si mosse sotto le coperte, strizzando gli occhi contro la luce del mattino. Non appena vide la collana penzolare dalle mie dita, la sua espressione cambiò del tutto.

«Jenna, dove l’hai trovata?»

«Nella tasca della tua giacca da smoking.»

Si raddrizzò di scatto, all’improvviso molto più sveglio.

«Ti prego, lasciami spiegare.»

«Allora comincia col dirmi come hai fatto ad avere la collana di mia madre.»

Lucas si strofinò la fronte e trasse un lungo respiro.

«Ero lì la notte del tuo incidente.»

Per alcuni secondi non riuscii a dire una parola.

«Che cosa intendi con “eri lì”?»

«Guidavo nei dintorni quando ho sentito lo schianto. La tua auto era uscita di strada e mi sono fermato per aiutarti.»

Lo fissai e basta.

«Mi hai detto che ci eravamo conosciuti in ospedale.»

«Lo so.»

«Hai detto che non mi avevi mai vista prima che mi svegliassi.»

Abbassò lo sguardo.

«Non era vero.»

Lucas mi raccontò di essere arrivato alla mia auto distrutta prima che giungessero i soccorsi. Secondo il suo racconto, mi aveva tirata fuori dal finestrino lato guida dopo aver visto il fumo levarsi dal motore.

«Il mio cappotto si è impigliato nella collana mentre ti aiutavo», disse. «La catena si è spezzata e l’ho messa in tasca perché non andasse persa.»

«E allora perché non me l’hai restituita?»

«Prima volevo far riparare la chiusura. Poi ho pensato che avrei potuto regalartela per il matrimonio, come un dono speciale.»

Desideravo così tanto credergli.

Dopotutto, era l’uomo che mi aveva aiutata a imparare di nuovo a camminare. Aveva trascorso innumerevoli serate a cucinare per me quando ero troppo stremata per stare in piedi, e mi aveva consolata ogni volta che gli anni perduti della mia vita mi sembravano un peso insopportabile.

Ma il suo racconto non combaciava con quello che mi aveva sussurrato la sera prima.

«Se mi hai salvato la vita, perché sapere la verità dovrebbe spingermi a togliermi la fede?»

Lucas distolse lo sguardo.

«Ero ubriaco, Jenna. Mi sono espresso male.»

«Che cosa hai detto?»

«Mi sentivo in colpa per non avertelo detto prima.»

Lo osservai attentamente, aspettando qualcosa di più convincente.

Non aggiunse altro.

Alla fine, infilai la collana nella borsa.

«Dovresti riposare. Più tardi hai il turno in ospedale.»

Mi prese la mano.

«Tra noi va tutto bene?»

Riuscii ad accennare un sorriso.

«Sto solo cercando di capire.»

Le sue spalle si rilassarono e capii che credeva conclusa la conversazione.

Ma non avevo alcuna intenzione di accettare un’altra spiegazione senza prove.

Dopo aver lasciato l’hotel, aprii il mio taccuino di pelle in macchina. Il dottor Gable una volta mi aveva consigliato di annotare ogni fatto che scoprivo, invece di affidarmi completamente ai ricordi degli altri.

Nella tasca sul retro tenevo due vecchie bollette delle utenze che avevo conservato dopo le dimissioni.

Su entrambe figurava un indirizzo di Maple Street.

Non riconoscevo l’edificio, ma le bollette risalivano a poco prima del mio incidente. Dimostravano che avevo vissuto in un posto di cui Lucas non aveva mai fatto parola.

Quaranta minuti dopo, mi fermai davanti a un condominio di mattoni di tre piani.

L’anziano amministratore della proprietà alzò lo sguardo dalla scrivania mentre entravo.

«Jenna?»

Mi bloccai.

«Mi conosce?»

«Certo che sì. Ha abitato al piano di sopra per quasi tre anni.»

Il cuore cominciò a battermi forte.

«Mi dispiace. Ho avuto un incidente e ho perso parte della memoria.»

Il suo volto si addolcì.

«Oh, tesoro. Non ne avevo idea.»

Gli mostrai le bollette e gli chiesi se ricordava qualcuno che venisse spesso a trovarmi.

Aggrottò la fronte.

«A trovarla? Intende il ragazzo che viveva con lei?»

Afferrai il bordo della scrivania.

«Vivevo con qualcuno?»

«Eccome. Un bravo ragazzo, giovane. Lavorava in ambito sanitario, se ricordo bene.»

Feci uno sforzo per mantenere la voce ferma.

«Come si chiamava?»

L’amministratore ci pensò un momento.

«Lucas. Ecco, Lucas.»

Mio marito non si era trovato vicino al luogo del mio incidente per puro caso.

Secondo quell’uomo, Lucas e io avevamo condiviso un appartamento per anni prima dell’incidente.

E lui aveva passato gli ultimi due anni a fingere che fossimo stati perfetti estranei.

Rimasi nell’ufficio affitti del condominio, cercando di dare un senso a ciò che l’amministratore mi aveva appena raccontato. Secondo lui, Lucas e io avevamo vissuto insieme per quasi tre anni prima del mio incidente.

Per due anni, mio marito si era dipinto come un estraneo capitato per caso ad aiutarmi durante la convalescenza. Con pazienza, mi aveva insegnato a camminare di nuovo, mi aveva dato una casa e infine mi aveva chiesto di diventare sua moglie.

A quanto pareva, però, mi conosceva da molto prima di tutto questo.

«È assolutamente certo che fosse Lucas?» chiesi.

Il signor Palmer si spinse gli occhiali più in alto sul naso.

«Certo. Alto, capelli scuri, lavorava in ospedale. Si faceva vedere abbastanza spesso.»

Aprii una foto del nostro matrimonio e gliela mostrai.

«È lui», disse senza esitare.

Mi cedettero le ginocchia e mi lasciai cadere sulla sedia di fronte alla sua scrivania.

«Perché dirmi che non ci eravamo mai incontrati?»

Il signor Palmer sembrava davvero turbato.

«Non saprei, Jenna. Credevo che ve ne foste andati insieme.»

Guardai verso il corridoio.

«Chi abita adesso nel nostro vecchio appartamento?»

«Nessuno.»

Aggrottai la fronte.

«Nessuno?»

«L’unità 3B è vuota dal tuo incidente. L’affitto, però, continua a essere pagato.»

Lo fissai.

«Da due anni?»

«Tutti i mesi. Pagamenti automatici, sempre puntuali.»

«Chi paga?»

Controllò lo schermo del computer.

«Le informazioni del conto non mi dicono nulla. Non ho mai avuto motivo di fare domande.»

Qualcuno aveva speso migliaia di dollari per mantenere un appartamento vuoto, legato a una vita che non riuscivo a ricordare.

Pensai alla confortevole casa di Lucas in periferia, alle fotografie della nostra relazione disposte con cura e al modo in cui lui spostava sempre il discorso ogni volta che gli chiedevo del mio passato.

«Potrei vedere l’appartamento?» domandai.

Il signor Palmer esitò, poi consultò il mio vecchio contratto d’affitto e confermò che il mio nome figurava ancora nei registri di locazione.

Qualche minuto dopo, salimmo le scale fino al terzo piano.

Quando aprì l’unità 3B, un odore stantio e polveroso si riversò nel corridoio.

Il soggiorno sembrava quello di qualcuno che avesse davvero intenzione di tornare. Accanto al divano c’erano scatoloni riempiti a metà, i libri erano ancora sugli scaffali e due tazze da caffè stavano capovolte sul bancone della cucina.

Il signor Palmer mi lasciò sola, chiedendomi soltanto di chiudere a chiave quando avessi finito.

Mi aggirai lentamente per le stanze, sfiorando mobili che avrebbero dovuto essermi familiari.

La memoria non si mosse.

Sulla mensola del camino c’erano diverse fotografie incorniciate, coperte da un sottile strato di polvere.

Nella prima ridevo su una spiaggia, con la gamba sinistra integra e senza cicatrici. Un’altra immortalava una cena delle feste con persone che non riconoscevo.

Poi presi la terza fotografia.

Mi si mozzò il fiato.

Lucas era inginocchiato su un pontile di legno, con in mano un piccolo astuccio nero per gioielli. Io gli stavo davanti, sorpresa, con entrambe le mani premute sulla bocca.

Al mio dito scintillava un anello di diamanti.

Era proprio lo stesso anello di fidanzamento che mi aveva regalato diciotto mesi prima.

Voltai la cornice.

Sul retro qualcuno aveva scritto una data.

Era di due anni prima del mio incidente.

Mi lasciai cadere sul divano, fissando la fotografia.

Lucas non si era innamorato di me durante la convalescenza. Mi aveva già chiesto di sposarlo prima dell’incidente, poi mi aveva offerto lo stesso anello come se fosse la prima volta.

Perché mai qualcuno avrebbe dovuto cancellare un’intera relazione e ricominciarla da capo?

Mentre rimettevo la fotografia sulla mensola, notai un vecchio cellulare dentro una busta aperta.

Tirai fuori da una scatola lì vicino un cavo di ricarica e collegai il telefono a una presa.

Dopo qualche minuto, lo schermo si illuminò.

Si aprì un archivio di vecchi messaggi. Scorsi le conversazioni con colleghi, servizi di consegna e amici che non conoscevo, finché un nome non mi gelò il sangue.

Hannah.

Lo stesso nome che avevo cancellato dal mio taccuino di pelle senza capire perché.

Trovai il suo numero e lo chiamai dal mio telefono attuale.

Rispose al quarto squillo.

«Pronto?»

«Hannah? Sono Jenna.»

Seguì un lungo silenzio.

Poi sussurrò: «Oh mio Dio. Jenna?»

«Devo chiederti una cosa su Lucas.»

Il suo respiro cambiò.

«Sa che mi stai chiamando?»

«No.»

«Jenna, che cosa ricordi?»

«Quasi niente dell’incidente. Però ho ritrovato il nostro vecchio appartamento e so che Lucas era il mio fidanzato prima che succedesse.»

Hannah scoppiò a piangere.

«Mi dispiace tanto», sussurrò. «Pensavo te l’avesse finalmente detto.»

«Detto cosa?»

Esitò.

«Jenna, qualche giorno prima del tuo incidente, io e Lucas abbiamo fatto una cosa terribile.»

Strinsi il telefono più forte.

E quando finalmente mi spiegò che cosa era successo tra loro, capii perché mio marito si fosse battuto così tanto per tenere sepolto il nostro passato.

Ero seduta da sola nel mio vecchio appartamento, con il telefono premuto all’orecchio, mentre Hannah piangeva dall’altra parte. Aveva appena ammesso che tra lei e Lucas era successo qualcosa di terribile, poco prima del mio incidente.

Per due anni avevo creduto che mio marito fosse un gentile sconosciuto che mi aveva aiutata a guarire dopo un terribile incidente. Ora sapevo che avevamo già vissuto insieme, progettato un matrimonio e costruito una vita che lui mi aveva deliberatamente nascosto.

«Che cosa avete fatto, Hannah?» chiesi.

Faticò a trovare le parole.

«Qualche sera prima del tuo incidente, io e Lucas siamo andati a una festa. Abbiamo bevuto entrambi troppo e, dopo, siamo rimasti soli nella sua macchina.»

Mi si contrasse lo stomaco.

«Ti prego, dimmi che non stai per dire quello che penso.»

«Mi dispiace, Jenna. Siamo andati a letto insieme.»

Chiusi gli occhi.

Prima dell’incidente, Hannah era la mia amica più cara. Anche se non riuscivo a ricordare la nostra amicizia, avevo conservato il suo nome nel taccuino, finché una sensazione inspiegabile non mi aveva spinta a cancellarlo.

Ora sapevo perché quel nome mi aveva sempre turbata.

«Lo sapevo?»

«Non all’inizio. Io e Lucas eravamo d’accordo che te l’avremmo detto, ma nessuno dei due ha avuto il coraggio di farlo.»

«E poi come l’ho scoperto?»

Hannah trasse un respiro tremante.

«Hai trovato i messaggi tra noi sul suo tablet. Lui era sotto la doccia e tu hai visto tutto.»

Lanciai un’occhiata alla fotografia di Lucas che mi chiedeva di sposarlo sul molo.

«È successo la notte del mio incidente?»

«Sì.»

Mi raccontò che l’avevo chiamata in lacrime, pretendendo di sapere come avesse potuto tradirmi. Ero distrutta e, prima che Hannah riuscisse a calmarmi, avevo preparato una borsa e me n’ero andata dall’appartamento.

«C’era una tempesta terribile», proseguì. «Ti ho supplicata di non metterti alla guida, visto quanto eri sconvolta.»

«Lucas che cosa fece?»

«Ti seguì.»

Le mie dita si strinsero attorno al telefono.

«Dove mi seguì?»

«In autostrada. Voleva che ti fermassi, così avrebbe potuto spiegarti.»

All’improvviso, qualcosa si mosse nello spazio vuoto dove avrebbero dovuto esserci i miei ricordi.

La pioggia che batteva sul parabrezza.

I fari che inondavano lo specchietto retrovisore.

Un clacson che strombazzava alle mie spalle.

Mi premetti la mano libera sulla fronte.

«Jenna?» chiese Hannah. «Stai bene?»

Riuscivo quasi a sentire le mani serrate attorno a un volante.

C’era una strada buia, una curva stretta e un veicolo che mi stava troppo vicino. Ricordavo di aver avuto paura, anche se non sapevo dire se fosse per la strada, per il maltempo o per l’uomo che mi inseguiva.

Poi ci fu un terribile schianto metallico.

Ansante, lasciai cadere il telefono in grembo.

«Jenna!»

Lo ripresi.

«Ricordo dei fari», sussurrai. «C’era qualcuno dietro di me.»

Parte 3: La verità sul tavolo da pranzo e la scelta che lui cercò di togliermi

«Lucas disse alla polizia che ti aveva seguita perché voleva parlarti. Disse che aveva cercato di farti fermare.»

«È stato lui a causare l’incidente?»

«Non so esattamente che cosa sia successo su quella strada», ammise Hannah. «Ma lui era lì.»

Infilai una mano nella borsa e tirai fuori la collana rotta di mia madre.

Lucas aveva sostenuto di essersi semplicemente imbattuto nella mia auto distrutta e di avermi portata in salvo. Non aveva mai accennato al fatto che mi stesse inseguendo dopo che avevo scoperto la sua relazione.

Non aveva soltanto nascosto un errore imbarazzante.

Aveva sepolto la verità sulla notte che aveva cambiato tutta la mia vita.

Ringraziai Hannah per essere stata sincera con me e chiusi la chiamata.

Per molto tempo rimasi seduta nell’appartamento polveroso, circondata dalle fotografie di una donna a cui erano stati sottratti i ricordi.

Finalmente capii perché Lucas conoscesse il mio caffè preferito, perché avesse fatto togliere i gigli dalla mia stanza d’ospedale e perché sembrasse sempre intuire di che cosa avessi bisogno.

Non stava tirando a indovinare.

Aveva imparato tutto durante gli anni che avevamo già trascorso insieme.

Raccolsi la fotografia del fidanzamento, il vecchio cellulare e la collana di mia madre. Prima di andarmene, fotografai l’appartamento e copiai i messaggi che volevo conservare.

Quella sera tornai nella nostra casa in periferia, prima che finisse il turno di Lucas in ospedale.

Disposi tutto sul tavolo da pranzo, poi aprii il taccuino di pelle su una pagina bianca.

Per due anni avevo annotato i fatti che Lucas mi aiutava a scoprire.

Quella volta ne scrissi uno senza il suo aiuto.

Mio marito mi conosceva già prima del mio incidente. Sapeva perché quella notte ero al volante. E mi ha lasciata sposarlo senza dirmelo.

Alle nove e mezza, i fari attraversarono le finestre davanti.

Lucas era a casa.

Sentii la chiave girare nella serratura, poi il rumore dei suoi passi familiari.

«Jenna?» chiamò. «Perché sei seduta al buio?»

Entrò nella sala da pranzo e si fermò di colpo.

Lo sguardo gli passò dalla fotografia del fidanzamento al vecchio cellulare, poi alla collana di mia madre.

Gli scomparve ogni colore dal volto.

Lo guardai dritto negli occhi.

«Prima che tu dica qualcosa, Lucas, voglio che tu capisca una cosa.»

Rimase perfettamente immobile.

«So di Hannah. So del nostro primo fidanzamento. E so che mi stavi seguendo la notte dell’incidente.»

Socchiuse le labbra, ma non uscì alcun suono.

Poi gli feci la domanda che aveva eluso per due anni.

«Mi hai sposata perché mi amavi o perché avevi paura che ricordassi il motivo per cui ti avevo lasciato?»

Lucas era immobile nella sala da pranzo, lo sguardo fisso sulle prove sparse sul tavolo. La fotografia del fidanzamento, il mio vecchio cellulare e la collana d’oro di mia madre avevano finalmente portato alla luce il segreto che aveva custodito per tutto il nostro matrimonio.

Per due anni avevo creduto che fossimo due estranei innamoratisi mentre mi riprendevo. Ora sapevo che era stato il mio fidanzato prima dell’incidente e che il suo tradimento era il motivo per cui ero fuggita nella tempesta che aveva quasi ucciso me.

«Rispondimi, Lucas» dissi. «Perché mi hai lasciato sposarti senza sapere niente di tutto questo?»

Si lasciò cadere su una sedia.

«Perché avevo paura di perderti.»

«Mi avevi già persa la notte in cui scoprii che eri andato a letto con la mia migliore amica.»

Il suo volto si contrasse.

«E allora perché hai finto che ci incontrassimo per la prima volta?»

Lucas fissò la fotografia del nostro primo fidanzamento.

«Quando ti sei svegliata, non ti ricordavi di me. I medici mi avevano avvertito di non sopraffarti con informazioni traumatiche, e mi sono detto che ti avrei spiegato tutto quando fossi stata più forte.»

«Ma non l’hai mai fatto.»

«All’inizio continuavo ad aspettare che ti tornassero i ricordi. Poi hai ricominciato a fidarti di me, e avevo il terrore di distruggere quella fiducia.»

Lo guardai incredula.

«Così hai deciso che era meglio che non sapessi?»

«Pensavo di poter rimediare.»

«Mentendomi ogni giorno?»

Si coprì il volto con entrambe le mani.

«Mi sono convinto che, se ti avessi amata abbastanza, sarei potuto diventare l’uomo che meritavi.»

Lanciai un’occhiata al mio quaderno di pelle.

Era stato Lucas ad aiutarmi a ricostruire la mia identità. Conosceva le mie abitudini, le mie paure e i dettagli più insignificanti della mia vita di prima perché avevamo già condiviso anni insieme.

Invece di restituirmi quei ricordi, aveva sfruttato ciò che sapeva per rendersi indispensabile.

«Sapevi che nel mio quaderno c’era il nome di Hannah?» gli chiesi.

Annuì.

«E sapevi che l’avevo cancellato?»

«Ti sei mai chiesto perché?»

«Avevo paura che ricordassi tutto.»

La sua ammissione mi ferì più di quanto mi aspettassi.

Presi la collana di mia madre.

«Perché l’hai tenuta nascosta?»

Lucas guardò il ciondolo.

«L’ho recuperata dalla tua macchina quella notte. Volevo restituirtela, ma ti ricordavi di averla indossata prima dell’incidente.»

«Quindi, se me l’avessi restituita, avresti dovuto ammettere che eri lì.»

Annuì di nuovo.

«L’ho portata al matrimonio perché finalmente avevo intenzione di dirtelo.»

«Dopo che ci fossimo sposati?»

Non disse nulla.

Capivo benissimo cosa significasse il suo silenzio.

Voleva che la cerimonia fosse alle nostre spalle prima di rivelarmi qualcosa che avrebbe potuto indurmi a rifiutarmi di sposarlo.

«Non mi hai dato una seconda possibilità in amore» dissi. «Ti sei dato una seconda possibilità senza chiedermi se la volessi.»

Lucas scoppiò a piangere.

«Ma gli ultimi due anni sono stati veri, Jenna. Mi amavi. Eravamo felici.»

Sentii gli occhi riempirsi di lacrime.

Su una cosa aveva ragione.

Lo avevo amato profondamente.

Ricordavo le notti in cui era rimasto sveglio quando il dolore non mi lasciava dormire, le mattine in cui mi incoraggiava durante la riabilitazione e la gioia che avevo provato quando mi aveva chiesto di sposarlo.

Per me, quei momenti erano stati veri.

Ma non si fondavano sulla verità.

«Amavo l’uomo che credevo fossi» gli dissi. «Non sapevo che mi stessi nascondendo la ragione per cui la mia vita era andata in pezzi.»

Allungò una mano sul tavolo.

«Ti prego. Possiamo superare tutto questo.»

Ritrassi la mano.

«Prima dell’incidente, avevo il diritto di decidere se riuscivo a perdonarti per avermi tradita con Hannah. E dopo l’incidente, avevo ancora quel diritto.»

«Lo so» sussurrò.

«No, Lucas. Mi hai tolto quella possibilità due volte.»

Abbassai lo sguardo sulla fede che portavo al dito.

Solo ventiquattr’ore prima la indossavo con orgoglio. Ora mi ricordava soltanto tutto ciò che non avevo potuto sapere prima di pronunciare i miei voti.

Sfilai lentamente l’anello e lo posai accanto alla fotografia del fidanzamento.

Lucas lo fissò.

«Jenna, ti prego, non andartene.»

«Devo scoprire chi sono senza che qualcun altro decida cosa dovrei ricordare.»

Raccolsi la collana di mia madre, il vecchio telefono e il quaderno di pelle. Poi uscii nel corridoio e presi la borsa per la notte che avevo preparato mentre lo aspettavo.

Avevo organizzato un posto sicuro dove stare, mentre decidevo cosa fare. Avevo anche intenzione di parlare con il mio medico e chiedere una consulenza legale sul matrimonio.

Sulla soglia di casa, Lucas pronunciò il mio nome un’ultima volta.

«Ti ho amata davvero.»

Mi voltai a guardarlo.

«Allora avresti dovuto fidarti di me e dirmi la verità, anche se significava perdermi.»

Fuori, l’aria della sera mi rinfrescò il viso.

Rimasi seduta in macchina per diversi minuti, poi aprii il quaderno a una pagina nuova.

Per due anni avevo riempito quelle pagine di dettagli su un passato che non riuscivo a ricordare. Molti me li aveva raccontati Lucas, e io li avevo accettati tutti perché mi fidavo di lui.

Questa volta scrissi qualcosa che apparteneva soltanto a me.

Forse non recupererò mai tutti i ricordi perduti, ma il futuro appartiene a me.

Chiusi il quaderno e allacciai la cintura.

Non sapevo dove mi avrebbe portata la vita né se avrei mai recuperato gli anni mancanti. Sapevo solo che qualunque cosa fosse venuta dopo sarebbe dipesa da decisioni prese con la verità davanti agli occhi.

Poi avviai la macchina e me ne andai.

Per la prima volta da quando avevo avuto l’incidente, non cercavo di diventare la donna che qualcun altro ricordava.

Finalmente ero libera di decidere chi volevo essere.



