Cinque minuti dopo aver firmato le carte del divorzio, dissi a mio marito di festeggiare la nascita del figlio della sua amante, poi…





Cinque minuti dopo aver firmato i documenti del divorzio, guardai mio marito e dissi: «Vai a festeggiare il bambino che credi sia tuo. Io lascio il Paese con i miei figli».





Rodrigo rimase immobile, con la penna ancora in mano. Per la prima volta dopo mesi, sembrava aver sentito davvero la mia voce.

Eravamo seduti nello studio di un mediatore a Città del Messico. Il caffè freddo era nei bicchieri di carta. I documenti timbrati erano impilati in pile ordinate. Nell’aria aleggiava quel tipo di umiliazione che ormai non grida più, perché è stata ripetuta troppe volte.

Mi chiamo Valeria Salgado. Dopo nove anni di matrimonio, due figli e innumerevoli notti passate a fingere di non vedere i messaggi che nascondeva sul telefono, avevo appena smesso di essere la moglie di Rodrigo. La cosa strana era quanto mi sembrasse leggera la mano dopo aver posato la penna. Mi aspettavo che tremasse. Invece no. Restò appoggiata sul tavolo, come se si fosse finalmente liberata da un compito molto gravoso.

Rodrigo fece una risatina secca. Si appoggiò allo schienale della sedia e si sistemò la cravatta, come faceva sempre quando voleva sembrare quello che comandava. «Non ricominciare con le scenate, Valeria. È già stato abbastanza difficile convincere la mia famiglia che non dovevi lottare per cose che non ti appartengono».

Non dissi nulla. Avevo imparato da tempo che il silenzio poteva essere una strategia, oltre che una resa. Per anni lo avevo usato per sopravvivere. Quel giorno lo usavo per ascoltare.

Accanto a lui, sua sorella Patricia incrociò le braccia e sogghignò. Era la sua espressione preferita. Quella che sfoggiava ogni volta che voleva ricordarmi che non sarei mai stata all’altezza della loro famiglia. L’aveva avuta al nostro matrimonio. L’aveva avuta al battesimo di Mateo. L’aveva avuta a ogni cena di Natale in cui il mio posto era in fondo alla tavola.

«A essere sincera, dovresti essere grata», disse. «Ti tieni i bambini senza fare scenate. Finalmente mio fratello potrà costruirsi una famiglia vera con Fernanda. Gli darà un maschio».

Un maschio. Lo dicevano come se il mio Mateo di sette anni non esistesse. Come se la mia Lucía di cinque anni fosse un peso. Come se fossi stata soltanto un ripiego, in attesa dell’arrivo della «donna giusta».

Pensai a Mateo, a casa quella mattina, mentre si allacciava le scarpe con la lingua stretta tra i denti, tutto fiero di riuscirci da solo. Pensai a Lucía che chiedeva se i conigli potevano salire sugli aerei. Nessuno dei due aveva la minima idea che una stanza piena di adulti stesse decidendo con tutta calma che contavano meno di un bambino che non era ancora nemmeno nato.

Il telefono di Rodrigo squillò prima ancora che il mediatore finisse di mettere in ordine i documenti. Il suo volto si addolcì quando rispose. Una tenerezza che non mi rivolgeva da anni. La vidi diffondersi sul suo viso e provai una sensazione strana, quasi come assistere a uno sconosciuto che era gentile con la moglie di un altro.

«Sì, Fer, è fatta», disse. «Sto uscendo. Di’ a mia madre di non preoccuparsi. Andiamo tutti in clinica. Oggi finalmente vedremo il nostro erede».

Il nostro erede. Non provai nulla. Non perché non facesse male. Ma perché, quando la stessa ferita viene riaperta troppe volte, prima o poi smette di sanguinare.

Il mediatore, un uomo stanco con gli occhiali da lettura appesi a una catenella, passò lo sguardo da uno all’altra e spinse piano l’ultima pagina al suo posto. Aveva visto centinaia di coppie finire così. Non sapeva che la nostra storia era finita molto prima di quel giorno e che la vera conclusione era stata preparata in silenzio, un passo attento alla volta.

Infilai la mano nella borsa e posai sul tavolo le chiavi dell’appartamento di Polanco. «Ieri ho finito di portare via le nostre cose».

Rodrigo sorrise, soddisfatto. «Finalmente. Hai capito».

Ci credeva davvero. Credeva che avessi fatto gli scatoloni rassegnata, che avessi piegato i vestiti dei bambini con le lacrime agli occhi, che fossi una donna che si ritirava in una vita più piccola. Non mi aveva mai chiesto dove fossero finiti gli scatoloni.

Poi tirai fuori i passaporti di Mateo e Lucía. Il suo sorriso svanì.

«Ho capito anche un’altra cosa», dissi. «Oggi io e i bambini partiamo per Madrid. Il nostro volo decolla tra meno di due ore».

Per un istante nessuno respirò. La penna del mediatore si fermò sopra il blocco degli appunti. Da qualche parte nel corridoio, un telefono squillò e continuò a squillare, senza che nessuno rispondesse.

Patricia scoppiò a ridere. «Madrid? Con quali soldi? Ti metti a vendere tamales all’aeroporto?»

La sua risata riecheggiò contro le pareti di vetro. Era la risata di una donna che non si era mai chiesta cosa facessi mentre loro mi sottovalutavano. La lasciai finire. Volevo che si godesse ogni secondo.

Rodrigo si alzò di scatto, facendo stridere la sedia sul pavimento. «Non puoi portarli via così».

Lo guardai con calma. «Sì, invece. Hai firmato l’autorizzazione al viaggio tre settimane fa, quando pensavi che fosse per una vacanza. Hai anche firmato che non ti saresti opposto all’affidamento».

Il suo volto cambiò. Il colore gli scomparve lentamente, come l’acqua che defluisce da una vasca da bagno. Afferrò i documenti e li sfogliò, come un uomo disperato in cerca di una porta che si era già chiusa alle sue spalle.

Trovò la sua firma. Poi la trovò di nuovo nella pagina successiva, e ancora in quella dopo. Tre settimane prima li aveva firmati tra una telefonata e l’altra con Fernanda, senza leggere una sola riga, perché non gli era mai passato per la testa che valesse la pena leggere ciò che scriveva la donna rimasta a casa.

Ma ormai era troppo tardi.

Fuori dalla finestra, un SUV nero si fermò davanti all’edificio. L’autista scese, aprì la portiera posteriore e chinò rispettosamente il capo.

«Signora Valeria», disse, «l’avvocato Esteban l’aspetta all’aeroporto. Ha già con sé il fascicolo completo».

Rodrigo strinse gli occhi. «Quale fascicolo?»

Presi Mateo per mano, sollevai Lucía tra le braccia e guardai il mio ex marito un’ultima volta. I bambini avevano aspettato tranquilli in corridoio con un’amica di famiglia, e adesso Lucía premeva il suo visino contro il mio collo, il coniglietto di peluche schiacciato tra noi.

«Quello di cui avresti dovuto preoccuparti prima di umiliare i tuoi stessi figli».

Il sorriso di Patricia scomparve. Rodrigo fece un passo verso di me. «Valeria, che cosa hai fatto?»

Sorrisi. Non con crudeltà. Non a voce alta. Quanto bastava perché capisse che sapevo più di quanto credesse.

«Vai in clinica, Rodrigo», dissi. «Non vorrai perderti il momento in cui il medico dirà alla tua famiglia la verità».

Poi uscii con i miei figli. Senza supplicare. Senza piangere. Senza voltarmi.

Alle mie spalle, Rodrigo era ancora convinto che stesse per incontrare il figlio destinato a prendere il nostro posto. Ma nel giro di un’ora, in quella costosa clinica privata, il medico avrebbe guardato l’ecografia di Fernanda, controllato due volte le date e pronunciato le sei parole che avrebbero distrutto l’intera celebrazione: «Le date non tornano, signor Rodrigo».

E quando sua madre avrebbe cominciato a urlare… io sarei già stata all’aeroporto con i miei figli, il mio avvocato e il fascicolo che provava ogni cosa. Ma non ero ancora arrivata all’aeroporto. E la strada che separava quell’ufficio dal gate era più lunga di quanto chiunque immaginasse.

Il SUV si allontanò dal marciapiede e, per i primi isolati, nessuno parlò. Mateo sedeva accanto al finestrino con lo zaino sulle ginocchia, a guardare la città scorrere. Lucía si era addormentata a metà contro il mio braccio, il coniglietto stretto sotto il mento.

«Mamma», disse infine Mateo, con quella voce cauta che usava quando temeva la risposta. «Rivedremo papà?»

Avevo provato a immaginare tante risposte a quella domanda, durante tante notti insonni. Ma adesso che me la stava davvero ponendo, nessuna mi sembrava giusta. Gli presi la manina e gliela strinsi. «Partiamo per un viaggio, mi amor. Un viaggio lungo. E qualunque cosa accada, tu e tua sorella sarete sempre amati. Sempre».

Annuì piano. Aveva sette anni, ma negli occhi aveva la pazienza stanca di una persona più grande. I bambini capiscono più di quanto crediamo. Ascoltano attraverso le pareti. Imparano a riconoscere il suono di una casa silenziosa che nasconde qualcosa.

Guardai il traffico, gli autobus, i venditori ambulanti e i vulcani, pallidi e lontani, che si stagliavano al di sopra della foschia. Un tempo avevo amato quella città. Ci avevo passeggiato nei parchi con un uomo che mi teneva la mano e mi faceva promesse. Mi chiesi in quale preciso momento quelle promesse si fossero trasformate in un semplice ornamento.

Ti racconterò la parte che Rodrigo non avrebbe mai immaginato. Tutto era cominciato in una notte qualunque, più di un anno prima, quando il suo telefono si era illuminato sul comodino e avevo visto un nome che non era il mio. Non avevo urlato. Non avevo lanciato niente. Avevo semplicemente cominciato a prestare attenzione.

L’attenzione è una forma silenziosa di potere. Notai le sere in cui tornava a casa tardi. Notai il nuovo profumo. Notai come rideva guardando il telefono, voltandomi le spalle. E, poco alla volta, capii che potevo piangere per quello che stava succedendo oppure prepararmi.

Così mi preparai. Conservai ogni documento. Annotai ogni data. Incontrai di nascosto un avvocato, in uno studio dove nessuno conosceva il nome di mio marito. L’avvocato Esteban mi ascoltò per due ore senza interrompermi, poi mi disse: «Señora Salgado, raramente vincono quelli che alzano di più la voce. Vincono quelli che sono organizzati».

Quella frase divenne la mia bussola. Nei giorni in cui avrei voluto affrontare Rodrigo, ci pensavo. Nei giorni in cui le osservazioni di Patricia mi ferivano più di quanto avrebbero dovuto, ci ripensavo. Sorridevo a tavola. Servivo il caffè. E mettevo insieme un fascicolo.

Ora, mentre il SUV si immetteva in autostrada, diretto all’aeroporto, il telefono vibrò nella mia borsa. Un messaggio di Esteban: «È tutto pronto. Sono al terminal. Non fermarti per nessuno».

Nel frattempo, dall’altra parte della città, l’auto di Rodrigo si stava fermando davanti alla clinica privata. Il resto lo seppi più tardi, un pezzo alla volta, da chi era stato presente. Te lo racconterò come me l’hanno raccontato.

La clinica profumava di gigli e disinfettante costoso. Pavimenti di marmo, musica soffusa, una receptionist che sorrideva come se stesse vendendo un prodotto di lusso. Rodrigo entrò a testa alta, con Patricia al fianco e sua madre, Doña Elvira, alle spalle, avvolta in una collana di perle e in una nuvola di profumo.

Fernanda era già in attesa nella sala delle visite, con un vestito rosa pallido e un sorriso troppo smagliante per quell’ora. Si alzò quando Rodrigo entrò, si posò una mano sulla pancia e disse: «Finalmente, mi amor. Oggi lo vedranno tutti».

Rodrigo le baciò la fronte. Doña Elvira si asciugò gli occhi con un fazzoletto. Patricia riprese tutto con il telefono, commentando per un pubblico invisibile: «Il primo nipote della famiglia Ibarra».

Nessuno si accorse che il sorriso di Fernanda tremava ai lati. Nessuno notò che la mano posata sulla pancia premeva un po’ troppo forte.

Entrò il medico, un uomo dai capelli grigi, in camice bianco, cortese e tranquillo. Salutò la famiglia, chiese a Fernanda di sdraiarsi e le spalmò sulla pancia il gel freddo. Sullo schermo apparve una forma grigia, tremolante.

«Eccolo», disse piano il medico. Doña Elvira emise un sussulto. Rodrigo prese la mano di Fernanda, gli occhi lucidi come quelli di un uomo a cui fosse stato finalmente dato tutto ciò che aveva sempre desiderato.

Il medico misurò. Cliccò. Misurò di nuovo. La fronte gli si corrugò, come succede quando un numero si rifiuta di concordare con un altro.

«Posso vedere gli esami precedenti?», chiese sottovoce. Il sorriso di Fernanda si spense. «Certo», rispose troppo in fretta. «Ma è proprio necessario farlo oggi?»

«È solo un controllo di routine», rispose il medico. Aprì la cartella, confrontò due date e le controllò una seconda volta. Poi si tolse gli occhiali e guardò Rodrigo con un’espressione a metà tra la compassione e la cautela professionale.

Nella stanza era calato il silenzio più assoluto. Nel corridoio la musica continuava a diffondere una melodia allegra e sommessa, assurda in quel silenzio.

«Signor Rodrigo», disse il medico, «devo essere sincero con lei. In base alle misurazioni e alle date che ci ha fornito». Si fermò. «Le date non tornano, signor Rodrigo».

Nessuno si mosse. Poi Doña Elvira rise, un suono sottile e nervoso. «È impossibile. Controlli di nuovo». «Ho controllato due volte, señora», disse il medico. «La gravidanza è più avanti di quanto indichi la cronologia che ci ha descritto».

Rodrigo si voltò lentamente verso Fernanda. «Che cosa vuol dire?», chiese. Gli occhi di Fernanda si riempirono di lacrime troppo in fretta per sembrare naturali. «Si sbaglia, Rodrigo. I medici commettono errori».

«Non in questo caso», disse il medico, a voce bassissima.

Rodrigo fece i conti a mente. Lo so perché l’ho visto fare calcoli per nove anni, e quando ha paura le sue labbra si muovono appena. Contò a ritroso. Ricontò. E immagino che il numero a cui arrivò fosse un numero che non sarebbe riuscito a sopportare.

Fu allora che Doña Elvira cominciò a urlare. All’inizio non erano parole, solo un grido. Poi arrivarono le parole: accuse, nomi, maledizioni e la pretesa che il medico venisse licenziato. Patricia lasciò cadere il telefono. Fernanda singhiozzò dicendo che poteva spiegare, che era stato un malinteso, che non aveva mai mentito.

Rodrigo non disse nulla. Rimase in piedi al centro della stanza, come una casa a cui sono stati tolti i muri. Poi si ricordò del mio sorriso. Si ricordò della mia voce che diceva: «Non vorrai perderti il momento in cui il medico dirà la verità alla tua famiglia».

«Lo sapeva», sussurrò. «Valeria lo sapeva».

Tirò fuori il telefono con le dita tremanti e chiamò il mio numero. Lo sentii vibrare nella borsa mentre il SUV imboccava la rampa dell’aeroporto. Guardai lo schermo, vidi il suo nome e, per la prima volta in nove anni, non sentii il bisogno di rispondere.

Lasciai squillare. Poi squillò di nuovo. E ancora. Quando arrivammo al terminal, c’erano undici chiamate perse.

Esteban ci aspettava sul marciapiede con una spessa cartella marrone sotto il braccio, il volto calmo come un lago. Aprì lui stesso la portiera. «È tutto in ordine», disse. «Abbiamo un’ora e un quarto. Non sprechiamo nemmeno un minuto».

Ci affrettammo ad attraversare le porte a vetri, con Mateo che trascinava la sua valigetta e Lucía in braccio a me. Al banco del check-in, l’addetta sorrise e cominciò a digitare. Trattenni il fiato. Tutto dipendeva da alcune firme che avevo fatto apporre a Rodrigo senza che leggesse.

L’addetta aggrottò la fronte fissando lo schermo. «Un momento, señora». Mi si gelò lo stomaco. Sollevò il telefono, parlò a bassa voce e mi lanciò un’occhiata con un’espressione indecifrabile. Poi disse qualcosa che fece irrigidire la mascella di Esteban.

«Señora Salgado», disse, «sui passaporti dei bambini risulta un avviso. Qualcuno ha appena presentato una richiesta per impedirne la partenza».

Per un momento il rumore dell’aeroporto svanì. Sentii solo il battito del mio cuore e la vocina di Lucía che chiedeva: «Mamma, perché quella signora fa quella faccia?»

Esteban si fece avanti prima che potessi parlare. «Posso vedere l’avviso?» Il suo tono era cortese, ma aveva il peso di chi ne aveva letti mille. L’addetta girò lo schermo verso di lui.

Lo lesse una volta, lentamente. Poi sorrise, un sorriso lieve, quasi triste. «È stato presentato dieci minuti fa, per telefono, senza allegare alcun provvedimento del tribunale. Non ha valore legale senza la firma di un giudice».

«Capisco», disse l’addetta, «ma devo seguire la procedura». «Certo», rispose Esteban. «Allora chiami pure il suo responsabile. E annoti l’ora in cui è arrivata la richiesta. La voglio per iscritto».

Mentre lei telefonava, Esteban abbassò la voce e si chinò verso di me. «Rodrigo ha capito che non stai bluffando. Chi va nel panico fa sempre la stessa cosa: prende il telefono e si mette a urlare contro il primo che gli dà retta».

«E se il responsabile non fosse d’accordo?» sussurrai. Aprì appena la cartella marrone, quanto bastava perché potessi vedere la prima pagina. «Allora gli mostreremo il resto. In questo fascicolo è tutto firmato, timbrato e datato. È tutto in ordine».

Guardai la cartella e il cuore mi si calmò. Ogni pagina rappresentava una notte passata sveglia, con la lampada abbassata, mentre mio marito dormiva. Ogni firma era una piccola pietra che avevo posato su un sentiero che ora conduceva dritto a quel banco.

Arrivò la responsabile, una donna in uniforme impeccabile con un cordino pieno di chiavi. Lesse l’avviso, lesse l’autorizzazione al viaggio, lesse l’accordo sull’affidamento. Sollevò appena le sopracciglia vedendo la firma in fondo.

«Entrambi i genitori hanno dato il consenso», disse lentamente. «Il padre ha rinunciato a opporsi all’affidamento». «Tre settimane fa», disse Esteban, «alla presenza di testimoni e con atto notarile».

La responsabile guardò me, poi i miei figli, poi la fila di passeggeri che si allungava alle nostre spalle, sempre più impazienti. «L’avviso non ha autorità giudiziaria», disse infine. «Potete proseguire».

Feci un respiro profondo, come se fosse la prima volta da un’ora. L’addetta stampò le nostre carte d’imbarco. Mateo prese la sua con entrambe le mani, come se fosse una medaglia. Lucía la sollevò per mostrarla al suo coniglio.

Ci voltammo verso i controlli di sicurezza. Fu allora che lo sentii: una voce che gridava il mio nome dall’altro lato del terminal, roca e spezzata. «Valeria!»

Rodrigo stava correndo. Non aveva più la cravatta. La giacca gli pendeva aperta. Si fece largo oltre una famiglia con un carrello portabagagli; una guardia di sicurezza gli si parò davanti per fermarlo, ma Rodrigo gridò qualcosa e la guardia esitò.

Poco dietro di lui arrivò Patricia, con i tacchi che battevano rapidi nel panico e il rossetto sbavato. Doña Elvira non era con loro. La immaginai ancora in clinica, seduta su una sedia con un bicchiere d’acqua e un sogno andato in frantumi.

Esteban si mise con delicatezza tra noi. «Valeria, continua a camminare». «No», dissi piano. «Lasciami dire una cosa».

Rodrigo ci raggiunse senza fiato, le mani tremanti. Mi guardò come se non mi avesse mai vista prima. «Lo sapevi», disse. «Sapevi di Fernanda. Sapevi delle date».

«Sapevo abbastanza», dissi. Mateo si strinse alla mia gamba. Lucía guardava Rodrigo con gli occhi grandi e seri di una bambina che sente che qualcosa di importante sta finendo.

«Perché non me l’hai detto?» pretese. La voce gli si spezzò. «Perché non hai detto niente?» Mi venne quasi da ridere. «Mi avresti ascoltata?»

Aprì la bocca e poi la richiuse. «Per nove anni», dissi, «ho provato a dirti delle cose. Non mi hai mai ascoltata. Oggi finalmente l’hai fatto, e la cosa più strana è che ascoltare non ti è costato nulla. Semplicemente, non hai mai voluto farlo».

Patricia ci raggiunse ansimando. «Hai pianificato tutto!» sibilò. «Ci hai incastrati!» Mi voltai verso di lei con calma. «Non ho organizzato niente, Patricia. Ho solo smesso di coprire gli errori di tuo fratello».

Rodrigo fissò la cartella sotto il braccio di Esteban. «Che cosa c’è in quel fascicolo?» chiese, con un filo di voce. Esteban rispose prima che potessi farlo io. «Documenti, le firme del signor Salgado e tutto ciò che serve a proteggere il futuro dei suoi figli».

«I miei figli», disse Rodrigo, e per un istante il dolore autentico gli attraversò il volto. Era la prima cosa sincera che gli vedevo fare da anni. Guardò Mateo. «Mateo. Hijo.»

Mateo alzò gli occhi su di lui, poi su di me. Non mi lasciò la mano. «Papá», disse con cautela, «hai detto che non contavamo niente perché avresti avuto un altro bambino.» La voce gli tremò. «È vero?»

Il terminal sembrò ammutolire intorno a noi. Il volto di Rodrigo si accartocciò. «No», sussurrò. «No, Mateo, non l’ho mai…» Ma l’aveva detto, in una casa dove le orecchie dei bambini ascoltavano, e nessuna scusa avrebbe potuto tornare indietro a quel momento e cancellarlo.

Mi inginocchiai e baciai la fronte di mio figlio. «Vieni, amore mio. È ora.» Mi rialzai, presi Lucía di nuovo in braccio e mi avviai verso i controlli di sicurezza.

«Valeria, ti prego», disse Rodrigo alle mie spalle. «Ti prego. Lasciami almeno parlare con te. Lasciami rimediare.» Mi fermai, ma non mi voltai.

«Non c’è più niente da sistemare, Rodrigo. Puoi scrivere ai bambini. Esteban ti farà avere tutto il necessario attraverso i canali appropriati. Ma non resterò in un posto dove dicono loro che non sono abbastanza.»

Superammo i controlli senza aggiungere altro. Quando finalmente mi voltai, Rodrigo era fermo da solo oltre la barriera, le spalle curve, Patricia a pochi passi da lui. Non li avevo mai visti così piccoli.

Al gate, il sole del pomeriggio entrava a fiotti dalle alte finestre, tingendo d’oro la pista. Oltre la pista di decollo, le montagne si stagliavano azzurre e imponenti contro il cielo. Mateo appoggiò la fronte al vetro e guardò un aereo levarsi verso la luce.

«Mamá», disse, «Madrid è bella?» «Non ci sono mai stata», ammisi. «Lo scopriremo insieme.» Sorrise: era il primo sorriso vero che gli vedevo fare da tutto il giorno.

Esteban era al mio fianco quando dagli altoparlanti arrivò l’annuncio dell’imbarco. Mi porse la cartella marrone. «Conservala in un posto sicuro», disse. «Oggi non ti servirà. Ma un giorno qualcuno ti chiederà che cosa è successo, e sarai felice di avere la verità tra le mani.»

La presi e me la strinsi al petto. Lucía allungò una mano e le diede una pacca, come se fosse un animaletto domestico. «È pesante», sussurrò. «Sì», dissi. «Ma è mia.»

Percorremmo il pontile d’imbarco tenendoci per mano. La cabina profumava di caffè e moquette nuova. Sistemai i bambini accanto al finestrino, allacciai loro le cinture e infine mi concessi di sedermi.

Quando i motori rombarono e l’aereo si staccò da terra, guardai Città del Messico rimpicciolirsi sotto di noi: i tetti minuscoli, le montagne sfumate nella foschia. Non piansi. Sentii il peso di nove anni scivolarmi via alle spalle, in silenzio, senza lasciare traccia.

Poi il telefono, che avevo messo in modalità aereo all’ultimo secondo, si illuminò una volta: era arrivato un ultimo messaggio poco prima del decollo. Veniva da un numero sconosciuto e conteneva solo cinque parole: «So cosa hai trovato.»

Dichiarazione di non responsabilità: questa storia è un’opera di fantasia ispirata a temi di vita reale. Nomi, personaggi, luoghi ed eventi sono frutto d’invenzione, e ogni somiglianza con persone reali è puramente casuale. Le immagini sono a solo scopo illustrativo.



