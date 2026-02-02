La padrona che ha ottenuto tutto—e poi qualcosa di più

Sono l’amante di un uomo sposato.

Mi ci è voluto molto per attirare la sua attenzione. Lo osservavo. Mi feci crescere e tinsi i capelli per somigliare a sua moglie. Dopo un paio d’anni, l’uomo cedette: lasciò la famiglia e cominciò a orbitarmi intorno come un cane fedele. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per me.

E poi, all’improvviso, mi annoiai.





Non di lui, esattamente, ma di tutto quell’insieme di bugie e di emozioni rubate. L’eccitazione che avevo inseguito, il potere che credevo di volere… tutto cominciò a sembrare vuoto. Avevo passato tanto tempo a desiderare ciò che non era mio, che quando finalmente lo ebbi, non sapevo cosa farne.

Si chiamava Marcus. Ci incontrammo al lavoro e, dal primo momento in cui lo vidi, qualcosa in me si spezzò. Non era il più affascinante né il più carismatico, ma aveva una calma magnetica e quegli occhi che si illuminavano quando parlava dei suoi figli. Lo detestai per questo.

Un tempo ero diversa: credevo nelle storie d’amore e nel karma. Poi la vita mi aveva graffiato — tradimenti, abbandoni, indifferenza. Così smisi di tifare per i “bravi ragazzi” e imparai a giocare la partita.

Cominciai a studiarlo. Vedevo come amava sua moglie, i bigliettini che le lasciava, i pranzi che preparava per le figlie. E invece di ammirarlo, lo volli.

Cambiài me stessa: lisciai i capelli ricci, li tinsi di castano chiaro come i suoi, adottai un profumo floreale che lo avevo sentito elogiare. Restavo in ufficio fino a tardi, cercando scuse per chiedergli aiuto. Ci vollero quasi due anni, ma alla fine lo conquistai.

Non fu improvviso. Cominciò con conversazioni lunghe, tocchi “accidentali”, bicchieri condivisi dopo il lavoro. Il giorno in cui mi disse che mi amava fu come vincere un trofeo inseguito troppo a lungo.

Sei mesi dopo lasciò sua moglie.

Diceva che non poteva smettere di pensarmi, che il suo matrimonio era già morto, che meritava di essere felice. Sapevo che mentiva — a sé stesso, a me, a lei. Ma annuii e sorrisi, perché volevo vincere.

Il primo anno con Marcus fu elettrico. Era ossessionato da me, cercava di dimostrare che non aveva commesso un errore. Mi copriva di regali, mi portava in viaggio, parlava di un futuro insieme, forse anche di un figlio.

Ma più mi dava, più capivo che non lo volevo.

Non avevo desiderato lui — avevo desiderato essere scelta.

E quando lo fui, mi sentii vuota.

Cominciai a notare i dettagli che prima ignoravo: come non si scusava mai con i figli, come evitava ogni discussione scomoda, come trovava sempre una scusa per tutto. Mi domandai: se aveva lasciato loro per me, cosa gli avrebbe impedito di lasciare anche me per qualcun’altra?

Quella domanda mi corrose dentro.

Una sera, a cena, lo guardai scorrere sul telefono mentre io smuovevo il cibo nel piatto. E capii: non lo amavo. Forse non l’avevo mai amato.

Lasciarlo, però, non fu facile.

Mi ricordava continuamente ciò che aveva sacrificato: “Ho lasciato tutto per te”, diceva. “Sei tutto ciò che ho.” A volte piangeva, a volte mi faceva sentire in colpa. Io tacevo, fingendo che andasse bene.

Poi, un martedì qualunque, tutto cambiò.

Ero al supermercato e vidi la sua ex moglie.

Sembrava stanca ma serena, mentre aiutava la figlia più piccola a scegliere delle mele. Risero insieme, e in me si contorse qualcosa. Non era gelosia. Era vergogna.

Quella sera la cercai online. Guardai le sue foto, lessi i post del suo blog sul perdono, vidi un video in cui parlava di come ricostruirsi dopo il tradimento. Non nominava mai Marcus, ma era chiaro che aveva attraversato l’inferno e ne era uscita con grazia.

Non c’era rabbia in lei. Solo forza.

Non dormii quella notte.

Il mattino dopo dissi a Marcus che avevo bisogno di spazio.

Lui non la prese bene: mi accusò, mi implorò, mi chiamò decine di volte.

E forse sì, lo avevo usato — ma non nel modo che pensava.

Mi trasferii in un piccolo appartamento e iniziai una terapia.

Per la prima volta dopo anni ero sola — e non lo odiavo.

La mia terapeuta mi fece domande che nessuno mi aveva mai posto:

Perché inseguivo persone irraggiungibili?

Perché la mia autostima dipendeva dall’essere desiderata?

Perché dovevo “vincere” contro altre donne per sentirmi valida?

Ogni seduta era come togliere strati di pelle.

Cominciai anche a fare volontariato in un doposcuola.

Non avevo programmato nulla: avevo solo visto un volantino e pensato “perché no?”. I bambini erano rumorosi, autentici, pieni di vita. Non gli importava chi fossi stata. Volevano solo qualcuno che ci fosse.

Tra loro c’era Alina — otto anni, linguaccia pronta, occhi svegli, una passione per i puzzle. Sua madre lavorava due turni al giorno. Restavo spesso oltre l’orario solo per aiutarla con i compiti o ascoltare le storie sul suo gatto.

Un giorno mi chiese:

“Hai dei figli?”

Esitai. “No.”

Lei annuì. “Saresti una brava mamma. Ascolti.”

Quelle parole mi colpirono come un pugno gentile.

Marcus cercò di ricontattarmi varie volte, alternando rabbia e suppliche. Gli risposi una sola volta: gli augurai pace e la forza di essere un padre migliore. Poi lo bloccai.

Passò un anno.

Non frequentai nessuno. Non rincorsi nessuno. Mi dedicai a me stessa, alla guarigione, e alle piccole cose che mi facevano sentire viva: preparare una zuppa nei giorni di pioggia, leggere al parco, ridere con sconosciuti.

Poi conobbi Theo.

Non era appariscente. Non cercava di stupirmi.

Ci incontrammo a un club del libro del quartiere. Faceva battute terribili e portava sempre snack per tutti. La nostra prima conversazione fu su quanto entrambi detestassimo le olive.

Theo era diverso: stabile, presente. Non voleva conquistarmi, voleva conoscermi.

Quando gli raccontai tutto — anche le parti peggiori — non si spaventò. Disse solo: “Grazie per avermi raccontato la verità.”

Fu in quel momento che capii che l’amore vero non arriva come una tempesta, ma come un’alba tranquilla dopo una lunga notte.

Theo incontrò Alina una volta, durante un evento di volontariato. Lei lo squadrò e chiese: “Ti sposerai con lei?”

Lui rise: “Prima devo meritarmelo.”

E noi ridemmo. Ma dentro di me sapevo che lo aveva già fatto.

Un giorno, a un evento di lavoro, qualcuno mi toccò la spalla. Mi voltai: era l’ex moglie di Marcus.

Mi preparai a una scena, ma lei sorrise.

“Sei diversa,” disse. “Più… serena.”

Annuii, senza parole.

“Non ti odio più,” aggiunse. “Ti ho odiata, tanto. Ma non più.”

Sussurrai: “Mi dispiace.”

Lei fece una pausa. “A volte ci perdiamo. L’importante è non dimenticare chi siamo diventati.”

Non la rividi mai più, ma quelle parole rimasero con me.

Qualche settimana dopo, Theo e io andammo a fare un’escursione.

In cima al sentiero, con il sole che tramontava, tirò fuori un piccolo biglietto scritto a mano.

Non un anello. Non un discorso. Solo un foglio con su scritto:

“Amo la donna che sei oggi. E sono grato per tutto ciò che ti ha portata qui — anche per le parti più difficili.”

Quella sera piansi. Non di rimpianto, ma di gratitudine.

Ero stata “l’altra donna”. Avevo fatto scelte sbagliate.

Ma la vita, in modo silenzioso e imprevedibile, mi aveva offerto una seconda possibilità — non solo nell’amore, ma nel diventare la persona che finalmente potevo rispettare.

Ecco la verità: a volte inseguiamo cose che non sono destinate a noi. Pensiamo che “vincere” qualcuno significhi aver vinto davvero. Ma l’amore reale non nasce dalla competizione o dal controllo. Nasce dalla crescita, dalla responsabilità e dal coraggio di diventare migliori, anche quando nessuno ci guarda.

E se hai sbagliato?

C’è ancora una strada davanti a te.

Serve solo la forza di percorrerla.