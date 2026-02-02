Precipita dal quarto piano a Bologna: morta dopo tre giorni una ragazza di 12 anni





Una tragedia ha scosso Bologna, dove una ragazzina di 12 anni è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di una palazzina situata nella periferia della città. L’episodio si è verificato nella giornata di venerdì, mentre il decesso è avvenuto oggi, lunedì 2 febbraio, dopo tre giorni di ricovero ospedaliero. Le autorità stanno procedendo con tutti gli accertamenti necessari per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.





Secondo le informazioni finora disponibili, la giovane si trovava all’interno di un appartamento al quarto piano di un edificio residenziale. La dodicenne, descritta come affetta da fragilità, era in casa insieme ai genitori al momento della tragedia. In circostanze ancora oggetto di verifica, la ragazza è precipitata nel vuoto, riportando ferite gravissime.

Immediata la richiesta di soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure alla minorenne prima di trasportarla d’urgenza in ospedale. Fin da subito, le condizioni della dodicenne sono apparse estremamente critiche. Nonostante gli sforzi del personale medico e i trattamenti intensivi, la giovane è morta dopo tre giorni di ricovero.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le prime verifiche per ricostruire quanto successo. Dalle prime indagini, gli investigatori propenderebbero per l’ipotesi di un tragico incidente. Al momento non emergono elementi che facciano pensare a responsabilità di terzi, ma tutte le circostanze vengono comunque esaminate con la massima attenzione, come previsto in casi di questo tipo.



