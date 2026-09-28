La ragazza del mare: come finisce, trama, cast e storia vera di Trudy Ederle

La ragazza del mare racconta l’impresa straordinaria di Gertrude Ederle, la prima donna ad attraversare a nuoto la Manica. Trama, finale spiegato e storia vera del film con Daisy Ridley.
La ragazza del mare (Young Woman and the Sea) è un film biografico del 2024 diretto da Joachim Rønning, con Daisy Ridley nei panni di Gertrude Ederle, conosciuta da tutti come Trudy. La pellicola racconta una delle imprese sportive più importanti del Novecento: la prima traversata a nuoto del Canale della Manica compiuta da una donna.
Ambientato tra gli Stati Uniti e l’Europa degli anni Venti, il film segue la crescita di una ragazza nata in una famiglia di immigrati tedeschi, determinata a diventare una campionessa nonostante le difficoltà economiche, i pregiudizi e l’opposizione di chi ritiene che il nuoto agonistico non sia uno sport adatto alle donne.
Ma come finisce La ragazza del mare? Trudy riesce davvero a raggiungere le coste inglesi? E quanto di ciò che viene raccontato corrisponde alla storia realmente accaduta?
La ragazza del mare, la trama completa
New York, primi anni del Novecento. Gertrude Ederle è una bambina vivace, cresciuta in una famiglia di origine tedesca. Il padre Henry gestisce una macelleria, mentre la madre Gertrude cerca di offrire alle figlie opportunità migliori rispetto a quelle che la società dell’epoca riserva normalmente alle donne.
La piccola Trudy affronta un’infanzia complicata anche a causa del morbillo, una malattia che provoca conseguenze al suo udito.
Durante la convalescenza scopre però una passione destinata a cambiare completamente la sua esistenza: il nuoto.
Il padre teme che l’attività possa compromettere ulteriormente la sua salute, ma la madre comprende quanto sia importante per lei e decide di sostenerla.
Anche la sorella maggiore Meg diventa una presenza fondamentale nel suo percorso.
Trudy comincia così ad allenarsi, dimostrando rapidamente capacità fuori dal comune.
Trudy Ederle diventa una campionessa di nuoto
Con il passare degli anni, il talento di Trudy diventa sempre più evidente.
La ragazza entra nel mondo del nuoto agonistico e inizia a ottenere risultati importanti, attirando l’attenzione di allenatori e giornalisti.
In un periodo nel quale lo sport femminile è ancora circondato da numerosi pregiudizi, la giovane deve però affrontare ostacoli che vanno ben oltre la competizione in piscina.
Molti uomini ritengono che una donna non possa sostenere sforzi fisici particolarmente impegnativi.
Trudy continua comunque ad allenarsi e riesce a conquistare un posto nella squadra statunitense per le Olimpiadi di Parigi del 1924.
L’esperienza olimpica le permette di ottenere tre medaglie, ma non la soddisfa completamente.
La ragazza sente di poter raggiungere un risultato ancora più grande.
È allora che nasce l’idea di affrontare il Canale della Manica.
Il sogno di attraversare la Manica
La traversata della Manica rappresenta una delle sfide più difficili per un nuotatore.
Non si tratta semplicemente di percorrere una lunga distanza: bisogna affrontare correnti imprevedibili, temperature basse, onde, meduse e condizioni meteorologiche che possono cambiare improvvisamente.
Prima di Trudy, soltanto cinque uomini erano riusciti a completare l’impresa.
Nessuna donna aveva mai raggiunto l’altra sponda.
La giovane americana decide di tentare, ma incontra nuovamente numerose resistenze.
Il suo primo allenatore per la traversata, Jabez Wolffe, non sembra credere fino in fondo nelle sue possibilità.
Durante il primo tentativo, nel 1925, Trudy è costretta ad abbandonare la prova.
Il fallimento provoca grande delusione, ma non mette fine al suo sogno.
Perché Trudy cambia allenatore?
Dopo il primo tentativo, Trudy comprende di aver bisogno di qualcuno che creda realmente nelle sue capacità.
Decide quindi di affidarsi a Bill Burgess, un nuotatore britannico che aveva già attraversato con successo la Manica.
Burgess conosce perfettamente le difficoltà del percorso e la aiuta a prepararsi per affrontare una prova estremamente impegnativa.
Il rapporto tra i due diventa fondamentale.
L’allenatore non considera Trudy una ragazza da proteggere dalle proprie ambizioni, ma un’atleta capace di compiere un’impresa storica.
La giovane riprende così gli allenamenti, decisa a dimostrare che il fallimento precedente non rappresenta il limite delle sue possibilità.
La ragazza del mare come finisce? Il finale spiegato
Attenzione: da questo punto vengono svelati gli eventi conclusivi del film.
Il momento decisivo arriva il 6 agosto 1926, quando Trudy Ederle affronta il secondo tentativo di attraversare a nuoto la Manica, partendo dalla costa francese.
Questa volta al suo fianco c’è Bill Burgess, che segue la traversata da un’imbarcazione insieme ad alcuni membri della famiglia.
Fin dalle prime ore, la prova si rivela durissima.
Trudy deve affrontare acqua fredda, correnti contrarie, stanchezza e dolorose punture di medusa. Nonostante le difficoltà, continua a nuotare, determinata a non abbandonare nuovamente il proprio obiettivo.
Quando sembra ormai vicina all’Inghilterra, arriva però un ulteriore ostacolo.
Perché Trudy rimane sola in mare?
L’imbarcazione che accompagna la nuotatrice non può seguirla attraverso una zona di bassi fondali particolarmente pericolosa.
Trudy deve quindi proseguire senza il sostegno diretto del gruppo.
La situazione peggiora quando sopraggiunge il buio.
La ragazza perde progressivamente i propri punti di riferimento e rischia di non riuscire a individuare la costa inglese.
A questo punto, nel film, gli abitanti della zona organizzano qualcosa di straordinario: accendono grandi fuochi sulla spiaggia per indicarle la direzione.
Le luci diventano un riferimento nel buio.
Trudy riesce a orientarsi e continua a nuotare fino a raggiungere finalmente la terraferma.
Trudy riesce ad attraversare la Manica?
Sì, Trudy Ederle completa la traversata e diventa la prima donna della storia ad attraversare a nuoto il Canale della Manica.
Il suo tempo è straordinario: circa 14 ore e 31 minuti, secondo il dato riportato dal film.
Non si limita quindi a completare un’impresa mai riuscita a una donna, ma migliora anche il precedente primato maschile di quasi due ore.
Il risultato provoca enorme entusiasmo negli Stati Uniti.
Quando torna a New York, Trudy viene accolta da una folla immensa durante una parata organizzata in suo onore.
Il film si conclude celebrando il coraggio di una giovane donna che ha dimostrato quanto fossero infondati i pregiudizi sulle capacità atletiche femminili.
Che fine ha fatto la vera Trudy Ederle dopo la traversata?
La conclusione del film racconta anche alcuni aspetti della vita successiva della protagonista.
L’impresa del 1926 ebbe conseguenze importanti sulla sua popolarità, trasformandola in una delle sportive più conosciute del periodo.
Negli anni successivi, tuttavia, i problemi all’udito peggiorarono fino a portarla alla sordità.
Trudy decise quindi di dedicare una parte importante della propria vita all’insegnamento del nuoto, lavorando anche con bambini sordi.
Non si sposò e non ebbe figli.
Gertrude Ederle morì il 30 novembre 2003, all’età di 98 anni, dopo una vita segnata da un’impresa rimasta nella storia dello sport internazionale.
La ragazza del mare è tratto da una storia vera?
Sì. Il film è ispirato alla storia autentica di Gertrude Caroline Ederle, nata a New York il 23 ottobre 1905 da una famiglia di immigrati tedeschi.
La sua carriera sportiva fu realmente straordinaria.
Alle Olimpiadi di Parigi del 1924 conquistò tre medaglie: un oro nella staffetta 4×100 metri stile libero e due bronzi individuali.
Due anni più tardi, il 6 agosto 1926, completò la storica traversata della Manica.
Il film prende inoltre spunto dal libro Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World, scritto da Glenn Stout.
Alcuni eventi e dialoghi sono stati rielaborati per esigenze cinematografiche, ma l’impresa sportiva raccontata è realmente accaduta.
Cast di La ragazza del mare: attori e personaggi
La protagonista assoluta è Daisy Ridley, conosciuta dal grande pubblico soprattutto per aver interpretato Rey nella saga cinematografica di Star Wars.
Nel film veste i panni di Trudy Ederle.
Tra gli altri interpreti troviamo:
|Attore
|Personaggio
|Daisy Ridley
|Gertrude “Trudy” Ederle
|Tilda Cobham-Hervey
|Margaret “Meg” Ederle
|Stephen Graham
|Bill Burgess
|Kim Bodnia
|Henry Ederle
|Jeanette Hain
|Gertrude Ederle, madre
|Christopher Eccleston
|Jabez Wolffe
|Glenn Fleshler
|James Sullivan
|Sian Clifford
|Charlotte Epstein
La regia è di Joachim Rønning, mentre la sceneggiatura è firmata da Jeff Nathanson. Il film è una produzione Walt Disney Pictures e Jerry Bruckheimer Films.
Dove è stato girato La ragazza del mare?
Nonostante la storia sia ambientata principalmente tra New York, Francia e Inghilterra, una parte significativa delle riprese è stata realizzata in Bulgaria.
In particolare, le sequenze della traversata sono state girate nelle acque del Mar Nero, soprattutto nei pressi di Kavarna.
Daisy Ridley si è preparata per circa tre mesi con un intenso programma di allenamento, lavorando anche con la nuotatrice olimpica Siobhan-Marie O’Connor.
Molte scene in acqua sono state realizzate realmente in mare aperto, per restituire allo spettatore le difficoltà fisiche affrontate dalla protagonista.
Le riprese hanno interessato anche altre location utilizzate per ricostruire gli ambienti americani ed europei degli anni Venti.
Quanto dura La ragazza del mare?
Il film ha una durata di circa 129 minuti ed è stato distribuito nel 2024.
La storia alterna momenti familiari, competizioni sportive e sequenze particolarmente intense dedicate alla traversata della Manica.
Il suo finale celebra non soltanto il record di Trudy Ederle, ma soprattutto il percorso di una donna che riuscì a conquistare un posto nella storia in un’epoca nella quale le atlete dovevano ancora combattere per ottenere riconoscimento e rispetto.
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