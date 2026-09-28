La ragazza del mare: come finisce, trama, cast e storia vera di Trudy Ederle

La ragazza del mare come finisce? Il finale spiegato

Attenzione: da questo punto vengono svelati gli eventi conclusivi del film.

Il momento decisivo arriva il 6 agosto 1926, quando Trudy Ederle affronta il secondo tentativo di attraversare a nuoto la Manica, partendo dalla costa francese.

Questa volta al suo fianco c’è Bill Burgess, che segue la traversata da un’imbarcazione insieme ad alcuni membri della famiglia.

Fin dalle prime ore, la prova si rivela durissima.

Trudy deve affrontare acqua fredda, correnti contrarie, stanchezza e dolorose punture di medusa. Nonostante le difficoltà, continua a nuotare, determinata a non abbandonare nuovamente il proprio obiettivo.

Quando sembra ormai vicina all’Inghilterra, arriva però un ulteriore ostacolo.

Perché Trudy rimane sola in mare?

L’imbarcazione che accompagna la nuotatrice non può seguirla attraverso una zona di bassi fondali particolarmente pericolosa.

Trudy deve quindi proseguire senza il sostegno diretto del gruppo.

La situazione peggiora quando sopraggiunge il buio.

La ragazza perde progressivamente i propri punti di riferimento e rischia di non riuscire a individuare la costa inglese.

A questo punto, nel film, gli abitanti della zona organizzano qualcosa di straordinario: accendono grandi fuochi sulla spiaggia per indicarle la direzione.

Le luci diventano un riferimento nel buio.

Trudy riesce a orientarsi e continua a nuotare fino a raggiungere finalmente la terraferma.

Trudy riesce ad attraversare la Manica?

Sì, Trudy Ederle completa la traversata e diventa la prima donna della storia ad attraversare a nuoto il Canale della Manica.

Il suo tempo è straordinario: circa 14 ore e 31 minuti, secondo il dato riportato dal film.

Non si limita quindi a completare un’impresa mai riuscita a una donna, ma migliora anche il precedente primato maschile di quasi due ore.

Il risultato provoca enorme entusiasmo negli Stati Uniti.

Quando torna a New York, Trudy viene accolta da una folla immensa durante una parata organizzata in suo onore.

Il film si conclude celebrando il coraggio di una giovane donna che ha dimostrato quanto fossero infondati i pregiudizi sulle capacità atletiche femminili.

Che fine ha fatto la vera Trudy Ederle dopo la traversata?

La conclusione del film racconta anche alcuni aspetti della vita successiva della protagonista.

L’impresa del 1926 ebbe conseguenze importanti sulla sua popolarità, trasformandola in una delle sportive più conosciute del periodo.

Negli anni successivi, tuttavia, i problemi all’udito peggiorarono fino a portarla alla sordità.

Trudy decise quindi di dedicare una parte importante della propria vita all’insegnamento del nuoto, lavorando anche con bambini sordi.

Non si sposò e non ebbe figli.

Gertrude Ederle morì il 30 novembre 2003, all’età di 98 anni, dopo una vita segnata da un’impresa rimasta nella storia dello sport internazionale.

La ragazza del mare è tratto da una storia vera?

Sì. Il film è ispirato alla storia autentica di Gertrude Caroline Ederle, nata a New York il 23 ottobre 1905 da una famiglia di immigrati tedeschi.

La sua carriera sportiva fu realmente straordinaria.

Alle Olimpiadi di Parigi del 1924 conquistò tre medaglie: un oro nella staffetta 4×100 metri stile libero e due bronzi individuali.

Due anni più tardi, il 6 agosto 1926, completò la storica traversata della Manica.

Il film prende inoltre spunto dal libro Young Woman and the Sea: How Trudy Ederle Conquered the English Channel and Inspired the World, scritto da Glenn Stout.

Alcuni eventi e dialoghi sono stati rielaborati per esigenze cinematografiche, ma l’impresa sportiva raccontata è realmente accaduta.

Cast di La ragazza del mare: attori e personaggi

La protagonista assoluta è Daisy Ridley, conosciuta dal grande pubblico soprattutto per aver interpretato Rey nella saga cinematografica di Star Wars.

Nel film veste i panni di Trudy Ederle.

Tra gli altri interpreti troviamo:

Attore Personaggio Daisy Ridley Gertrude “Trudy” Ederle Tilda Cobham-Hervey Margaret “Meg” Ederle Stephen Graham Bill Burgess Kim Bodnia Henry Ederle Jeanette Hain Gertrude Ederle, madre Christopher Eccleston Jabez Wolffe Glenn Fleshler James Sullivan Sian Clifford Charlotte Epstein

La regia è di Joachim Rønning, mentre la sceneggiatura è firmata da Jeff Nathanson. Il film è una produzione Walt Disney Pictures e Jerry Bruckheimer Films.

Dove è stato girato La ragazza del mare?

Nonostante la storia sia ambientata principalmente tra New York, Francia e Inghilterra, una parte significativa delle riprese è stata realizzata in Bulgaria.

In particolare, le sequenze della traversata sono state girate nelle acque del Mar Nero, soprattutto nei pressi di Kavarna.

Daisy Ridley si è preparata per circa tre mesi con un intenso programma di allenamento, lavorando anche con la nuotatrice olimpica Siobhan-Marie O’Connor.

Molte scene in acqua sono state realizzate realmente in mare aperto, per restituire allo spettatore le difficoltà fisiche affrontate dalla protagonista.

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Le riprese hanno interessato anche altre location utilizzate per ricostruire gli ambienti americani ed europei degli anni Venti.

Quanto dura La ragazza del mare?

Il film ha una durata di circa 129 minuti ed è stato distribuito nel 2024.

La storia alterna momenti familiari, competizioni sportive e sequenze particolarmente intense dedicate alla traversata della Manica.

Il suo finale celebra non soltanto il record di Trudy Ederle, ma soprattutto il percorso di una donna che riuscì a conquistare un posto nella storia in un’epoca nella quale le atlete dovevano ancora combattere per ottenere riconoscimento e rispetto.