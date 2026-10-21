La stanza chiusa di mia matrigna nascondeva le seggioline dell’asilo di mia madre





Il primo tratto è venuto storto, troppo spesso da un lato. Ho stretto il pennello e ho fatto finta di non vederlo, ma Claire l’ha notato lo stesso. Non ha detto niente. Ha solo spostato il barattolo più vicino a me e si è messa a passare un panno umido su una gamba della sedia, con quel gesto calmo di chi sa aspettare senza metterti addosso altro peso. La stanza era stretta, sì, ma per la prima volta non mi sembrava un angolo chiuso: sembrava un posto di lavoro vero, con odore di legno, polvere e vernice che si attaccava alla gola.





Fuori, dal corridoio, arrivavano i rumori dell’appartamento piccolo come sempre: il rubinetto del bagno che tossiva, un mobile urtato da Nora, la televisione accesa troppo bassa perché mio padre la guardava senza davvero seguirla. Ogni tanto un colpo secco di passi sul pavimento sottile. Dentro, invece, c’era solo il fruscio del pennello e il ticchettio leggero di una vite che Claire stava rimettendo a posto con un cacciavite corto. Aveva i movimenti di una che aveva già fatto quella cosa mille volte e non aveva bisogno di spettacolo.

“Questa era venuta male?” ho chiesto, senza alzare troppo la voce.

Claire ha guardato il mio tratto sbavato e ha sorriso appena. “No. Era già male prima. Tu stai solo coprendo il peggio.”

Mi è uscito un mezzo sbuffo dal naso, quasi una risata, ma mi sono fermata subito. Avevo ancora addosso la sensazione di averla accusata per giorni senza sapere niente, e la vergogna mi faceva stare rigida sulle spalle. Ho alzato gli occhi verso la parete e ho contato le sedie una per una per non parlare troppo in fretta. Ce n’erano almeno dodici, tutte diverse, alcune basse da bambini piccoli, altre un po’ più alte, una con il sedile rifatto in tessuto verde. Era impossibile guardarle senza pensare che qualcuno le avesse toccate prima di me, che avessero avuto una vita prima di quella stanza.

Claire ha preso una sedia blu e me l’ha girata di lato. “Vedi qui?” Ha indicato una piccola incisione sotto il bordo del sedile. C’erano tre lettere e un numero, consumati dal tempo. “Questo era l’inventario dell’asilo. Le ho trovate così, impilate dietro il capannone chiuso. Alcune erano rotte peggio di così. Le ho prese piano, una alla volta, prima che finissero buttate.”

Ho sfiorato il segno con l’unghia. “E nessuno ti ha detto niente?”

“Qualcuno sì.” Ha abbassato gli occhi sul legno. “Un ex custode. Poi una volontaria del quartiere. E alla fine un’anziana che conosceva tua madre. Mi ha detto che, quando l’asilo ha chiuso, molti oggetti erano finiti in magazzino e poi dimenticati. Quelle sedie no. Quelle qualcuno le aveva cercate.” Ha fatto una pausa breve. “Io le ho cercate dopo.”

Mi sono irrigidita senza volerlo. “Dopo cosa?”

Lei ha appoggiato il cacciavite sul tavolo improvvisato e si è massaggiata la mano. “Dopo aver capito che tua madre aveva lavorato lì. All’inizio sapevo solo che quelle sedie venivano da un posto del quartiere. Poi ho visto il nome su un foglio vecchio, una lista di personale. Non te l’ho detto subito perché non ero sicura di come avresti reagito. E perché volevo sistemarle prima.”

La parola “sistemarle” mi ha colpito più del resto. Non “nasconderle”, non “tenerle per sé”. Sistemarle. Mi sono resa conto che avevo costruito addosso a quella porta un’idea tutta mia, e adesso mi sentivo addosso quella stessa idea come una maglietta sudata. Ho abbassato il pennello, l’ho appoggiato sul bordo del barattolo e ho guardato le mani di Claire: sporche di polvere bianca e vernice, con le nocche arrossate. Non aveva le mani di chi prepara un segreto contro qualcuno. Aveva le mani di chi fatica davvero.

“Perché proprio tu?” ho chiesto. Mi è uscita secca, quasi brusca, e mi sono pentita subito. “Cioè… non dovevi farlo tu.”

Claire non si è offesa. Ha tirato su una spalla, piano. “No, non dovevo. Ma abitiamo qui. Il centro civico è a tre strade da casa. Nora ci va già per il doposcuola. E io lavoro con materiale per l’infanzia da anni. Quando ho saputo che queste sedie potevano servire ancora, mi è sembrata una cosa giusta da fare. Tutto qui.” Si è interrotta e mi ha guardata dritta. “E poi, sì. Quando ho sentito il nome di tua madre, mi è sembrato importante non buttare via niente.”

Mi si è chiusa la gola. Tua madre. Non “la madre di”, non “quella donna”, solo il nome come se fosse ancora presente da qualche parte nella stanza. Mi sono ritrovata a fissare il punto vicino alla finestra, dove la luce tagliava la polvere in aria. Per un attimo mi è tornato in mente un corridoio più largo, odore di sapone, sedie impilate accanto a piccoli armadietti. Non un ricordo intero, solo frammenti: una voce femminile che mi chiamava piano, il rumore di scarpe sul pavimento, il mio ginocchio sbucciato. Ho chiuso le dita sul bordo del tavolo finché le unghie non mi hanno fatto male.

Claire lo ha visto. “Hai presente qualcosa?” ha chiesto con cautela.

Ho annuito appena, senza fidarmi della mia voce. “Poco.”

Lei non ha insistito. Ha preso una sedia gialla, l’ha girata verso di me e ha passato il palmo sullo schienale. “Allora facciamo così. Tu tieni fermo questo lato, io finisco sotto.”

Abbiamo lavorato in silenzio per qualche minuto. Io tenevo la struttura, lei spennellava una colla sottile su una fessura del legno. Ogni tanto mi indicava dove passare il pennello, senza correggermi a voce alta, come se avesse capito che se mi avesse trattata da bambina mi sarei richiusa di nuovo. Fuori si sentiva il rumore di una chiave nel portone. Poi i passi di mio padre sul pianerottolo. Il suo passo era riconoscibile: pesante, un po’ trascinato quando veniva dal porto. Claire ha alzato lo sguardo, e per un secondo ho visto una preoccupazione piccola passarle in faccia.

La porta si è aperta di colpo prima che potessimo dire qualcosa. Mio padre è rimasto fermo sulla soglia con le sopracciglia aggrottate, la borsa da lavoro ancora in spalla. Si è guardato intorno e si è fermato sulle sedie, sul barattolo aperto, sulla mia mano macchiata di vernice. “Che state facendo?” ha chiesto, ma non era una domanda davvero tranquilla. Era il tono di uno che non vuole trovare problemi in casa e invece li vede tutti insieme.

Mi sono irrigidita. Claire ha appoggiato il pennello e si è asciugata il polso con il retro della mano. “Stiamo riparando le sedie,” ha detto semplice. “Per il centro civico.”

Lui ha guardato meglio la stanza, poi me. “E tu da quando lo sapevi?”

La domanda mi ha punto, perché in quel momento mi sono resa conto che lui non aveva mai pensato di dirmelo. Forse non sapeva neanche fino in fondo cosa ci fosse dentro quella stanza. O forse aveva semplicemente preferito non entrarci. Ho sentito salire la rabbia, non forte come prima, ma più pulita. “Da poco,” ho risposto. “Perché?”

Mio padre ha aperto la bocca, poi l’ha richiusa. Si è passato una mano sulla nuca, stanco. “Perché avrei dovuto spiegarti prima che Claire usa quella stanza per lavoro. E che io sapevo solo che non voleva essere disturbata.” Ha dato un’occhiata a Claire, come se cercasse un appiglio. “Pensavo fosse chiaro.”

“Chiarissimo,” ho detto, e stavolta non ho nascosto l’amarezza.

Claire ha fatto un passo verso di lui, ma senza sfidarlo. “Non volevo farne un mistero. Volevo solo finire tutto prima di dirlo male e in fretta.” Poi si è voltata verso di me. “Se vuoi, puoi anche chiedere tu al centro civico. Quando le porteremo, verranno a ritirarle la settimana prossima.”

La settimana prossima. Quella frase ha spostato tutto di nuovo. Non era più un oggetto segreto, non era più solo una stanza, non era più solo una mia paranoia. C’era un tempo preciso, una consegna, un posto che le aspettava fuori da lì. E c’era anche una parte di storia che non avevo ancora toccato davvero.

Ho guardato una delle etichette sul pavimento, caduta senza che me ne accorgessi, e ho visto il nome del vecchio asilo stampato sopra in lettere scolorite. Sotto, più piccolo, c’era una sigla che mi sembrava familiare, come qualcosa che avevo letto da bambina senza capirlo. Mi sono chinata per prenderla e, appena l’ho girata, ho sentito il sangue battermi più forte nelle orecchie. Sul retro qualcuno aveva scritto a matita un nome e una data. Il nome di mia madre. E accanto, una frase breve, quasi cancellata: “Da salvare prima della chiusura.”

Sono rimasta con il cartoncino tra le dita, senza riuscire a parlare. Claire se n’è accorta e si è fatta improvvisamente immobile. Mio padre ha guardato prima me, poi l’etichetta, e ho visto che anche lui aveva capito che quella non era una coincidenza da niente. La stanza, che un attimo prima sembrava solo piena di sedie, è diventata all’improvviso piena di qualcosa che non avevo mai saputo di dover cercare.

Mio padre ha fatto un mezzo passo avanti, poi si è fermato come se la stanza fosse diventata improvvisamente troppo piccola per lui. “Fammi vedere,” ha detto piano.

Ho girato il cartoncino verso di loro. La grafia era tremante, ma riconoscibile, con quella curva leggera sulla t che avevo visto mille volte nei biglietti infilati nei miei libri quando ero più piccola. Il nome di mia madre stava lì, netto e sporco di grafite, come se fosse stato lasciato apposta per non sparire. Mia madre non era un fantasma gentile da ricordare a comando; era quella firma storta, una presenza rimasta appesa a una sedia salvata dal niente.

Claire ha inspirato lentamente. Le si è irrigidita la mandibola, poi ha allungato una mano, ma senza toccare il cartoncino. “L’ho trovato in fondo a una delle casse,” ha detto. “Non ero sicura che fosse suo finché non ho visto il vecchio registro. C’era il nome completo. Ho pensato… che dovevo dirvelo io, non farvelo scoprire così.”

Io ho alzato gli occhi su di lei. “Quindi lo sapevi da tempo.”

“Sapevo che una delle educatrici si chiamava come tua madre.” Claire ha deglutito. “Poi ho trovato il nome scritto a mano, e ho chiesto a una donna del quartiere. Mi ha detto che tua madre era quella che aveva seguito l’ultimo gruppo prima della chiusura. Le sedie non erano solo sedie. Erano sue, in un certo senso. Le aveva fatte sistemare per i bambini più piccoli, perché alcune avevano le gambe traballanti. Quando l’asilo ha chiuso, una parte è finita in magazzino e il resto è stato lasciato lì. Io le ho recuperate perché erano ancora buone, e perché buttarle via mi è sembrato un insulto.”

Il mio cuore batteva così forte che avevo paura si sentisse fuori dalla stanza. Avevo immaginato mille cose: che Claire mi tenesse fuori per dispetto, che si volesse prendere uno spazio tutto suo, che la porta chiusa fosse un muro contro di me. Invece c’era il nome di mia madre scritto su un cartoncino polveroso e quelle sedie avevano attraversato anni di abbandono senza che nessuno le toccasse. Ho abbassato lo sguardo sulla vernice che mi sporca le dita. Per la prima volta da quando eravamo arrivati lì, mi sono sentita ridicola per quanto avevo odiato quella porta.

Mio padre ha passato una mano sul viso, stanco fino all’osso. “Perché non me l’hai detto subito?” ha chiesto a Claire, ma stavolta non c’era rabbia, solo una specie di vergogna incastrata tra le parole.

“Perché avevo paura di fare un disastro.” Claire si è appoggiata al bordo del tavolo improvvisato. “Volevo finire di pulire tutto, sistemare i pezzi rotti, capire quali sedie potevano essere consegnate al centro civico e quali no. E poi, sinceramente, non sapevo come parlarvi di tua moglie senza sembrare che stessi entrando dove non dovevo.”

Mio padre ha abbassato lo sguardo. Non ha risposto subito. In quella pausa ho visto, chiarissimo, che anche lui non aveva mai davvero chiuso il conto con quella parte di vita. Si era messo in piedi dopo la morte di mia madre, aveva fatto i bagagli, ci aveva portati qui, e aveva creduto che bastasse cambiare città per cambiare il resto. Invece tutto era rimasto agganciato da qualche parte, come il cartoncino incastrato sotto il sedile.

Ho respirato a fondo e ho appoggiato l’etichetta sul tavolo. “Quindi la stanza non era per tenermi fuori.”

Claire ha scosso la testa. “No. Era per tenerle al sicuro e per finirle bene. Non volevo che Nora entrasse e si facesse male con i chiodi. Non volevo che tu vedessi un casino e pensassi che stessi nascondendo chissà cosa. Evidentemente è andata male lo stesso.”

La frase mi ha fatto abbassare gli occhi, perché era vera. E io avevo fatto la parte peggiore da sola, inventando il resto. Ho sentito un nodo in gola e l’ho ingoiato con fatica. “Io l’ho pensato subito,” ho detto. “Che fosse contro di me.”

Claire mi ha guardata senza difendersi. “Lo so.”

Quella risposta, semplice e precisa, mi ha spiazzata più di un litigio. Ho alzato lo sguardo e ho visto che non aveva bisogno di convincermi. Mi stava lasciando addosso la mia colpa senza trasformarla in punizione. Mio padre invece si è girato verso la finestra, come se cercasse aria. Quando ha parlato, la voce gli è uscita bassa. “Avrei dovuto spiegartelo anch’io. Non ti ho detto niente perché pensavo che fosse solo un dettaglio. E invece ti ho lasciata da sola con i tuoi sospetti.”

Non gli ho risposto subito. Avevo ancora il cartoncino in mano e sentivo la carta consumata sotto il pollice. A diciassette anni uno si crede sempre abbastanza bravo a capire tutto; poi basta una stanza chiusa e il nome di tua madre scritto a matita per scoprire che non sai quasi niente. Mi sono asciugata il lato dell’occhio con il dorso della mano, bruscamente, come se stessi togliendo polvere.

“Posso vedere il resto?” ho chiesto a Claire.

Lei ha fatto un cenno verso la parete. “Certo.”

Mi sono avvicinata alle sedie una per una. C’era quella con il sedile verde, rifatto con un tessuto spesso e cucito male su un angolo. C’era una rossa con un graffio lungo una gamba. C’era una piccola sedia gialla che aveva ancora un adesivo sbiadito sotto il bordo. Non erano belle nel senso normale della parola. Erano vere. Portavano addosso riparazioni, errori, mani diverse. A ogni passo sentivo la stanza cambiare peso, come se smettesse di essere una trincea e diventasse un posto che qualcuno aveva costruito per resistere.

Claire ha preso una sedia azzurra e l’ha spinta verso di me. “Questa è quasi finita. Manca solo il colore sopra le giunture e poi può stare con le altre.”

Ho passato le dita sul legno liscio. “E il centro civico le vuole tutte così?”

“Le useranno nella sala laboratori per i bambini più piccoli.” Claire ha sorriso appena, per la prima volta davvero. “Nora ci va il mercoledì. L’hanno chiesto loro, quando hanno saputo che stavano per arrivare alcune sedie recuperate del quartiere. Non vogliono cose nuove e impersonali. Vogliono cose che abbiano già tenuto su qualcuno.”

Quelle parole mi hanno fatto restare ferma. Qualcuno. Tenuto su qualcuno. Mia madre, probabilmente, aveva detto qualcosa di simile una volta. Mi è tornato alla mente il suo modo di piegarsi per rimettermi la scarpa o togliermi un filo dai capelli, sempre con attenzione, come se il mondo fosse troppo duro e lei volesse fare da cuscino al resto. Ho chiuso gli occhi un secondo, poi li ho riaperti.

“Posso dipingerne una io?” ho chiesto.

Claire ha fatto un sorriso piccolo, stanco ma vero. “Sì.”

Mi ha passato un pennello pulito e un barattolo di vernice blu chiaro. Ho preso posto sullo sgabello basso accanto alla sedia azzurra. Il legno era freddo sotto il palmo, poi ha cominciato a scaldarsi con il mio peso e con la mano di Claire che mi guidava appena, senza toccarmi troppo. Mio padre è rimasto vicino alla porta per un po’, poi ha lasciato la stanza e l’ho sentito attraversare il corridoio per andare in cucina. Non era una fuga. Era il suo modo impacciato di lasciarci spazio.

Ho steso il colore piano, seguendo la fessura che Claire aveva già ripulito. Questa volta il tratto non è venuto storto. O forse sì, un po’, ma non mi è sembrato grave. Claire non ha corretto nulla. Ha solo spostato il barattolo, mi ha tenuto ferma la base quando il pennello gocciolava e ogni tanto annuiva come se stessimo facendo una cosa importante sul serio, non solo una sedia.

Fuori, nel corridoio, Nora ha bussato piano due volte. “Posso vedere?”

Claire le ha risposto senza alzare la voce. “Quando finiamo, sì.”

Non c’è stato nessun silenzio duro dopo quella frase. Nora ha fatto un “okay” e si è allontanata trascinando i piedi. Ho sentito una porta chiudersi piano, il frigorifero in cucina, una pentola toccata contro il piano di lavoro. La casa, che fino a quel momento mi era sembrata sempre troppo stretta per contenerci tutti, ha preso un respiro diverso. Non era diventata grande. Era solo smesso di opporsi.

Quando ho finito il primo lato, ho appoggiato il pennello e sono rimasta a guardare la sedia. Aveva una striscia blu nuova, netta, e intorno ancora i segni vecchi del legno riparato. Non sembrava perfetta, ma sembrava pronta. Ho preso fiato e l’ho alzata insieme a Claire. Era più leggera di quanto pensassi. L’abbiamo portata fino alla parete, tra le altre, e l’abbiamo sistemata accanto a una rossa con il sedile rifatto.

In quel momento ho capito davvero perché avevo sentito odore di talco ogni volta che passavo davanti alla porta. Claire usava quel poco spazio per pulire il legno, togliere la polvere antica, coprire la muffa lasciata dalle casse. E la sedia pieghevole dietro lo stipite non era un segnale contro di me: era solo l’attrezzo che tirava fuori e ripiegava ogni volta, per fare posto a quel lavoro. Niente di nascosto per ferirmi. Solo qualcosa che avevo rifiutato di vedere.

Mi sono asciugata le dita sui jeans e ho guardato la parete piena di sedie. Poi ho guardato Claire. “La prossima la facciamo insieme dall’inizio,” ho detto.

Lei ha annuito, con gli occhi un po’ lucidi ma senza teatralità. “Come vuoi.”

Sono uscita dalla stanza per prendere altra acqua e, passando nel corridoio, mi sono fermata un secondo davanti alla porta aperta. Non mi sembrava più una soglia che mi escludeva. Mi sembrava la prova che in quella casa, finalmente, qualcosa poteva essere condiviso senza che io dovessi indovinare tutto da sola.

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