Landini si presenta in piazza e viene criticato per le sue dichiarazioni mentre molti venezuelani festeggiano per l’arresto di un ex dittatore

Emanuela B.
06/01/2026
Il Segretario Generale della CGIL, Maurizio Landini, ha espresso preoccupazione per la recente crisi in Venezuela, sottolineando che l’opposizione venezuelana dovrebbe essere allarmata dalla possibilità che un individuo possa intervenire con la forza militare e procedere all’arresto di un presidente eletto democraticamente.  Landini ha ribadito che tali azioni sono incompatibili con i principi fondamentali della democrazia.  Le sue dichiarazioni sono state rilasciate a margine della manifestazione organizzata dalla CGIL per il “ripristino del diritto internazionale” e in segno di solidarietà al popolo venezuelano.



 



