Lascia i due bambini chiusi in auto sotto il sole a Roma: salvati dalla Polizia Locale, madre denunciata.





Due bambini piccoli sono stati trovati chiusi all’interno di un’auto parcheggiata sotto il sole a Roma, in una situazione che ha destato preoccupazione tra i passanti. L’allerta è scattata grazie alla segnalazione di un cittadino che ha udito il pianto dei minori, probabilmente affaticati dal caldo e impauriti. La prontezza del passante ha consentito un intervento rapido da parte della polizia locale, che ha evitato che la situazione potesse degenerare.





Il fatto è avvenuto nei pressi di via del Corso, una delle strade più frequentate del centro storico di Roma. Mentre passeggiava, un uomo ha notato il pianto disperato dei bambini all’interno dell’auto e ha immediatamente contattato il numero della polizia locale. La centrale operativa ha prontamente inviato una pattuglia già presente nella zona, permettendo così un rapido intervento.

All’arrivo degli agenti, la situazione è apparsa subito critica: i due minori erano bloccati all’interno del veicolo, esposto al sole. Fortunatamente, i bambini avevano avuto la prontezza di abbassare i finestrini, il che ha facilitato l’interazione con gli agenti, i quali hanno cercato di tranquillizzarli mentre si preparavano ad aprire l’auto.

Nel frattempo, gli agenti hanno avviato le procedure per rintracciare i genitori dei bambini. Dopo una serie di ricerche, è stata identificata la madre, che si era allontanata per fare shopping in alcuni negozi situati nella vicina via dello shopping. Una volta rintracciata, la donna è stata accompagnata presso gli uffici del I Gruppo, situati in via della Greca, per ulteriori verifiche e per chiarire la sua posizione.

L’intervento della polizia locale ha permesso di evitare conseguenze potenzialmente gravi per i minori. La situazione è stata considerata di notevole gravità, dato il rischio a cui erano stati esposti i bambini. Per questo motivo, l’Autorità Giudiziaria è stata informata e la madre è stata denunciata per il reato di abbandono di minori. La denuncia è stata accompagnata dall’informazione ai servizi sociali, che sono stati avvisati dell’accaduto.

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