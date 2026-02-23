Lascia le due figlie in auto per andare al bar: esce ubriaca e non ricorda dove ha parcheggiato





(ANSA) – Madre di due bambine di tre e di quattro anni si ubriaca e lascia le figlie per ore chiuse in auto. Le due piccole, in lacrime ed infreddolite, sono state soccorse dagli agenti delle volanti del commissariato di polizia di Viareggio (Lucca).





La donna, dopo aver assistito insieme alle figlie all’ultimo corso del Carnevale, avrebbe sistemato le bimbe nell’auto e poi si sarebbe allontanata.

Alcune ore dopo, intorno alle 23, secondo quanto si apprende, la donna, ubriaca, è stata soccorsa da una volante della polizia e ha riferito agli agenti di aver lasciato le bambine in auto, ma di non ricordare dove la vettura fosse parcheggiata.

Grazie ad alcune foto presenti nel cellulare della signora, scattate poco dopo aver parcheggiato l’auto, i poliziotti sono riusciti a localizzare l’auto dalla quale hanno fatto uscire le bambine.

Le piccole dopo aver trascorso la notte al pronto soccorso sono state dimesse e affidate al padre. Per la donna, trattenuta in ospedale in seguito all’abuso di alcol, è scattata la denuncia per abbandono di minori.



