Il dottore rivela 7 problemi di salute nascosti nelle unghie





Le unghie possono rivelare una quantità sorprendente sulla tua salute, con alcuni cambiamenti di forma, colore o consistenza che suggeriscono condizioni mediche sottostanti. Dalle malattie cardiache all'anemia da carenza di ferro, le unghie potrebbero contenere la chiave per individuare i primi segni di problemi di salute. La dottoressa Sara Norris, medico naturopata a Los Angeles, spiega che la salute delle unghie spesso riflette l'assunzione nutrizionale e la digestione, rendendole una parte essenziale del monitoraggio generale della salute.





Le battute di Beau: un segnale di allarme

Le linee di Beau, caratterizzate da profonde scanalature o scanalature sui chiodi, spesso segnalano una sospensione temporanea della crescita delle unghie a causa di una grave malattia o infezione. “Queste linee possono comparire dopo malattie come il COVID-19 o eventi stressanti come la chemioterapia o la febbre alta”, afferma il dottor Bhavini Shah di Lloyds Pharmacy Online Doctor. Nei casi gravi, l’unghia può smettere del tutto di crescere, causando onicomadesi. Sebbene le linee di Beau non siano sempre motivo di preoccupazione, episodi persistenti o ricorrenti richiedono una visita dal medico di base. Monitorare tali problemi di salute nascosti nelle unghie potrebbe fornire informazioni fondamentali sulla risposta del corpo allo stress o alle malattie.

Frequentare un club: collegato alla salute del cuore

Quando le unghie si curvano verso il basso e le punte delle dita si gonfiano, questa condizione, chiamata clubbing, può segnalare una malattia cardiaca. Il dottor Shah spiega che il clubbing si sviluppa gradualmente, rendendo difficile notarlo fino a quando non si verificano cambiamenti significativi. I sintomi associati includono caviglie gonfie, estrema stanchezza e dolore al petto. Anche se alcune persone hanno naturalmente unghie a torsa, è importante consultare un medico se si notano cambiamenti significativi nella forma delle unghie insieme ad altri problemi di salute. Individuare precocemente problemi di salute nascosti nelle unghie può fare la differenza nella gestione delle condizioni cardiache.

Chiodi a forma di cucchiaio: segno di carenza di ferro

Le unghie a forma di cucchiaio si curvano verso l’interno e sono spesso collegate all’anemia da carenza di ferro. Comune dopo la gravidanza, questa condizione può anche derivare da cattiva alimentazione, problemi digestivi o celiachia. I sintomi possono includere pelle pallida, mal di testa e mancanza di respiro. Il dottor Shah consiglia di fissare un appuntamento dal medico di base se si verifica il “cucchiaio”, poiché un esame del sangue può confermare l’anemia. Il trattamento prevede tipicamente integratori di ferro e cambiamenti nella dieta. Prestare attenzione a questi problemi di salute nascosti nelle unghie può migliorare il tuo benessere generale.

Picchiature o ammaccature: segno di disturbi della pelle

Piccole ammaccature o fossi sulla superficie delle unghie potrebbero essere più di un semplice problema estetico. Queste imperfezioni sono spesso associate a condizioni cutanee come psoriasi, eczema o alopecia areata, un tipo di perdita di capelli. Il dottor Bhavini Shah spiega che queste condizioni presentano tipicamente altri sintomi insieme alla corrosione delle unghie. Ad esempio, la psoriasi provoca chiazze squamose e secche sulla pelle, mentre l’eczema provoca arrossamento, prurito e pelle crepolata. L’alopecia areata, invece, provoca una perdita di capelli a chiazze. Sebbene una lieve decaduzione delle unghie possa non richiedere trattamento, i casi gravi spesso traggono beneficio da corticosteroidi o terapia con vitamina D3, utilizzata insieme ai trattamenti per la condizione cutanea sottostante. Se noti delle ammaccature sulle unghie, consultare un dermatologo può fornire chiarezza e aiutarti a gestire efficacemente il problema.

Melanoma: Il pericolo nascosto sotto le tue unghie

Le modifiche alle unghie possono talvolta segnalare condizioni potenzialmente letali, come il melanoma, la forma più grave di cancro della pelle. Una striscia scura che corre verticalmente lungo l’unghia può essere un segnale precoce. Sebbene non tutte le linee scure indichino il cancro, è fondamentale consultare una valutazione da un dermatologo. Il melanoma sulle unghie, noto anche come melanoma subunguale, è relativamente raro ma può diffondersi rapidamente se non trattato. La diagnosi precoce e il trattamento sono fondamentali per risultati positivi. Se noti scolorimenti inspiegabili o striature scure sulle unghie, soprattutto se sembrano crescere o cambiare nel tempo, non ignorarli. La tua vigilanza potrebbe fare una differenza significativa per la tua salute.

Le unghie di Terry: un possibile indicatore di malattia epatica

Le unghie di Terry, chiamate così in onore del medico che ha descritto per primo la condizione, si verificano quando la maggior parte del letto ungueale diventa bianca, lasciando solo una piccola striscia rossa o rosa sulla punta. Sebbene le unghie di Terry possano talvolta far parte del naturale processo di invecchiamento, sono più comunemente associate a gravi condizioni di salute come malattie epatiche, diabete o malattie cardiache. Sintomi aggiuntivi come ittero (ingiallimento della pelle), affaticamento e perdita di appetito spesso accompagnano i casi legati al fegato. Se noti questa scolorimento sulle unghie, è essenziale consultare un professionista sanitario per identificare la causa sottostante e affrontarla tempestivamente.

Unghie gialle: più di un problema estetico

Le unghie gialle sono spesso causate da infezioni fungine, ma possono anche indicare problemi di salute più gravi come malattie della tiroide, diabete, psoriasi o persino malattie polmonari. Le infezioni fungine di solito causano l’ispessenza, il sbriciolo o il stacco dell’unghia dal letto ungueale e, sebbene possano essere trattate nel tempo, spesso richiedono pazienza. Se le unghie diventano gialle senza una causa apparente, come l’uso di smalto o un’infezione fungina, vale la pena consultare un medico. Trattare la condizione sottostante precocemente può prevenire complicazioni e ripristinare l’aspetto naturale delle unghie. L’ingiallimento persistente è un segno che il tuo corpo potrebbe averti di un problema interno che richiede attenzione.

Agisci per una migliore salute delle unghie

Le unghie offrono indizi preziosi sulla tua salute generale. Sebbene non tutti i cambiamenti siano motivo di allarme, condizioni persistenti o insolite dovrebbero essere valutate da un medico. Monitorare regolarmente le unghie può aiutarti a scoprire potenziali problemi di salute nascosti nelle unghie e a prendere provvedimenti per affrontarli in anticipo.



