L’ex ministra tra le vittime dell’incidente ferroviario che si è verificato a Urda, nei pressi di Toledo, in Spagna

La ministra del Lavoro, Fatima Banez è tra le vittime morte nell’incidente ferroviario che si è verificato a Urda, nei pressi di Toledo, in Spagna. La conferma della morte dell’ex ministra classe ’67, arriva sia dal Pp che dalla Ceoe, la Confindustria spagnola dopo che ieri erano circolate notizie non confermate.





“Con profondo dolore diamo l’addio a Fátima Báñez, presidente della Fundación Ceoe. La sua vicinanza, generosità e dedizione lasciano un segno indelebile nelle imprese e in tutto il team della Ceoe. Il nostro affetto va alla sua famiglia e a tutti coloro che stanno soffrendo per questa tragedia. Riposa in pace, cara Fátima”, scrive la Ceoe.

Deputata del Pp dal 2000 al 2019, Banez è stata ministra del Lavoro dal 2011 al 2018 nel governo di Mariano Rajoy. Avrebbe compiuto 60 anni il 6 gennaio. Banez, ricorda ‘El Pais’, è entrata nel 2020 nella confederazione degli imprenditori Ceoe e viaggiava ieri su uno dei treni coinvolti nell’incidente ferroviario che ha provocato la morte di 69 persone.

È stata la prima donna a ricoprire la carica di ministra del Lavoro e della Previdenza Sociale ed è stata anche quella rimasta più a lungo alla guida di questo dicastero. Sette anni iniziati in salita, poiché le è toccato gestire il mercato del lavoro nel pieno del disastro economico causato dalla Grande Recessione, in seguito al crollo finanziario del 2008.

Laureata in Scienze economiche e aziendali presso l’Icade e con un master in Gestione pubblica conseguito alla scuola di business Iese è stata una delle più strette collaboratrici di Rajoy, prima e durante tutto il suo mandato, distinguendosi per il suo carattere incline al dialogo. Insieme al ministro delle Finanze, Cristóbal Montoro, ha contribuito a elaborare e attuare la politica economica del governo, ricorda il quotidiano spagnolo.

Spagna: rintracciate le 2 italiane disperse, sono tra feriti

(AGI) – Roma, 29 ott. – Le due cittadine italiane che risultavano disperse nell’incidente ferroviario di Urda, in Spagna, sono state rintracciate tra i feriti e le loro condizioni non appaiono gravi. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un convegno al Senato.