Far west al centro commerciale di Montebello: arrivano in gioielleria e la derubano impuniti senza che nessuno faccia nulla





Scene da film questa mattina all’Iper di Montebello. Un gruppo di 3, forse 4 persone, ha fatto irruzione nel centro commerciale e ha svaligiato la gioielleria Oro Valenza interna alla galleria.





Il negozio è stato preso d’assalto da incappucciati che, con martelli, hanno mandato in frantumi le vetrine espositive. Il contenuto è stato prelevato in gran fretta e il raid si è concluso con la fuga dei Malviventi.

Grave l’assalto alla gioielleria dell’Iper di Montebello della Battaglia, compiuto in pieno giorno con modalità violente. La mia vicinanza ai titolari e ai dipendenti. Piena fiducia nelle Forze dell’Ordine, affinché i responsabili siano assicurati alla giustizia. https://t.co/sTSel5VzqY — Elena Lucchini (@ElenaLucchini) October 29, 2026

Più nel dettaglio, la scena (Sul web girano anche alcuni video che documentano tutto) che si è svolta al Centro commerciale Montebello è stata veramente incredibile, e ha visto la banda di incappucciati (3 quelli che sono entrati in azioni, più uno che li attendeva in auto) che hanno velocemente spaccato le vetrine per poi far razzia di molti gioielli.

Terrorizzati e increduli i presenti alla scena, fra avventori e commessi dei negozi. Ma non tutti.

Fra questi tre uomini hanno cercato in qualche modo di fermare o ostacolare l’azione dei ladri.

Qualcuno ha urlato di chiudere tutto, in modo da intrappolare i ladri all’interno del negozio. Altri invece hanno cercato fisicamente di fermarli. Fra questi c’era anche un poliziotto del commissariato di Voghera libero dal servizio.

Lui, insieme ad altri, ha cercato di ostacolare i malviventi, utilizzando una panchina presente all’interno della galleria, o di bloccarli fisicamente.

I malviventi hanno però reagito in maniera molto violenta utilizzando anche i martelli (al momento però non si hanno notizie di persone ferite in modo grave)

La scena è poi proseguita con la fuga della banda dal centro commerciale a bordo di una Peugeot 205 bianca, che poco dopo è stata ritrovata a Lungavilla dagli uomini del commissario Filippo De Simone.

Tuttora sono in atto le attività di ricerca della banda. che potrebbe essere ancora zona

All’arrivo della polizia in divisa del commissariato di Voghera il negozi è stato chiuso, la serranda è stata abbassata, e sono state interrogate le commesse, che erano evidentemente scioccate da quanto accaduto. In arrivo anche la polizia scientifica per i rilievi all’interno della attività presa di mira.



