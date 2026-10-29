Genova, maranza rapina tre passanti in rapida successione, tra di loro la moglie di Matteo Bassetti, che riesce fortunosamente a evitare lo scippo





Genova – Tre violente aggressioni per rapina, una dopo l’altra, nel quartiere di Albaro. Donne aggredite, terrorizzate, buttate a terra. Collane d’oro strappate e poi nascoste in un sacchetto di plastica per la spesa di colore azzurro. Tra le vittime dei due banditi che, nei giorni scorsi, hanno colpito ripetutamente nel quartiere residenziale c’è anche Maria Chiara Milano Vieusseux, 43 anni, imprenditrice nel settore alberghiero e moglie di Matteo Bassetti, medico di fama nazionale e direttore del reparto di infettivologia del policlinico San Martino.





Così ha impedito il furto della sua collana d’oro

Milano Vieusseux (pubblichiamo il suo nominativo come vittima perché ne abbiamo avuto il consenso, ndr) lo scorso 16 ottobre, in pieno pomeriggio, è stata aggredita alle spalle dai banditi – uno è entrato in azione, il complice lo seguiva – mentre stava rientrando nella sua abitazione dall’hotel di sua proprietà, il “Rex”, nel quale aveva lavorato tutto il giorno.

«Ho ancora le mani che mi tremano per quello che è successo – racconta ancora sconvolta a Il Secolo XIX – Sono rimasta ferma per mezz’ora senza sapere bene che fare per quello che mi era capitato. Quando ti aggrediscono per strada in pieno giorno, è una cosa inquietante, terrificante. Come il furto in casa, perché ti mettono le mani addosso e violano il tuo spazio vitale».

L’indifferenza dei passanti durante l’aggressione in pieno giorno

E ancora: «Non possiamo considerare alla luce di quello che accade ogni giorno Genova una città sicura». Nelle immagini riprese da un cittadino che abita nella zona e di cui Il Secolo XIX è entrato in possesso, si vede tutta la violenza del bandito, che corre incontro alla donna e l’aggredisce cercando di strapparle il prezioso collier. Milano Vieusseux, nonostante abbia il cagnolino al guinzaglio, resiste. Cerca di difendersi, di evitare che le portino via il prezioso gioiello. E alla fine ci riesce, perché il rapinatore – agendo in pieno giorno e in una zona frequentata – capisce di rischiare troppo e scappa. «Quello che mi ha provocato un grande dispiacere – precisa Milano Vieusseux – è che nessuno mi abbia soccorso, nessuno sia intervenuto in mia difesa. Ho visto almeno due o tre persone che mi hanno guardato e hanno proseguito a camminare come se nulla fosse successo».

Per lei è la seconda rapina subita in due anni

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Genova, tre rapine in pochi minuti, tra di loro la moglie di Matteo Bassetti https://t.co/Zr93aWLgNf — DC News (@DNews60239) October 29, 2026



