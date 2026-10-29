Maranza e Polizia, la lezione di Mario Giordano alla giovane compagna che frigna per le manganellate ai violenti





È sempre Cartabianca, scintille Brizzola-Giordano: “Giovani manganellati”, “La polizia deve intervenire”





È ancora forte l’eco degli scontri del 17 e 18 ottobre a Milano, in cui migliaia di giovani hanno provocato saccheggi, devastazioni e aggressioni, con decine di arresti e numerosi minorenni coinvolti. Di questo si discute anche a È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento politico e sociale di Rete 4 condotto da Bianca Berlinguer. E qui va in atto un acceso dibattito tra Mario Giordano, collega di Mediaset della Berlinguer e padrone di casa di Fuori dal Coro, e Sabrina Brizzola, coordinatrice nazionale dell’Unione degli universitari (UDU).

Lo scontro tra Sabrina Brizzola e Mario Giordano: “Quando in una manifestazione ci sono dei violenti le forze dell’ordine devono reagire” #ÈsempreCartabianca https://t.co/6KPoioUPfx — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) October 28, 2026

Giordano attacca dicendo: “Quando i giovani scendono in piazza io sono contento”. La Brizzola, però, contesta: “Quando i giovani scendono in piazza vengono manganellati, è quello che succede da anni in questo paese, è diventato pericoloso”. Giordano, allora, allarga il quadro: “Mi lasci dire, io non ho detto che sono tutti violenti. È diventato pericoloso. Siccome lei, come diceva Bianca, è una delle prime volte che va in televisione, non mi faccia dire delle cose che non ho detto. Io non ho detto che sono tutti violenti, ho detto che quando in mezzo ad un’amministrazione si infilano dei violenti, e oggettivamente li abbiamo visti, con passamontagna e ci sono scontri, la polizia deve reagire e quando la polizia reagisce c’è anche il rischio che ci finisca in mezzo un gruppo che non c’entra nulla. Penso che la polizia si sia comportata con fin troppa grazia e cautela in quest’ultimo sabato e quando si vedono in piazza persone col passamontagna che fanno non una protesta pacifica, ma distruggono autobus, ribaltano cassonetti, allora la polizia abbia il dovere di intervenire”.



