È morto a Los Angeles l’attore britannico Patrick Stewart

Il celebre volto del capitano Picard in Star Trek e del Professor X negli X-Men si è spento all’età di ottantasei anni





Il celebre volto del capitano Picard in Star Trek e del Professor X negli X-Men si è spento all’età di ottantasei anni





Il mondo del cinema e della televisione dice Addio a Patrick Stewart, l’attore britannico morto a Los Angeles all’età di ottantasei anni. La notizia della scomparsa è stata confermata ufficialmente dal suo portavoce attraverso una nota diffusa alla stampa nelle scorse ore. L’interprete si è spento nella sua abitazione californiana dopo aver affrontato una breve malattia legata alle complicazioni del morbo di Alzheimer e della demenza a corpi di Lewy. Accanto a lui, nelle ultime ore, c’era la moglie Sunny insieme ai familiari e agli amici più stretti, riuniti per accompagnarlo con la musica, il conforto e l’affetto che lo hanno circondato per tutta la sua lunga esistenza terrena e professionale.

La notorietà internazionale dell’attore è legata in modo indissolubile a due grandi franchise della cultura pop contemporanea che hanno segnato intere generazioni di spettatori in tutto il mondo. Milioni di appassionati lo hanno amato e continuano ad amarlo nei panni del saggio e autorevole capitano Jean-Luc Picard nella longeva e fortunata saga televisiva e cinematografica di Star Trek. Successivamente, il suo volto è entrato nella storia del cinema d’azione e fantastico per aver interpretato il Professor Charles Xavier nella saga degli X-Men e nelle successive apparizioni all’interno del Marvel Cinematic Universe. Attraverso questi ruoli iconici, l’interprete ha ridefinito l’immaginario collettivo della fantascienza moderna.

Le radici teatrali e il successo internazionale

Prima di conquistare il pubblico globale con le grandi produzioni di Hollywood, Patrick Stewart aveva costruito una straordinaria e solida reputazione sui palcoscenici teatrali di tutto il mondo. Le sue radici artistiche affondavano nella tradizione classica e in una carriera sul palcoscenico durata oltre sessant’anni. Per decenni aveva calcato le scene più prestigiose del West End a Londra e di Broadway, distinguendosi come uno dei membri di punta della prestigiosa Royal Shakespeare Company. Nel corso della sua intensa attività teatrale ha interpretato le opere dei maggiori autori della storia, da William Shakespeare a Samuel Beckett fino a Harold Pinter, spesso recitando fianco a fianco con l’amico e collega Ian McKellen.

La dedizione assoluta all’arte drammatica gli è valsa riconoscimenti di altissimo livello nel corso degli anni, tra cui i premi Laurence Olivier e un Grammy Award, oltre al prestigioso titolo di Sir ricevuto direttamente dalla Regina Elisabetta II per i servigi resi all’arte drammatica britannica. La sua straordinaria capacità di unire la rigorosa formazione shakespeariana alle esigenze del cinema commerciale ha reso ogni sua interpretazione unica, dotata di una gravitas e di una misura scenica difficilmente replicabili nel panorama contemporaneo.

Con la sua scomparsa, il panorama culturale internazionale perde una delle voci più nobili e autorevoli del palcoscenico e dello schermo, capace di unire il rigore del teatro classico alla cultura di massa con intelligenza e grazia, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore dei suoi tantissimi ammiratori sparsi in ogni angolo del pianeta.



