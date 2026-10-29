Insegnante preso a pugni a tradimento durante l’interrogazione: quanti anni ha la giovane bestia che l’ha mandato dritto all’ospedale

Prima ha preso a pugni il professore che lo stava interrogando. Poi ha sollevato una sedia e l’ha scagliata contro il docente che era già finito accasciato sul pavimento dell’aula.

Protagonista dell’ennesimo episodio di violenza in una scuola è uno studente di appena 14 anni dell’istituto superiore “Grassi”, nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Il ragazzo è poi stato portato in caserma dai carabinieri del Nucleo radiomobile e denunciato per lesioni aggravate.

«Un alunno tranquillo, che non aveva mai dato nessun tipo di problema», spiegano allibiti i colleghi di Bruno Vadalà, 52 anni, insegnante di Meccanica da molti anni, che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco con la frattura del naso e qualche livido. È stato dimesso con una prognosi di trenta giorni. Il racconto di Gianni Giacomino (VIDEO)

Prima ha preso a pugni il professore che lo stava interrogando. Poi ha sollevato una sedia e l’ha scagliata contro il docente che era già finito accasciato sul pavimento dell’aula. Protagonista dell’ennesimo episodio di violenza in una scuola è uno studente di appena 14 anni dell’istituto superiore “Grassi”, nel quartiere Madonna di Campagna di Torino. Il ragazzo è poi stato portato in caserma dai carabinieri del Nucleo radiomobile e denunciato per lesioni aggravate.

«Un alunno tranquillo, che non aveva mai dato nessun tipo di problema», spiegano allibiti i colleghi di Bruno Vadalà, 52 anni, insegnante di Meccanica da molti anni, che è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco con la frattura del naso e qualche livido.

È stato dimesso con una prognosi di trenta giorni.

Il racconto di Gianni Giacomino è su La Stampa

Video Ansa

— La Stampa (@LaStampa) October 29, 2026