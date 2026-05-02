L’ex volto di Uomini e Donne Federica Benincà è diventata mamma per la seconda volta. Dopo Arianna, è nata una bambina: svelata solo l’iniziale del nome.





5





Un nuovo capitolo si apre nella vita di Federica Benincà, ex protagonista televisiva e oggi influencer, che ha annunciato la nascita della sua seconda figlia. Dopo l’arrivo della primogenita Arianna nell’ottobre 2022 e il matrimonio con Ettore Gliozzi, celebrato nel giugno 2024, la famiglia si allarga ancora con l’arrivo di una nuova bambina.

Un momento particolarmente significativo per l’ex volto di Uomini e Donne, che negli anni ha progressivamente scelto di allontanarsi dalle dinamiche televisive per concentrarsi su una dimensione più privata e familiare. Il pubblico l’aveva conosciuta durante la sua partecipazione al dating show di Canale 5, quando era tra le corteggiatrici del tronista Marco Cartasegna, esperienza che le aveva dato visibilità e acceso i riflettori sulla sua figura.

Con il passare del tempo, però, il percorso di Federica Benincà ha preso una direzione diversa, lontana dai riflettori e più vicina alla costruzione di una vita stabile. Accanto al marito Ettore Gliozzi, ha intrapreso un cammino personale segnato da tappe importanti, come la nascita della prima figlia e il successivo matrimonio.

La notizia della nascita della secondogenita è arrivata nelle ultime ore, accolta con entusiasmo da chi la segue sui social e da chi aveva seguito il suo percorso televisivo. In casa Benincà-Gliozzi è dunque arrivata un’altra femminuccia, che va ad arricchire ulteriormente la famiglia, già composta dalla piccola Arianna.

Nonostante la gioia del momento, Federica Benincà ha scelto di mantenere riservate alcune informazioni legate alla neonata. In particolare, non ha ancora rivelato il nome completo della bambina, limitandosi a condividere soltanto l’iniziale: “G.”. Una scelta che ha immediatamente acceso la curiosità tra i follower, dando spazio a ipotesi e commenti.

Tra le possibilità emerse sui social, alcuni utenti hanno suggerito il nome Ginevra, anche se al momento non è arrivata alcuna conferma ufficiale da parte dei genitori. Il riserbo mantenuto riflette la linea adottata negli ultimi anni dall’ex corteggiatrice, sempre più orientata a proteggere la propria vita privata.

L’annuncio della nascita è stato caratterizzato da toni sobri e discreti, in linea con l’evoluzione personale di Federica Benincà. Lontana dalle dinamiche televisive che l’avevano resa nota al grande pubblico, oggi appare concentrata sulla famiglia e su una quotidianità più autentica.

La nascita della seconda figlia rappresenta quindi un nuovo traguardo per Federica Benincà e Ettore Gliozzi, che si trovano ora a vivere una fase ancora più intensa della loro vita familiare. Un momento che segna un ulteriore passo nel percorso della coppia, tra nuove responsabilità e una felicità condivisa.

Al momento, resta dunque il mistero sul nome della neonata, destinato probabilmente a essere svelato nei prossimi giorni. Nel frattempo, l’attenzione resta concentrata su questo lieto evento che ha segnato una delle giornate più importanti nella vita dell’ex volto di Canale 5.

Visualizzazioni: 17



