Ucraina, Musk avrebbe nuovamente bloccato Starlink all’esercito: cresce la tensione su Zelensky

Il presidente ucraino denuncia disservizi di Starshield e un tetto di velocità nelle aree del fronte e sotto occupazione. L’origine delle limitazioni resta ignota.





Il presidente ucraino denuncia disservizi di Starshield e un tetto di velocità nelle aree del fronte e sotto occupazione. L’origine delle limitazioni resta ignota.





Nuovi vincoli interessano Starshield, la rete satellitare a uso militare che sfrutta la tecnologia Starlink, secondo quanto riferiscono le forze ucraine. Volodymyr Zelensky descrive disservizi estesi dal fronte alle zone dell’Ucraina temporaneamente sotto controllo russo. A suo dire, il tetto resta fissato a 161 chilometri orari: una soglia che ostacola soprattutto l’impiego di droni incaricati di intercettare gli Shahed con motore a getto nelle attività di Difesa contro questi velivoli nemici.

Nel riferire gli ultimi sviluppi, Zelensky ha spiegato di essere stato informato dal titolare della Difesa e dal capo delle Forze Armate circa gli scambi avuti con gli interlocutori statunitensi. Ha quindi disposto che Esteri e Difesa rendano più serrati i rapporti con Dipartimento di Stato, Pentagono e SpaceX, così da chiarire le limitazioni e porvi rimedio. Ha inoltre osservato che, finora, a Kiev non sono giunte risposte comprensibili e precise.

Segnalazioni di disservizi erano emerse anche all’incirca un mese prima. Nella ricostruzione della fonte principale, alcuni quotidiani statunitensi avevano scritto che Elon Musk aveva autorizzato la sospensione. In seguito al coinvolgimento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il servizio era tornato a funzionare normalmente. Per il nuovo episodio, invece, non è stata individuata la responsabilità. La fonte non offre prove per affermare che Musk abbia ordinato personalmente il blocco più recente o che la misura mirasse a spingere Kiev ad accettare condizioni negoziali.

Utilizzato dalle forze ucraine per comunicare, Starshield costituisce l’edizione militare di Starlink. The Moscow Times, citando notizie di Reuters, scrive che i tetti di velocità avrebbero intralciato l’attività degli intercettori ucraini. Zelensky ha segnalato che i droni non riescono a correre abbastanza per colpire gli Shahed con motore a getto. La fonte principale attribuisce al presidente la denuncia dei problemi di collegamento e velocità, ma non specifica chi abbia imposto il limite.

Il precedente di ottobre riguarda un limite imposto ai dispositivi Starlink e Starshield che superavano circa 160 chilometri orari. Secondo The Moscow Times, funzionari ucraini dissero allora che il blocco aveva interessato droni e altre attrezzature in movimento. Il servizio fu ripristinato il 24 ottobre. Né Musk né il governo statunitense, che gestisce Starshield usando la tecnologia Starlink, si assunsero la responsabilità delle restrizioni, riferisce la testata. Musk aveva scritto su X che Starshield è controllato dal governo degli Stati Uniti e aveva accusato l’esercito ucraino di violare i termini del servizio con attacchi offensivi condotti usando droni.

La nuova segnalazione è arrivata dopo due giorni di colloqui tra Russia e Ucraina ad Abu Dhabi, mediati dagli Stati Uniti. The Moscow Times riferisce che si trattava del primo incontro di questo tipo da febbraio e che un funzionario ucraino disse che durante i colloqui non si era parlato delle limitazioni. Non era chiaro chi avesse preso la decisione. Il resoconto colloca le difficoltà nel quadro di una nuova iniziativa americana per favorire un accordo di pace, ma non documenta un collegamento tra i negoziati e la misura tecnica.

La stessa testata riferisce che Deny Sienik, vicecapo missione e incaricato d’affari dell’ambasciata ucraina a Washington, aveva dichiarato che non erano arrivate spiegazioni da SpaceX o dal Pentagono. Sienik aveva descritto le limitazioni come presenti nei territori controllati dall’Ucraina e lungo la linea di contatto, definita la prima linea di Difesa e il punto iniziale per intercettare i droni russi. Il servizio è fornito da SpaceX al governo statunitense, secondo il resoconto.

Al momento della consultazione, né il Pentagono né la Casa Bianca avevano risposto subito alle domande di Reuters. SpaceX aveva scelto di non rilasciare commenti. La fonte principale non dà conto di una presa di posizione dell’impresa o delle autorità americane in merito alla nuova segnalazione. Kiev denuncia restrizioni in prima linea e nei territori occupati; resta però non verificata, nei testi disponibili, l’attribuzione della decisione.

Un altro elemento riguarda il contratto di accesso a Starshield. Sienik aveva dichiarato all’inizio del mese che l’accordo dell’Ucraina con il governo statunitense sarebbe scaduto l’anno successivo e che Kiev cercava urgentemente di avviare trattative per rinnovarlo. Anche questo dato proviene dal resoconto di The Moscow Times e non stabilisce un nesso con i limiti segnalati da Zelensky.

La ricostruzione disponibile descrive una nuova difficoltà tecnica per le comunicazioni militari ucraine, senza individuare chi abbia introdotto la restrizione. Zelensky ha riferito che il limite di velocità resta attivo, ma la sua denuncia non identifica l’autorità responsabile della misura. Anche le informazioni sulla precedente interruzione non bastano a stabilire chi abbia deciso l’attuale restrizione o quale motivazione l’abbia determinata. Nel precedente, giornali statunitensi attribuirono a Elon Musk il via libera; il servizio tornò regolare dopo l’intervento di Donald Trump.

Le autorità ucraine hanno invece chiesto chiarimenti ai rappresentanti americani e a SpaceX, secondo le dichiarazioni riferite nel materiale consultato. Il presidente ha incaricato i ministeri competenti di proseguire i contatti con il Dipartimento di Stato, il Pentagono e l’azienda. Per ora, Kiev afferma di non aver ricevuto una spiegazione chiara, e le fonti disponibili non aggiungono una conferma indipendente. The Moscow Times riferisce inoltre che Sienik non aveva ottenuto risposte da SpaceX o dal Pentagono quando parlò con Reuters.

La testata riporta anche che l’incontro di Abu Dhabi non affrontò la questione, secondo un funzionario ucraino citato nel resoconto giornalistico. Il fatto che le difficoltà siano emerse dopo i colloqui non dimostra un rapporto causale o una strategia negoziale deliberata. La coincidenza temporale, quindi, non permette di attribuire la scelta a una delle parti coinvolte nei colloqui. Né il resoconto di Reuters né le dichiarazioni ucraine chiariscono quale soggetto abbia applicato il limite tecnico.

SpaceX ha declinato di commentare, mentre il Pentagono e la Casa Bianca non avevano risposto subito alle richieste. Queste mancate risposte non costituiscono una conferma dell’origine della misura né spiegano le ragioni della limitazione. Le informazioni disponibili distinguono dunque la segnalazione dei problemi dalla responsabilità per la loro introduzione. In assenza di chiarimenti verificabili, resta aperta la questione delle cause e dell’eventuale durata della restrizione.



