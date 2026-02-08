Lindsey Vonn cade rovinosamente con il crociato già lesionato: grida di dolore nel silenzio di Cortina





Il sogno di partecipare alle Olimpiadi di Milano Cortina si è trasformato in un incubo per Lindsey Vonn durante la discesa libera femminile. La campionessa americana, 41 anni, ha perso il controllo degli sci in una curva a destra, cadendo in modo spettacolare. Le immagini dell’incidente hanno colpito duramente gli spettatori, amplificate dalle urla di dolore che hanno risuonato sulla pista delle Tofane. Dopo la caduta, la Vonn è rimasta a lungo a terra, visibilmente dolorante, prima di essere trasportata via in elicottero dopo essere stata imbracata su una lettiga.





Vonn si era presentata alla partenza con una storia di resilienza, avendo già affrontato un grave infortunio a Crans Montana, dove aveva subito la lacerazione completa del legamento crociato. Nonostante il rischio, la campionessa olimpica di Vancouver 2010 e pluricampionessa mondiale non si era lasciata abbattere e aveva ripreso ad allenarsi con l’obiettivo di partecipare ai Giochi invernali del 2026.

Durante le prove, la sciatrice del Minnesota aveva mostrato ottime performance, facendo sperare che potesse arricchire ulteriormente il suo già illustre palmarès. Con il numero 13 e un tutore al ginocchio infortunato, Lindsey Vonn è scesa in pista con determinazione, pronta a dare il massimo. Tuttavia, dopo pochi secondi dall’inizio della sua discesa, ha perso aderenza in una curva, decollando e atterrando malamente sulla neve.

Le immagini della caduta hanno suscitato grande preoccupazione tra i fan e gli appassionati di sport invernali, che hanno seguito con ansia gli sviluppi. La Vonn, nota per il suo spirito combattivo, ha sempre affrontato le sfide con coraggio, ma questa caduta rappresenta un duro colpo per la sua carriera. Le reazioni sui social media sono state immediate, con molti che hanno espresso il loro sostegno e la loro solidarietà alla campionessa.

La Vonn ha sempre rappresentato un simbolo di resilienza nello sport, e la sua volontà di tornare in pista dopo un infortunio così grave ha ispirato molti. La sua carriera è stata costellata di successi, ma anche di infortuni che l’hanno costretta a lottare per ogni ritorno. Questa ultima caduta, avvenuta in un momento così cruciale, ha sollevato interrogativi sul futuro della sua carriera e sulla sua capacità di recuperare.

Le Olimpiadi di Milano Cortina sono un evento di grande importanza, e la presenza di atleti del calibro di Lindsey Vonn contribuisce a elevare il profilo della competizione. Tuttavia, gli incidenti come quello di ieri mettono in luce i rischi insiti nello sport ad alta intensità e la necessità di garantire la sicurezza degli atleti.

Mentre i medici si prendono cura della Vonn, il mondo dello sport attende notizie sul suo stato di salute. La sciatrice ha dimostrato nel corso della sua carriera di avere una determinazione straordinaria, e molti sperano che possa riprendersi e tornare a competere a livelli elevati

SKI ALPIN 🎿 Quelques jours seulement après sa blessure au genou, la légendaire skieuse américaine Lindsey Vonn chute après avoir à peine entamé sa descente en finale. 🙁#MilanoCortina2026 #rcsports #skialpin #jeuxolympiques pic.twitter.com/fOCEerx6qi — Radio-Canada Sports (@RC_Sports) February 8, 2026



