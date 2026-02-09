Lollobrigida con il bimbo e il tricolore: la sinistra attacca anche l’Oro olimpico





La campionessa romana Francesca Lollobrigida ha regalato all’Italia una storica medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, conquistando il primo posto nella gara dei 3mila metri femminili. La 35enne atleta ha stabilito un nuovo record olimpico con un tempo di 3’54″28. La vittoria è avvenuta in una data speciale, coincidente con il suo compleanno, rendendo il trionfo ancora più significativo.





Dopo aver tagliato il traguardo, Lollobrigida ha cercato la sorella Giulia tra la folla e ha chiesto di suo figlio Tommaso, un bambino di soli tre anni. Con grande emozione, ha avvolto il piccolo nel Tricolore e lo ha portato con sé davanti alle telecamere durante le interviste post-gara, creando un momento di forte impatto emotivo.

Tuttavia, questo gesto ha suscitato reazioni contrastanti sui social media. Alcuni utenti hanno criticato la scelta di mostrare il figlio durante le interviste, definendola una “spettacolarizzazione della maternità”. Altri hanno lanciato frecciate al marito della campionessa, suggerendo che fosse lui a dover tenere il bambino: “Poteva tenerlo lui” e “Una cosa doveva fare il padre” sono solo alcune delle osservazioni che sono emerse. Inoltre, molti hanno contestato l’idea di fasciarlo nel Tricolore, come se fosse un atto inappropriato.

Lollobrigida non ha esitato a condividere le sue riflessioni sulla maternità e il suo impatto sulla sua carriera. Ha dichiarato: “Sicuramente la maternità mi ha cambiato, perché le vittorie più belle sono arrivate da mamma. Ho riscoperta me stessa come atleta e come donna, ma da sola non sarei riuscita a fare niente.” Ha spiegato che, sebbene volesse portare Tommaso con sé, era necessario lasciarlo con il marito per garantire il suo benessere: “È questa la parte più difficile.”

In un momento di sincerità, Lollobrigida ha rivelato le sue aspettative prima della gara: “Quello che ho voluto dimostrare è che io amo pattinare e spero che la gente mi ricordi come l’eroe delle Olimpiadi. Il mio obiettivo era una medaglia di bronzo, è quello che avevo detto a mio marito prima della gara. Ma io sono una a cui piace lottare.” Queste parole evidenziano non solo la sua determinazione, ma anche il legame profondo tra la sua vita da atleta e la sua esperienza di madre.

Il gesto di avvolgere Tommaso nel Tricolore ha rappresentato un simbolo di unità e orgoglio nazionale, ma ha anche messo in luce le tensioni culturali relative alla maternità e al ruolo delle donne nello sport. La figura di Lollobrigida si erge quindi come un esempio di come le atlete possano affrontare le sfide della maternità e della carriera sportiva, dimostrando che è possibile eccellere in entrambi i ruoli.

La sua vittoria non è solo un trionfo personale, ma anche un messaggio potente per tutte le donne che cercano di bilanciare la loro vita professionale con quella familiare. Con la sua performance, Francesca Lollobrigida ha dimostrato che la maternità può essere una fonte di forza e motivazione, piuttosto che un ostacolo.



