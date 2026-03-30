Lorenzo perde la vita sulla Porsche noleggiata da 200mila euro: con due amiche sedute su un unico sedile





Nella quiete del mattino, lungo una strada semivuota di Milano, si è consumata una tragedia che ha spezzato la vita di Lorenzo Mattia Persiani, un ragazzo di soli 21 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 6, in corso di Porta Vercellina, nei pressi di piazza Aquileia, in una zona residenziale della città. Lorenzo, alla guida di una Porsche Spyder presa a noleggio con targa tedesca, ha perso il controllo del veicolo. L’auto, dal valore superiore ai duecentomila euro, è finita contro quattro vetture parcheggiate lungo il lato della strada, causando un impatto devastante.





Secondo le prime ricostruzioni, il giovane stava percorrendo il tratto di strada da viale Papiniano verso piazzale Baracca. La dinamica dell’incidente, ancora da chiarire nei dettagli, sembra essere legata all’elevata velocità con cui la Porsche stava viaggiando. Dopo aver toccato il cordolo della strada, il veicolo ha sbandato e si è schiantato contro le auto in sosta, coinvolgendole in sequenza. L’urto è stato così violento da distruggere la parte anteriore della vettura e lasciare segni evidenti lungo la carreggiata.

A bordo dell’auto si trovavano anche due ragazze, rispettivamente di 19 e 20 anni, che erano sedute insieme su un unico sedile. Entrambe sono state soccorse dai sanitari poco dopo l’incidente e trasportate all’ospedale Fatebenefratelli in codice giallo. Nonostante abbiano riportato delle ferite, le loro condizioni non destano preoccupazione. Per Lorenzo, invece, la situazione è apparsa subito critica. I soccorritori del 118 lo hanno trasportato d’urgenza al Policlinico, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico nel tentativo disperato di salvargli la vita. Tuttavia, le lesioni riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi e il giovane è deceduto poco dopo il ricovero.

Chi era Lorenzo Mattia Persiani? Originario di Milano, aveva da poco compiuto 21 anni e studiava Medicina presso l’Università Vita-Salute del San Raffaele. Il suo sogno era diventare odontoiatra, come riportato dal quotidiano Il Giorno. La Porsche che stava guidando era stata noleggiata grazie al supporto dello studio dentistico dove lavorano sua madre e il compagno.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute diverse ambulanze, un’automedica e i vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nella gestione dei mezzi coinvolti. Le operazioni di soccorso e i rilievi hanno richiesto diverse ore e la zona è rimasta bloccata per gran parte della mattinata.

Ora spetta alla polizia locale ricostruire con precisione le cause del sinistro. Gli agenti stanno indagando per capire se la perdita di controllo dell’auto sia stata causata da una distrazione, dall’eccessiva velocità o da altri fattori. La breve distanza tra la curva e il punto dell’impatto non ha lasciato margine per correggere la traiettoria o evitare lo schianto.

La comunità universitaria e i conoscenti di Lorenzo sono sconvolti dalla notizia della sua prematura scomparsa. Un giovane pieno di ambizioni e con un futuro promettente davanti a sé, strappato alla vita in modo tragico e improvviso.

Visualizzazioni: 181



