L’ultima foto di James Van Der Beek con Alfonso Ribeiro: “Abbiamo riso per l’ultima volta”





James Van Der Beek, noto per il suo ruolo di Dawson nella serie Dawson’s Creek, è morto mercoledì all’età di 48 anni dopo aver combattuto per due anni contro un cancro al colon-retto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi gli era vicino, tra cui la moglie Kimberly e i sei figli: Olivia (15 anni), Joshua (13 anni), Annabel (12 anni), Emilia (9 anni e mezzo), Gwendolyn (7 anni) e Jeremiah (4 anni).





Alfonso Ribeiro, attore e amico di lunga data di Van Der Beek, ha condiviso su Instagram il suo profondo dolore per la perdita. Ha rivelato di aver trascorso gli ultimi momenti con l’attore, descrivendo una toccante foto scattata dalla moglie di James pochi minuti prima del suo ultimo addio. “Il mio ultimo momento è stato farlo ridere un’ultima volta,” ha scritto Ribeiro, esprimendo quanto fosse significativo quel momento per entrambi.

Poche ore dopo l’annuncio della morte di Van Der Beek, Ribeiro ha pubblicato un’altra foto che ritraeva i due amici in un momento felice, quando Van Der Beek appariva sano e pieno di vita. “Sono così distrutto in questo momento per la scomparsa del mio amico. Era il mio vero amico, fratello e guida di vita,” ha continuato Ribeiro. Ha descritto il difficile percorso affrontato insieme nella lotta contro il cancro, evidenziando le montagne russe emotive che la famiglia e gli amici hanno dovuto affrontare, dai momenti di speranza ai periodi di profonda preoccupazione.

Alfonso Ribeiro ha espresso la sua gratitudine per l’impatto che Van Der Beek e sua moglie Kimberly hanno avuto sulla sua vita. “Ho imparato tantissimo da James. Lui e Kimberly mi hanno cambiato la vita. Sarò per sempre in debito per tutto quello che hanno dato a me e alla mia famiglia,” ha dichiarato. La sua promessa di supportare i figli di Van Der Beek è stata chiara: “Vivrà per sempre nel mio cuore. Sarò sempre lì per i loro figli. Considererò sempre il mio ruolo di papà di Gwen come uno dei ruoli più importanti della mia vita.”

La scomparsa di James Van Der Beek ha suscitato una forte ondata di tributi e ricordi da parte di amici e colleghi, che hanno voluto celebrare la sua vita e il suo lavoro. La sua carriera, iniziata con Dawson’s Creek, ha segnato un’epoca per molti giovani spettatori, rendendolo un volto familiare e amato. La sua capacità di portare empatia e autenticità nei suoi ruoli ha lasciato un’impronta duratura nel panorama televisivo.

La lotta di Van Der Beek contro il cancro è stata pubblicamente condivisa, e durante questo periodo, ha mostrato una resilienza e una determinazione che hanno ispirato molti. La sua famiglia ha sempre rappresentato una parte fondamentale della sua vita, e il suo amore per i figli e la moglie è stato evidente in ogni intervista e apparizione pubblica.

In un momento così difficile, il supporto di amici come Alfonso Ribeiro ha dimostrato l’importanza delle relazioni e della comunità. La promessa di Ribeiro di essere presente per i figli di Van Der Beek sottolinea un legame profondo e un impegno che va oltre la semplice amicizia.



