Stasera in TV, 25 ottobre 2026: Libera 2, Clásico e PresaDiretta





Tutti i programmi principali per la serata di domenica 25 ottobre 2026: fiction, sport, inchieste e film.





Per la serata di domenica 25 ottobre 2026 le reti generaliste italiane offrono un palinsesto vario: fiction di prime time, grandi eventi sportivi, inchieste giornalistiche e una selezione di film per ogni gusto. Di seguito la guida completa ai programmi principali, con orari e principali protagonisti.

Lunetta Savino: Prime time: fiction e soap

Rai 1 apre la prima serata alle 21:30 con il debutto della seconda stagione di Libera – Il caso Elena Palma, la fiction che vede Lunetta Savino nei panni di una magistrata alle prese con nuovi misteri personali e giudiziari. La serata propone gli episodi Suspicio non est probatio e Testes non numerantur sed ponderandum; prima della serie andrà in onda Affari Tuoi e in seconda serata Speciale Tg1.

Su Canale 5, a partire dalle 21:55, continuano gli sviluppi della soap turca Racconto di una notte con gli episodi 91, 92 e 93 della prima stagione. La trama concentra ulteriori tensioni attorno ai personaggi principali Mahir e Canfeza: durante la ricerca di Gokce i protagonisti trovano una casa isolata e un messaggio firmato Handan, elemento che aggiunge nuovi dubbi alla vicenda. Prima della soap la rete trasmette La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.

Serie internazionali e approfondimento

Rai 2 propone dalle 21:00 due episodi dell’ottava stagione di The Rookie con Nathan Fillion: in sequenza È tutto un gioco e Incubo, che seguono le indagini e le dinamiche personali degli agenti del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Al termine della serata sportiva, la rete manda in onda La Domenica Sportiva per il consueto riepilogo calcistico.

Rai 3 dedica la serata a PresaDiretta, con Riccardo Iacona che propone due inchieste: Gaza, la strategia del caos, sulle conseguenze del conflitto in Medio Oriente, e Democrazia artificiale, un’analisi sulle implicazioni dell’intelligenza artificiale per informazione e istituzioni. Dopo i servizi d’inchiesta è prevista la programmazione di Un giorno in Pretura.

Sport, motori e approfondimenti politici

Italia 1 trasmette in diretta alle 21:00 il Clásico Barcellona-Real Madrid, incontro di grande richiamo nel calendario della Liga e appuntamento centrale per gli appassionati di calcio internazionale.

TV8 propone in differita il Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 dal circuito di Austin alle 22:25, con gli approfondimenti a cura di F1 Paddock Live che precedono la gara. Sempre sul fronte dell’attualità politica, Rete 4 conferma alle 21:30 Fuori dal coro, il talk condotto da Mario Giordano che affronta temi di cronaca, economia e politica.

La7 programma alle 20:35 In onda, il programma di approfondimento politico e sociale con ospiti e dibattiti; in seconda serata la rete trasmette La rabbia e l’odio (ore 22:00) e, alle 23:05, il film Into the Wild – Nelle terre selvagge di Sean Penn.

Film e proposte per la seconda serata

Per gli amanti del cinema, la serata prevede titoli distribuiti tra le reti: dopo mezzanotte Rete 4 propone The Burning Plain – Il confine della solitudine (dramma di Guillermo Arriaga con Charlize Theron e Kim Basinger); Italia 1 riserva la seconda serata al thriller Survivor.

La piattaforma Sky Cinema offre una selezione articolata per domenica 25 ottobre: Sky Cinema Uno programma Gemini Man (ore 21:15), Sky Cinema Due Masquerade – Ladri d’amore (ore 21:15), Sky Cinema Collection propone Sole a catinelle (ore 21:15), mentre Sky Cinema Family manda in onda Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio (ore 21:00). Altri canali del bouquet trasmettono Hulk, The Prestige, Cinquanta sfumature di rosso, Anna e Una notte da leoni 3, coprendo generi che vanno dall’action al romance fino alla commedia.

Questa panoramica consente di orientarsi tra le offerte della serata: dalla fiction nazionale alle serie straniere, dagli approfondimenti d’inchiesta agli eventi sportivi, senza dimenticare le proposte cinematografiche per chi preferisce guardare un film in prima o seconda serata.

Programmazione principale — riepilogo orario

Rai 1, ore 21:30 – Libera – Il caso Elena Palma (stagione 2)

Rai 2, ore 21:00 – The Rookie (episodi stag. 8)

Rai 3, dalle ore 20:30 – PresaDiretta (Gaza; Democrazia artificiale)

Canale 5, ore 21:55 – Racconto di una notte (episodi 91-93)

Italia 1, ore 21:00 – Barcellona-Real Madrid (diretta)

TV8, ore 22:25 – Formula 1, Gran Premio degli Stati Uniti (differita)

Nove, ore 19:30 – Che tempo che fa

La7, ore 20:35 – In onda; ore 23:05 – Into the Wild

Per scelte dell’ultimo minuto e variazioni di palinsesto è sempre consigliabile verificare le programmazioni aggiornate tramite la guida del proprio operatore televisivo o le informazioni ufficiali delle reti.

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